'वैभव ने दिलाई बिहार को पहचान, वही सबसे बड़े ब्रांड अम्बेसडर', इस मशहूर फीमेल एंकर ने की जमकर तारीफ
Ridhima Pathak- Vaibhav suryavanshi: क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को लेकर जानी-मानी स्पोर्ट्स एंकर और प्रेजेंटेर रिधिमा पाठक ने कहा कि 15 साल का ये खिलाड़ी बिहार का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है.
इतने कम उम्र में जहां कोई यह तय भी नहीं कर पाता कि जीवन में क्या करना है, वहीं बिहार के 15 साल के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. वैभव ने अपनी दमदार बल्लेबाजी और छक्के-चौकों की बरसात से सबको अपना दीवाना बना लिया है. अपनी इसी अदा की वजह से वे देश व विदेश हर जगह सुर्खियों में बने हुए हैं. बता दे कि आईपीएल 2026 में वैभव सबसे कम उम्र में ऑरेंज कैप अपने नाम करने वाले पहले खिलाड़ी बने. वैभव इस सीजन राजस्थान रॉयल्स कि तरफ से खेल रहे थे.
उन्होंने 16 मैचों में कुल 776 रन बनाए, जिसमें 5 अर्धशतक और 1 शतक शामिल है. वैभव का यह अंदाज मशहूर स्पोर्ट्स एंकर रिधिमा को बहुत पसंद आया और उन्होंने वैभव की जमकर सराहना की. उन्होंने वैभव को सबसे बड़ा ब्रांड अंबेसडर करार दिया. बता दे कि वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव के रहने वाले हैं. वैभव बिहार के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं.
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वैभव ने बिहार को इंटरनेशनल लेवल पर एक नई पहचान दिलाई है. इसपर रिधिमा ने कहा, 'बचपन में जब हमसे स्कूल- कॉलेज में पूछा जाता था कि कहां से आते हो तो हम बताने में हिचकते थे कि हम बिहार से हैं. लालू प्रसाद यादव ने बिहार कि ऐसी छवि नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसके बाद दो कमाल चीजें हुईं. पहले महेंद्र सिंह धोनी और दूसरी गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म. इन दोनों ने बिहारियों में थोड़ा टशन भरा, लेकिन यह पूरा का पूरा पीआर झारखंड ले गया जो बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बन गया. हालांकि अब जो आए हैं वो हैं वैभव सूर्यवंशी. वह एक आउट एण्ड आउट बिहारी हैं. अब कोई भी बिहारी यह बोलने से नहीं कतराएगा कि वह बिहारी है.'
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स्पोर्ट्स एंकर रिधिमा पाठक
रिधिमा पाठक झारखंड कि रहने वाली हैं. उनके पिता जी का नाम सुरेश पाठक है, जो सेना में रह चुके हैं. रिधिमा की पहचान की बात करे तो वह एक स्पोर्ट्स की एंकर हैं जिन्होंने कई बार आईसीसी में एंकरिंग किया है. रिधिमा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई रांची से कि है और उसके बाद पुणे से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री ली. बाद में उन्होंने कॉर्पोरेट में काम किया लेकिन उनकी रुचि स्पोर्ट्स में ज्यादा होने के कारण मीडिया इंडस्ट्री में रुख किया.
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