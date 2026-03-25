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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन से जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर, इस रूट की 10 ट्रेनें कैंसिल, चेक करें लिस्ट

ट्रेन से जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर, इस रूट की 10 ट्रेनें कैंसिल, चेक करें लिस्ट

Train Cancelled News: छत्तीसगढ़ से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए चेतावनी. गोंदिया स्टेशन पर ट्रैक सुधार के चलते इस रूट की 10 ट्रेनें अस्थायी तौर पर कैंसिल होंगी. सफर से पहले स्टेटस जरूर चेक करें.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 25 Mar 2026 06:55 AM (IST)
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Train Cancelled News: देश में एक शहर से दूसरे शहर लोग खूब सारे लोग ट्रेवल करते हैं. आए दिन कहीं न कहीं के यात्रियों के लिए रेलवे की ओर से परेशानी खड़ी कर दी जाती है. इन दिनों छत्तीसगढ़ से सफर करने वाले यात्रियों के लिए थोड़ा सतर्क रहने का समय है. बिलासपुर इलाके में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने गोंदिया स्टेशन के पास ट्रैक सुधार का काम शुरू कर दिया है.

जो 5 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चलेगा. इस दौरान कई ट्रेनें प्रभावित होंगी. कुछ कैंसिल होंगी और कुछ का रूट बदल जाएगा. इसलिए बिना तैयारी स्टेशन पहुंचना मुश्किल हो सकता है. यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि अपनी यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस चेक करें और दूसरे रूट या ऑप्शन की जानकारी रख लें. जिससे सफर के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े.

इस काम के चलते ट्रेनें रद्द

रेलवे ने गोंदिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर वॉशेबल एप्रन हटाकर बैलेस्टिक ट्रैक बनाने का बड़ा काम शुरू कर दिया है. इसका मकसद न सिर्फ ट्रेन की स्पीड बढ़ाना है. बल्कि सफर को ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बनाना भी है. हालांकि इस तकनीकी सुधार के चलते कुछ ट्रेनें अस्थायी तौर पर कैंसिल हो जाएंगी. जिससे यात्रियों को थोड़ी असुविधा झेलनी पड़ सकती है.

करीब 20 दिनों तक प्रभावित रूट पर सफर करने वाले लोगों को अपने सफर का प्लान ध्यान से बनाना होगा और ट्रेन स्टेटस चेक करना होगा. रेलवे का यह अपग्रेडेशन आने वाले वक्त में यात्रियों को समय पर और स्मूथ सफर देने के लिए जरूरी है. इसलिए फिलहाल ऑप्शनल रूट या दूसरे ट्रेन ऑप्शन पर नजर रखना बेहतर रहेगा.

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कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

  • ट्रेन नंबर18030 शालीमार – लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई.
  • ट्रेन नंबर 18029 लोकमान्य तिलक टर्मिनल – शालीमार एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई.
  • ट्रेन नंबर 18237 कोरबा – अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई.

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  • ट्रेन नंबर 18238 अमृतसर – बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई.
  • ट्रेन नंबर 12409/12410 गोंडवाना एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई.
  • ट्रेन नंबर 12101/12102 लोकमान्य तिलक टर्मिनल-शालीमार एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई.
  • ट्रेन नंबर 12807/12808 विशाखापत्तनम-हज़रत निजामुद्दीन एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 25 Mar 2026 06:55 AM (IST)
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