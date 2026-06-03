Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom लखनऊ रेलवे स्टेशन पर कॉनकोर्स निर्माण कार्य के कारण ट्रेनों का मार्ग बदला गया।

4 जून तक 15074, 15076, 15075, 15119 एक्सप्रेस लखनऊ स्टेशन पर नहीं रुकेंगी।

गोरखपुर रूट की 12571, 12555, 22412, 15066, 11123 ट्रेनों के मार्ग भी प्रभावित।

15909 डिब्रूगढ़-लालगढ़ एक्सप्रेस का मार्ग बदला, लखनऊ में ठहराव नहीं।

यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील।

Indian Railways: ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. लखनऊ रेलवे स्टेशन पर चल रहे कॉनकोर्स निर्माण कार्य के कारण कई ट्रेनों के मार्ग में अस्थायी बदलाव किया गया है. उत्तर रेलवे के लखनऊ स्टेशन पर आरएलडीए की ओर से कॉनकोर्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते यातायात और पावर ब्लॉक लिया गया है.

यह व्यवस्था 4 जून तक लागू रहेगी. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें, क्योंकि कई ट्रेनों का लखनऊ स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा.

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किन ट्रेनों का बदला गया है रूट?

बता दें कि पूर्वोत्तर रेलवे के मुताबिक, 15074 टनकपुर-सिंगरौली एक्सरप्रेस 3 जून को आलमनगर-ट्रांसपोर्ट नगर-उतरेटिया मार्ग से चलेगी. वहीं 15076 टनकपुर-शक्तिनगर एक्सप्रेस 4 जून को इसी रूट से गुजरेगी. इसके अलावा 15075 शक्तिनगर-टनकपुर एक्सप्रेस 3 जून को उतरेटिया-ट्रांसपोर्ट नगर-आलमनगर मार्ग से संचालित होगी.

15119 बनारस-देहरादून एक्सप्रेस भी 4 जून तक परिवर्तित मार्ग का इस्तेमाल करेगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी ट्रेनों का लखनऊ स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा. हालांकि, यात्रियों की सुविधा के लिए आलमनगर और उतरेटिया स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव दिया जाएगा.

गोरखपुर रूट की कई ट्रेनें भी प्रभावित

पावर ब्लॉक के चलते गोरखपुर से चलने वाली काफी ट्रेनों के रास्तों में भी बदलाव किया गया है. 12571 गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनल एक्स्प्रेस 3 जून को बाराबंकी-मल्हौर-ऐशबाग-कानपुर सेंट्रल मार्ग से चलेगी. वहीं 12555 गोरखपुर-बठिंडा एक्सप्रेस 4 जून तक इसी परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी.

इसके साथ ही 22412 आनंद विहार टर्मिनल-नाहरलागुन एक्सप्रेस 4 जून को मानक नगर-ऐशबाग-मल्हौर के रास्ते चलाई जाएगी. इसके अलावा 15066 पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस और 11123 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस भी 3 और 4 जून को बदले हुए रास्ते से चलाई जाएगी.

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डिब्रूगढ़-लालगढ़ एक्सप्रेस पर भी असर

इसके साथ ही 15909 डिब्रूगढ़-लालगढ़ एक्स्प्रेस 3 जून को बुढ़वल-सीतापुर-शाहजहांपुर मार्ग से संचालित की जाएगी. इस दौरान ट्रेन का बाराबंकी, लखनऊ, बालामऊ और हरदोई स्टेशनों पर ठहराव नहीं होगा. लेकिन राहत की बात यह है कि रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन को बुढ़वल और सीतापुर स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव देगी.

यात्रा से पहले जरूर करें जांच

ध्यान देने वाली बात यह है कि रेलवे प्रशासन ने कहा है कि लखनऊ स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य के चलते कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है. ऐसे में यात्रियों को सलाह दी गई है कि स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन की स्थिति और रूट की जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि यात्रियों को स्टेशन आने के बाद किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.