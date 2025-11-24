हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार से गुजरने वाली ये ट्रेनें कैंसिल, अगर बुक कर चुके हैं टिकट तो देख लें लिस्ट

Bihar Cancelled Trains: कोहरे की वजह से बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनें दिसंबर से फरवरी तक अलग अलग तारीखों पर कैंसिल रहेंगी. सफऱ से पहले ट्रेन स्टेटस जरूर चेक कर लें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 24 Nov 2025 06:56 AM (IST)
Bihar Cancelled Trains: भारत में हर दिन करोड़ों लोग सफर पर निकलते हैं और इन्हीं यात्रियों को समय पर उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए रेलवे हजारों ट्रेनें चलाता है. लेकिन सर्दियों के मौसम में चीजें हमेशा आसान नहीं रहतीं. इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही हैं. उत्तर भारत में ठंड बढ़ चुकी है और कोहरा अब असर दिखाने लगा है. 

ऐसे में रेलवे ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई ट्रेनों को अस्थायी तौर पर कैंसिल कर दिया है. सबसे ज्यादा असर बिहार से गुजरने वाले रूट पर पड़ा है. खासकर सिवान जंक्शन से होकर जाने वाली ट्रेनों पर. अगर आपने आने वाले दिनों में यात्रा की योजना बनाई है या टिकट पहले ही बुक कर लिया है. तो पहले चेक कर लें लिस्ट.

दिसंबर से फरवरी तक कई अहम ट्रेनें कैंसिल

वाराणसी मंडल की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक कोहरे की वजह से चार से ज्यादा ट्रेनें लगातार कई तारीखों पर कैंसिल रहेंगी. सबसे पहले ट्रेन नंबर 15903 डिब्रुगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस यह ट्रेन दिसंबर, जनवरी और फरवरी की कई तारीखों पर नहीं चलेगी. 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 और 29 दिसंबर को इसकी सेवाएं बंद हैं. इसके अलावा जनवरी में 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30 और फरवरी में 02, 06, 09, 13, 16, 20, 22, 27 को भी यह ट्रेन बंद रहेगी. इसी तरह इसकी वापसी ट्रेन 5904 चंडीगढ़ डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस भी दिसंबर से फरवरी तक कई तारीखों पर कैंसिल की गई है.

ट्रेन नंबर 15033-15034 पाटलिपुत्र लखनऊ पाटलिपुत्र एक्सप्रेस भी समय समय पर कैंसिल रहेगी. दिसंबर की 01, 02, 03, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 तारीखें और जनवरी की 05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 पूरी तरह प्रभावित हैं. फरवरी की शुरुआत में भी 02, 03, 04, 09, 10 और 11 को यह ट्रेन नहीं चलेगी.

कई लंबी दूरी की ट्रेनें भी प्रभावित

इसके अलावा हावड़ा काठगोदाम रूट की ट्रेन नंबर 13019 हावड़ा काठगोदाम एक्सप्रेस दिसंबर की 07, 14, 21, 28 और जनवरी की 04, 11, 18, 25 तारीख पर कैंसिल है. फरवरी में भी 01, 08, 15 और 22 को यह ट्रेन नहीं चलेगी. इसी तरह इसकी वापसी ट्रेन 13020 काठगोदाम हावड़ा एक्सप्रेस भी दिसंबर की 09, 16, 23, 30 और जनवरी की 06, 13, 20, 27 को कैंसिल कर दी गई है.

ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस और बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस भी लगातार कई तारीखों पर उपलब्ध नहीं होंगी. ट्रेन नंबर 11123 और 11124 दोनों ही ट्रेनें दिसंबर, जनवरी और फरवरी की कई दिन तक कैंसिल रहेगी. 

अगर आप बिहार के रास्ते कहीं भी ट्रैवल करने वाले हैं, तो बेहतर होगा कि अपनी यात्रा से पहले इन ट्रेनों की स्टेटस एक बार जरूर चेक कर लें. इससे अचानक होने वाली परेशानी और आखिरी समय पर प्लान बदलने की झंझट से बचा जा सकेगा.

Published at : 24 Nov 2025 06:55 AM (IST)
