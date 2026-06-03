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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: लखनऊ स्टेशन पर नहीं रुकेंगी कई ट्रेनें! 4 जून तक बदला रहेगा रूट, सफर से पहले चेक करें अपडेट

Train News: लखनऊ स्टेशन पर नहीं रुकेंगी कई ट्रेनें! 4 जून तक बदला रहेगा रूट, सफर से पहले चेक करें अपडेट

Indian Railway: ट्रेन से सफर करने वाले है तो यह खबर आपके लिए है. लखनऊ रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य के चलते 4 जून तक कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं और कुछ ट्रेनों का लखनऊ स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 03 Jun 2026 09:51 AM (IST)
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  • लखनऊ रेलवे स्टेशन पर कॉनकोर्स निर्माण कार्य के कारण ट्रेनों का मार्ग बदला गया।
  • 4 जून तक 15074, 15076, 15075, 15119 एक्सप्रेस लखनऊ स्टेशन पर नहीं रुकेंगी।
  • गोरखपुर रूट की 12571, 12555, 22412, 15066, 11123 ट्रेनों के मार्ग भी प्रभावित।
  • 15909 डिब्रूगढ़-लालगढ़ एक्सप्रेस का मार्ग बदला, लखनऊ में ठहराव नहीं।
  • यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील।

Indian Railways: ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. लखनऊ रेलवे स्टेशन पर चल रहे कॉनकोर्स निर्माण कार्य के कारण कई ट्रेनों के मार्ग में अस्थायी बदलाव किया गया है. उत्तर रेलवे के लखनऊ स्टेशन पर आरएलडीए की ओर से कॉनकोर्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते यातायात और पावर ब्लॉक लिया गया है.

यह व्यवस्था 4 जून तक लागू रहेगी. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें, क्योंकि कई ट्रेनों का लखनऊ स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा.

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किन ट्रेनों का बदला गया है रूट?

बता दें कि पूर्वोत्तर रेलवे के मुताबिक, 15074 टनकपुर-सिंगरौली एक्सरप्रेस 3 जून को आलमनगर-ट्रांसपोर्ट नगर-उतरेटिया मार्ग से चलेगी. वहीं 15076 टनकपुर-शक्तिनगर एक्सप्रेस 4 जून को इसी रूट से गुजरेगी. इसके अलावा 15075 शक्तिनगर-टनकपुर एक्सप्रेस 3 जून को उतरेटिया-ट्रांसपोर्ट नगर-आलमनगर मार्ग से संचालित होगी.

15119 बनारस-देहरादून एक्सप्रेस भी 4 जून तक परिवर्तित मार्ग का इस्तेमाल करेगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी ट्रेनों का लखनऊ  स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा. हालांकि, यात्रियों की सुविधा के लिए आलमनगर और उतरेटिया स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव दिया जाएगा.

गोरखपुर रूट की कई ट्रेनें भी प्रभावित

पावर ब्लॉक के चलते गोरखपुर से चलने वाली काफी ट्रेनों के रास्तों में भी बदलाव किया गया है. 12571 गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनल एक्स्प्रेस 3 जून को बाराबंकी-मल्हौर-ऐशबाग-कानपुर सेंट्रल मार्ग से चलेगी. वहीं 12555 गोरखपुर-बठिंडा एक्सप्रेस 4 जून तक इसी परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी.

इसके साथ ही 22412 आनंद विहार टर्मिनल-नाहरलागुन एक्सप्रेस 4 जून को मानक नगर-ऐशबाग-मल्हौर के रास्ते चलाई जाएगी. इसके अलावा 15066 पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस और 11123 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस भी 3 और 4 जून को बदले हुए रास्ते से चलाई जाएगी.

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डिब्रूगढ़-लालगढ़ एक्सप्रेस पर भी असर

इसके साथ ही 15909 डिब्रूगढ़-लालगढ़ एक्स्प्रेस 3 जून को बुढ़वल-सीतापुर-शाहजहांपुर मार्ग से संचालित की जाएगी. इस दौरान ट्रेन का बाराबंकी, लखनऊ, बालामऊ और हरदोई स्टेशनों पर ठहराव नहीं होगा.  लेकिन राहत की बात यह है कि रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन को बुढ़वल और सीतापुर स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव देगी. 

यात्रा से पहले जरूर करें जांच

ध्यान देने वाली बात यह है कि रेलवे प्रशासन ने कहा है कि लखनऊ स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य के चलते कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है. ऐसे में यात्रियों को सलाह दी गई है कि स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन की स्थिति और रूट की जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि यात्रियों को स्टेशन आने के बाद किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 03 Jun 2026 09:49 AM (IST)
Tags :
Utility News Lucknow Station INDIAN RAILWAYS Train Cancellations
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