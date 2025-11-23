ऐसे दो मिनट में तुरंत पता करें आपका आधार असली है या नहीं

इसमें पहले आपको अपना आधार नंबर के जरिए लाॅगिन करना होगा. फिर यहां अपना आधार नंबर दर्ज करके है. कैप्चा कोड डालना होगा. कैप्चा सही भरते ही सिस्टम आपका नंबर चेक करने लगता है. यह प्रोसेस सिर्फ कुछ सेकंड लेती है और थोड़ी ही देर में पता चलता है कि आपका आधार नंबर असली है या नहीं.