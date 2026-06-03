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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSummer Tips: सफेद छत या चूना? गर्मी में घर को ठंडा रखने का आसान और किफायती तरीका, जानें

Summer Tips: सफेद छत या चूना? गर्मी में घर को ठंडा रखने का आसान और किफायती तरीका, जानें

Home Cooling Tips: गर्मी बढ़ते ही लोग घर को ठंडा रखने के लिए तरह-तरह के आसान और किफायती उपाय अपनाने लगते हैं, जिनमें सफेद छत या चूना लगाना सबसे आम तरीका माना जाता है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: Shelja Pandey | Updated at : 03 Jun 2026 10:36 AM (IST)
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  • खुली छत वाले घर में सफेद पेंट ज्यादा असरदार।

Summer Tips: गर्मी बढ़ते ही लोग घर को ठंडा रखने के लिए नए-नए उपाय खोजने लगते हैं. कुछ लोग छत पर सफेद रंग या चूने की परत लगवाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इससे धूप का असर कम होता है. कई घरों में यह तरीका सालों से अपनाया जा रहा है. अब सवाल यह है कि क्या सच में सफेद छत घर का तापमान कम कर सकती है. इसके पीछे वैज्ञानिक कारण बताए जाते हैं.

सफेद रंग की ठंडक के पीछे का विज्ञान

सफेद रंग की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह सूरज की रोशनी को ज्यादा देर तक अपने अंदर नहीं रोकता. इसके कारण छत पर पड़ने वाली धूप का असर कम हो जाता है. वहीं काले या गहरे रंग की छतें जल्दी गर्म हो जाती हैं और घर के अंदर भी गर्मी बढ़ा देती हैं. पुराने समय में गांवों में लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घरों की छतों पर चूना लगाते थे. इसी वजह से सफेद चूना या पेंट घर को अपेक्षाकृत ठंडा रखने में मदद करता है.

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घर के अंदर कितनी कम हो सकती है गर्मी?

एक्सपर्ट के अनुसार सफेद पेंट या चूने की परत छत की गर्मी को कम करने में मदद कर सकती है. इससे घर के अंदर का तापमान 2 से 5 डिग्री तक कम हो सकता है, जिससे गर्मी कम महसूस होती है. इसका फायदा खासतौर पर टॉप फ्लोर वाले घरों में ज्यादा देखने को मिलता है. छत ठंडी रहने पर AC और कूलर की जरूरत भी कम महसूस होती है.

चूना या कूल रूफ पेंट में अंतर

छत पर चूना लगाना गर्मी कम करने का बहुत पुराना तरीका माना जाता है. इसके फायदे तो हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं. बारिश और तेज धूप में यह जल्दी खराब हो जाता है. वहीं अगर कूल रूफ या हीट रिफ्लेक्टिव पेंट की बात करें, तो यह नए जमाने का ज्यादा टिकाऊ विकल्प माना जाता है. इनमें खास कोटिंग होती है जो सूरज की गर्मी को बेहतर तरीके से वापस लौटा देती है. हालांकि इसकी कीमत चूने के मुकाबले ज्यादा होती है.

किन घरों में ज्यादा असर दिखता है?

जानकार मानते हैं कि यह तरीका सबसे ज्यादा उन मकानों में काम करता है जो सीधे धूप के संपर्क में रहते हैं. जिन घरों की ऊपरी छत खुली होती है, वहां सफेद पेंट या चूना गर्मी का असर कम करने में मदद कर सकता है. लेकिन अगर कमरे बंद रहते हैं और घर में हवा का प्रवाह सही नहीं है, तो इसका असर सीमित हो सकता है.

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इन उपायों से भी छत ठंडी रखी जा सकती है

इन उपायों से भी छत को ठंडा रखा जा सकता है. एक्सपर्ट्स छत पर गमले रखने, ग्रीन नेट लगाने और कूल कोटिंग कराने की सलाह देते हैं. घर में सही वेंटिलेशन होना भी जरूरी है. सन फिल्म लगाने और शाम के समय क्रॉस वेंटिलेशन अपनाने से भी घर का तापमान कम करने में मदद मिलती है.

Published at : 03 Jun 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
Summer Tips Utility News Heatwaves Home Cooling
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