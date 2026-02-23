झारखंड जाने वालों के लिए बड़ा अपडेट, कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले जरूर चेक करें स्टेटस

Train Cancelled News: देश में रोज करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. ऑफिस टाइम हो, कॉलेज जाना हो या इलाज के लिए बड़े शहर पहुंचना हो, रेलवे आज भी सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है. ऐसे में अगर किसी रूट पर अचानक कैंसिलेशन या रूट चेंज की खबर आती है तो हजारों यात्रियों की प्लानिंग बिगड़ जाती है.

झारखंड जाने वाले पैसेंजर्स के लिए फिलहाल ऐसा ही अपडेट है. टाटानगर से गुजरने वाली कई ट्रेनों के ऑपरेशन में अस्थायी तौर पर बदलाव किया गया है. इसका सीधा असर आद्रा, आसनसोल, गोमो और धनबाद रूट पर रोज ट्रैवल करने वालों पर पड़ेगा. डेली जाने वाले यात्रियों को इससे परशानी जरूरी होगी. इसलिए सफर से पहले ट्रेनों का स्टेटस जरूर चेक कर लें.

इन ट्रेनों पर लगा ब्रेक

रेलवे की ओर से झारखंड से चलने वाली कुछ मेमू ट्रेनों को तय तारीखों पर पूरी तरह कैंसिल कर दिया गया है.

ट्रेन नंबर 68045/68046 आसनसोल आद्रा आसनसोल मेमू 24 और 25 फरवरी को नहीं चलेगी.

ट्रेन नंबर 68077/68078 आद्रा विलियामनगर आद्रा मेमू 26 फरवरी और 1 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68090/68089 आद्रा मेदिनीनगर आद्रा मेमू 23, 24, 26, 27 फरवरी और 1 मार्च को नहीं चलेगी.

ट्रेन नंबर 63594/63593 आसनसोल पुरुलिया आसनसोल मेमू भी 24 और 25 फरवरी को कैंसिल है.

ट्रेन नंबर 68053/68054 आद्रा बराभूम मेमू 23 फरवरी को नहीं चलेगी.

कुछ ट्रेनों का रूट हुआ छोटा

रेलवे ने जहां कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया हैय. तो वहीं कुछ को पूरा कैंसिल करने के बजाय शॉर्ट टर्मिनेट किया है.

ट्रेन नंबर 18019/18020 टाटानगर जम्मूतवी एक्सप्रेस 23 और 24 फरवरी को बांकुरा तक ही जाएगी और आगे धनबाद नहीं जाएगी.

ट्रेन नंबर 13503/13504 बोकारो हटिया मेमू गोमो तक ही ऑपरेट करेगी.

ट्रेन नंबर 68056/68060 टाटा आसनसोल बराभूम मेमू 26, 28 फरवरी और 1 मार्च को आद्रा तक ही चलेगी.

ट्रेन नंबर 63594/63593 आसनसोल पुरुलिया मेमू 23 फरवरी को भी आद्रा तक जाएगी.

लाइन बदलकर चलेगी यह ट्रेन

टाटानगर हटिया एक्सप्रेस 18601 को 24, 25 और 28 फरवरी को बदले रूट से चलाया जाएगा. नार्मल लाइन की जगह यह दूसरी लाइन से ऑपरेट करेगी. जिससे यात्रा समय थोड़ा बढ़ सकता है. रांची या हटिया जाने वाले यात्रियों को खास तौर पर अपडेट रहना होगा. रेलवे ने सलाह दी है कि स्टेशन निकलने से पहले एनटीईएस ऐप, 139 हेल्पलाइन या स्टेशन इन्क्वायरी से रियल टाइम स्टेटस जरूर चेक करें.

