West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. भाजपा नेता और मंत्री तपस रॉय के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है. तपस रॉय ने अपने फेसबुक पोस्ट में दावा किया है कि राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में बड़ी टूट हो सकती है और स्थिति महाराष्ट्र जैसी बन सकती है.