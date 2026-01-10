आने वाले कई हफ्तों तक कैंसिल रहेंगी कई ट्रेनें, कहीं जाने से पहले देख लें लिस्ट

January-February Train Cancelled: देश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसका असर अब रेलवे की चाल पर भी साफ दिखने लगा है. एक तरफ कोहरे और ठंड से ट्रेनों की रफ्तार पहले ही प्रभावित है. वहीं अब बड़े स्तर पर चल रहे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड से यात्रियों की परेशानी और बढ़ सकती है. आने वाले दिनों में उत्तरी रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे के कई रूट्स पर ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम लगाया जाना है.

इसी काम की वजह से 250 से ज्यादा ट्रेनों के ट्रिप कैंसिल, शार्ट टर्मिनेट, डायवर्ट या डीरेगुलेट किए जाएंगे. ऐसे में जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक कर रखे हैं. उन्हें अपनी यात्रा योजना पर दोबारा नजर डालनी होगी. वहीं जो लोग आगे कहीं जाने की सोच रहे हैं. उनके लिए घर से निकलने से पहले लेटेस्ट ट्रेन लिस्ट और टाइमिंग चेक करना बेहद जरूरी हो गया है.

रेलवे ने दी जानकारी

रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में कई ट्रेनों पर असर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की वजह से पड़ेगा. बीकानेर डिवीजन के भिवानी–रोहतक खंड पर डोभ भाली, लाहली और कलानौर कलां स्टेशनों के बीच डबलिंग प्रोजेक्ट के तहत ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम लगाया जा रहा है. इसी काम के चलते कुछ रूट्स पर ट्रैफिक प्रभावित होगा.

यह भी पढ़ें:रेलवे में भर्ती के नाम पर कैसे हो रहा फर्जीवाड़ा, इन चीजों को जान लें कहीं लग न जाए चूना

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने कहा है कि टेक्निकल वर्क की वजह से कई ट्रेन सेवाएं कैंसिल, डायवर्ट या रेगुलेट की जाएंगी. वहीं उत्तरी रेलवे ने भी बताया कि पैच डबलिंग और सिग्नलिंग का काम शुरू होने से बीकानेर डिवीजन की कुछ ट्रेनें अस्थायी तौर पर दूसरे रूट से चलाई जाएंगी. रेलवे का कहना है कि यह कदम सुरक्षा और ऑपरेशन सुधारने के लिए जरूरी है.

यह भी पढ़ें:PVC आधार कार्ड बनवाने के लिए अब देने होंगे इतने रुपये, जानें कितनी बढ़ गई फीस

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

ट्रेन नंबर 54016 भिवानी–रोहतक ट्रेन 27 जनवरी से 16 फरवरी तक कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 54013 रोहतक–भिवानी ट्रेन 27 जनवरी से 16 फरवरी तक कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 54018 भिवानी–रोहतक ट्रेन 27 जनवरी से 16 फरवरी तक कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 54015 रोहतक–भिवानी ट्रेन 26 जनवरी से 15 फरवरी तक कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 54014 भिवानी–रोहतक ट्रेन 27 जनवरी से 16 फरवरी तक कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 54011 रोहतक–हांसी ट्रेन 14 से 16 फरवरी तक कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 54012 हांसी–रोहतक ट्रेन 14 से 16 फरवरी तक कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 54424 हिसार–नई दिल्ली ट्रेन 14 फरवरी को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 54423 नई दिल्ली–हिसार ट्रेन 14 फरवरी को कैंसिल रहेगी.

यह भी पढ़ें:पीएफ की सैलरी लिमिट 25-30 हजार करने की तैयारी में सरकार, जानें इससे फायदा होगा या नुकसान?