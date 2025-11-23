हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ऐसे दो मिनट में तुरंत पता करें आपका आधार असली है या नहीं

ऐसे दो मिनट में तुरंत पता करें आपका आधार असली है या नहीं

Aadhaar Card Rules:आप जो आधार इस्तेमाल कर रहे हैं वह असली है या नकली. दो मिनट में आप आधार की असलियत पता कर सकते है. जान लीजिए क्या है इसकी प्रोसेस.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 23 Nov 2025 05:09 PM (IST)
Aadhaar Card Rules:आप जो आधार इस्तेमाल कर रहे हैं वह असली है या नकली. दो मिनट में आप आधार की असलियत पता कर सकते है. जान लीजिए क्या है इसकी प्रोसेस.

देश में पहचान साबित करने के लिए कुछ दस्तावेज बेहद अहम हैं. इनमें आधार कार्ड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला डॉक्यूमेंट है. करीब 90 फीसदी आबादी के पास यह मौजूद है. लेकिन इसके साथ एक परेशानी भी चल रही है.

फर्जी आधार कार्डों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में आपको दो मिनट में यह चेक कर लेना चाहिए कि आपका आधार असली है या नहीं. तरीका आसान है और कोई खास झंझट भी नहीं. कैसे कर सकते हैं यह काम चलिए आपको बताते हैं.
सबसे पहले आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in/hi/ पर जाना होता है. जहां आधार से जुड़ी हर जानकारी सुरक्षित रहती है और यहीं से इसकी असलियत भी पता लगाई जा सकती है. होमपेज पर Verify Aadhaar Number का ऑप्शन मिलता है.
इसमें पहले आपको अपना आधार नंबर के जरिए लाॅगिन करना होगा. फिर यहां अपना आधार नंबर दर्ज करके है. कैप्चा कोड डालना होगा. कैप्चा सही भरते ही सिस्टम आपका नंबर चेक करने लगता है. यह प्रोसेस सिर्फ कुछ सेकंड लेती है और थोड़ी ही देर में पता चलता है कि आपका आधार नंबर असली है या नहीं.
अगर नंबर सही है तो स्क्रीन पर आपका आधार नंबर लिखा होता है उसके आगे Exists लिखा आता है. अगर आपका आधार असली है तो स्क्रीन पर आपके आधार से जुड़ी कुछ बेसिक डिटेल भी दिखती हैं. यह जानकारी सिर्फ यह साबित करने के लिए दिखाई जाती है कि आधार रिकॉर्ड में मौजूद है.
इसमें आपकी निजी जानकारी नहीं दिखाई जाती. जिससे आपकी प्राइवेसी भी सुरक्षित रहती है. अगर आधार नकली है तो सिस्टम तुरंत Invalid Aadhaar दिखा देता है. यानी आपके पास मौजूद कार्ड असली नहीं है. ऐसी स्थिति में आपको तुरंत नजदीकी आधार केंद्र जाकर अपना आधार दोबारा बनवाना चाहिए.
कुछ लोग QR कोड स्कैन करके भी आधार वेरिफाई कर लेते हैं. UIDAI की आधिकारिक ऐप mAadhaar में QR स्कैन करने का ऑप्शन मौजूद रहता है. असली आधार कार्ड का QR कोड स्कैन होते ही सही जानकारी स्क्रीन पर दिख जाती है. फर्जी कार्ड में QR कोड स्कैन ही नहीं होता.
Published at : 23 Nov 2025 05:09 PM (IST)
Embed widget