रेलवे में भर्ती के नाम पर कैसे हो रहा फर्जीवाड़ा, इन चीजों को जान लें कहीं लग न जाए चूना

Railway Recruitment Fraud: देश में रेलवे भर्ती के नाम पर एक बार फिर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को झूठी नियुक्तियों का सपना दिखाकर ठगा जा रहा था. इस फर्जीवाड़े में लोगों को भरोसा दिलाने के लिए नकली जॉइनिंग लेटर, फर्जी आईडी कार्ड और यहां तक कि रेलवे सुरक्षा बल, टिकट चेकर और टेक्नीशियन जैसे पदों पर काम करता हुआ भी दिखाया गया.

सब कुछ इतना असली लगता था कि उम्मीदवारों को यकीन हो जाता था कि उनकी नौकरी लग चुकी है. इसी भरोसे के बाद उनसे मोटी रकम वसूली जाती और कुछ समय बाद संपर्क पूरी तरह खत्म कर दिया जाता. जांच एजेंसियों की कार्रवाई में सामने आया है कि यह पूरा नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और रेलवे को सबसे बड़ा चेहरा बनाकर युवाओं को निशाना बनाया जा रहा था. इस बातों का रखें ध्यान बचें रहेंगे ऐसे धोखे से.

इस तरह ठगा गया लोगों को

रेलवे के इस जाॅब फर्जीवाड़े में सब कुछ असली जैसा दिखाया जाता था. उम्मीदवारों को बताया जाता था कि उनकी नियुक्ति रेलवे या किसी बड़े सरकारी विभाग में हो गई है. नकली आईडी कार्ड, फर्जी नियुक्ति पत्र और ड्यूटी से जुड़ी फाइलें तक दिखाई जाती थीं. कई मामलों में लोगों को कुछ दिन के लिए ट्रेन, दफ्तर या वर्दी में काम करते हुए भी दिखाया गया. जिससे शक की गुंजाइश ही न रहे. जैसे ही उम्मीदवार को लगता कि नौकरी पूरी तरह पक्की है.

वैसे ही उससे लाखों रुपये लिए जाते. इसके बाद कॉल उठना बंद, नंबर बंद और ऑफिस गायब. जांच में यह भी सामने आया है कि यह नेटवर्क सिर्फ रेलवे तक सीमित नहीं था. वन विभाग, आयकर विभाग, उच्च न्यायालय, लोक निर्माण विभाग और कुछ राज्य सरकारों के नाम पर भी इसी तरह फर्जी भर्तियां दिखाई गईं. यही वजह है कि एजेंसियों ने तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश में 15 ठिकानों पर छापेमारी की है.

ऐसे बचें रेलवे जॉब फ्रॉड से

रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े से बचने के लिए सही जानकारी जरूरी है. कोई भी सरकारी भर्ती कभी व्हाट्सएप कॉल, निजी एजेंट या पक्का सिलेक्शन के वादे पर नहीं होती. रेलवे की हर वैकेंसी सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट और नोटिफिकेशन के जरिए निकलती है. इसलिए किसी भी ऑफर को मानने से पहले RRB या रेलवे की ऑफिशियल साइट पर जरूर चेक करें.

अगर कोई व्यक्ति फॉर्म भरवाने मेडिकल पास कराने या पोस्टिंग दिलाने के बदले पैसे मांगता है. तो समझ जाएं कि मामला गड़बड़ है. असली भर्ती में किसी भी स्टेज पर कैश डील नहीं होती. फर्जी नियुक्ति पत्र, आईडी कार्ड या ट्रेनिंग कॉल देखकर भी तुरंत भरोसा न करें. हर दस्तावेज का वेरिफिकेशन करें. सबसे जरूरी बात, जल्दी नौकरी पाने के लालच में अपना पैसा और दस्तावेज कभी किसी अनजान के हाथ में न दें.

