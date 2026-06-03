घर में है शादी या कोई काम तो तैयार करें स्लीप बैंक, रहेंगे एकदम फ्रेश

What Is Sleep Banking And How Does It Work: शादी का घर हो, लंबी यात्रा की तैयारी हो या फिर ऑफिस में कोई बड़ा प्रोजेक्ट, ऐसे मौके अक्सर लोगों की नींद छीन लेते हैं. काम की भागदौड़ और व्यस्त कार्यक्रमों के बीच पर्याप्त नींद लेना मुश्किल हो जाता है, जिसका असर शरीर और दिमाग दोनों पर पड़ता है. लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों से पहले एक आसान रणनीति अपनाकर खुद को अधिक ऊर्जावान और तरोताजा रखा जा सकता है। इसे स्लीप बैंकिंग कहा जाता है.

क्या होता है स्लीप बैंकिंग का मतलब?

स्लीप बैंकिंग का मतलब है कि आने वाले दिनों में नींद कम होने की आशंका हो तो उससे पहले कुछ दिनों तक अतिरिक्त नींद लेकर शरीर को तैयार करना. इसे आसान भाषा में समझें तो जैसे लोग जरूरत के समय के लिए पैसे बचाते हैं, उसी तरह शरीर के लिए पहले से नींद जमा करने की कोशिश की जाती है. एक्सपर्ट का मानना है कि यह तरीका अस्थायी रूप से नींद की कमी के असर को कम करने में मदद कर सकता है.

क्या सच में काम करता है यह तरीका?

जर्नल ऑफ क्लीनिकल स्लीप मेडिसिन में पब्लिश एक स्टडी में स्लीप बैंकिंग के प्रभावों का एनालिसिस किया गया. इस रिसर्च में 23 इंटरनल मेडिसिन रेजिडेंट डॉक्टरों को शामिल किया गया, जो नाइट शिफ्ट में काम करने जा रहे थे. रिसर्चर ने पाया कि नाइट शिफ्ट शुरू होने से पहले अधिक नींद लेने वाले प्रतिभागियों का प्रदर्शन बेहतर रहा. स्टडी के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति नाइट शिफ्ट या व्यस्त कार्यक्रम से पहले हर रात अपनी सामान्य नींद से अधिक समय सोता है और सप्ताह के दौरान रोजाना 8 घंटे से ज्यादा नींद लेता है, तो उसका कार्य प्रदर्शन बेहतर हो सकता है.

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रिसर्च यह भी बताते हैं कि स्लीप बैंकिंग से शरीर तनाव का सामना बेहतर तरीके से कर सकता है. पर्याप्त नींद लेने वाले लोगों में निर्णय लेने की क्षमता, याददाश्त और एकाग्रता बेहतर पाई गई है. इसके अलावा अच्छी नींद इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाती है, जिससे बीमारियों का खतरा कम हो सकता है.

नींद की कमी से क्या होती है दिक्कत?

विशेषज्ञ बताते हैं कि लगातार नींद की कमी केवल थकान तक सीमित नहीं रहती. इससे टाइप-2 डायबिटीज, वजन बढ़ने, हार्ट रोग, स्ट्रोक और मेंटल हेल्थ संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. यही वजह है कि पर्याप्त नींद को हेल्थ लाइफस्टाइल का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार, हर तीन में से एक एडल्ट व्यक्ति रात में अनुशंसित 7 से 9 घंटे की नींद नहीं ले पाता.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.