ट्रेन से जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर, इस रूट की 10 ट्रेनें कैंसिल, चेक करें लिस्ट

Train Cancelled News: देश में एक शहर से दूसरे शहर लोग खूब सारे लोग ट्रेवल करते हैं. आए दिन कहीं न कहीं के यात्रियों के लिए रेलवे की ओर से परेशानी खड़ी कर दी जाती है. इन दिनों छत्तीसगढ़ से सफर करने वाले यात्रियों के लिए थोड़ा सतर्क रहने का समय है. बिलासपुर इलाके में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने गोंदिया स्टेशन के पास ट्रैक सुधार का काम शुरू कर दिया है.

जो 5 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चलेगा. इस दौरान कई ट्रेनें प्रभावित होंगी. कुछ कैंसिल होंगी और कुछ का रूट बदल जाएगा. इसलिए बिना तैयारी स्टेशन पहुंचना मुश्किल हो सकता है. यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि अपनी यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस चेक करें और दूसरे रूट या ऑप्शन की जानकारी रख लें. जिससे सफर के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े.

इस काम के चलते ट्रेनें रद्द

रेलवे ने गोंदिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर वॉशेबल एप्रन हटाकर बैलेस्टिक ट्रैक बनाने का बड़ा काम शुरू कर दिया है. इसका मकसद न सिर्फ ट्रेन की स्पीड बढ़ाना है. बल्कि सफर को ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बनाना भी है. हालांकि इस तकनीकी सुधार के चलते कुछ ट्रेनें अस्थायी तौर पर कैंसिल हो जाएंगी. जिससे यात्रियों को थोड़ी असुविधा झेलनी पड़ सकती है.

करीब 20 दिनों तक प्रभावित रूट पर सफर करने वाले लोगों को अपने सफर का प्लान ध्यान से बनाना होगा और ट्रेन स्टेटस चेक करना होगा. रेलवे का यह अपग्रेडेशन आने वाले वक्त में यात्रियों को समय पर और स्मूथ सफर देने के लिए जरूरी है. इसलिए फिलहाल ऑप्शनल रूट या दूसरे ट्रेन ऑप्शन पर नजर रखना बेहतर रहेगा.

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कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

ट्रेन नंबर18030 शालीमार – लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई.

ट्रेन नंबर 18029 लोकमान्य तिलक टर्मिनल – शालीमार एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई.

ट्रेन नंबर 18237 कोरबा – अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई.

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ट्रेन नंबर 18238 अमृतसर – बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई.

ट्रेन नंबर 12409/12410 गोंडवाना एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई.

ट्रेन नंबर 12101/12102 लोकमान्य तिलक टर्मिनल-शालीमार एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई.

ट्रेन नंबर 12807/12808 विशाखापत्तनम-हज़रत निजामुद्दीन एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई.

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