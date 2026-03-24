मजदूरों को 5 किलो वाला LPG सिलेंडर देगी सरकार, इसके लिए कैसे मिलेगा कनेक्शन?

5 Kg Gas Cylinder: देश में LPG की बढ़ती मांग के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब मजदूरों और कम आय वाले परिवारों को ध्यान में रखते हुए 5 किलो वाले छोटे LPG सिलेंडर प्रायरिटी दी जा रही है. इसका मकसद उन लोगों तक गैस कनेक्शन पहुंचाना है, जिनके लिए 14.2 किलो का सिलेंडर महंगा या एकमुश्त भरवाना मुश्किल होता है.

खासतौर पर दिहाड़ी मजदूर, प्रवासी कामगार और शहरी झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग इस फैसले से सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे. छोटे सिलेंडर की वजह से लोग अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से गैस भरवा सकेंगे. जिससे खर्च का दबाव भी कम होगा. जान लीजिए कैसे ले सकते हैं मजदूर 5 किलो वाले छोटे LPG सिलेंडर के लिए कनेक्शन.

कैसे मिलेगा 5 किलो LPG कनेक्शन?

सरकार ने इस सुविधा को मौजूदा योजनाओं के साथ जोड़कर आसान बनाया है. 5 किलो LPG कनेक्शन लेने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आवेदक के घर में पहले से कोई गैस कनेक्शन न हो. आवेदन आमतौर पर महिला के नाम से किया जाता है. जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए. इसके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे जरूरी दस्तावेज देने होते हैं.

अगर कोई मजदूर प्रवासी है और उसके पास स्थानीय पते का पूरा प्रमाण नहीं है. तो वह सेल्फ डिक्लेरेशन के जरिए भी आवेदन कर सकता है. कनेक्शन लेने के दो तरीके हैं. पहला नजदीकी गैस एजेंसी जाकर फॉर्म भरना और डॉक्यूमेंट जमा करना. दूसरा ऑनलाइन आवेदन करना जहां फॉर्म भरकर गैस कंपनी चुननी होती है. वेरिफिकेशन के बाद कनेक्शन जारी कर दिया जाता है.

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क्या है इसका फायदा?

5 किलो सिलेंडर की सबसे बड़ी खासियत इसकी किफायती पहुंच है. कम आय वाले परिवारों के लिए इसे भरवाना आसान होता है, क्योंकि एक बार में कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं. सरकार इस पर डिपॉजिट और शुरुआती खर्च में भी मदद देती है. जिससे कनेक्शन लेना और आसान हो जाता है.

कई मामलों में पहला सिलेंडर और चूल्हा भी मुफ्त दिया जाता है. जिससे शुरुआत का बोझ लगभग खत्म हो जाता है. देश में एलपीजी सिलेंडर को लेकर जो फिलहाल जैसे हालात बने हुए हैं ऐसे में सरकार का प्रवासी मजदूरों के लिए यह कदम काफी फायदेमंद माना जा रहा है.

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