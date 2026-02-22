हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोन पे पर बिना पिन डाले होगा 5000 तक का पेमेंट, होने वाला है ये बड़ा बदलाव

Phone Pe Without PIN Transaction: PhonePe ने UPI पेमेंट को और आसान बनाने के लिए नया बायोमेट्रिक फीचर जोड़ा है. अब छोटे ट्रांजैक्शन तेजी से पूरे होंगे और हर बार पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 22 Feb 2026 10:54 AM (IST)
Preferred Sources

Phone Pe Without PIN Transaction: देश में अब ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और इसके लिए UPI सबसे पसंदीदा तरीका बन चुका है. किराना स्टोर से लेकर कैब, फूड डिलीवरी और शॉपिंग तक, हर जगह मोबाइल से पेमेंट आम बात है. डिजिटल ट्रांजैक्शन की इसी तेजी के बीच PhonePe ने बड़ा बदलाव किया है. अब UPI पेमेंट करते समय हर बार पिन डालना जरूरी नहीं होगा. 

कंपनी ने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की सुविधा शुरू की है. जिससे यूजर फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक के जरिए पेमेंट कर सकेंगे. यह फीचर पेमेंट प्रोसेस को और आसान, तेज और कम झंझट वाला बनाने के लिए उठाया गया है. कैसे आप कर सकते हैं इस सुविधा का इस्तेमाल और फिलहाल किन फोन्स में मिलेगा यह फीचर जान लीजिए पूरी खबर. 

5000 तक का पेमेंट बिना पिन के

अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल छोटी-मोटी खरीदारी के लिए काफी करते हैं. तो फिर यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. अब 5000 रुपये तक के UPI ट्रांजैक्शन बिना पिन डाले किए जा सकेंगे. कम वैल्यू वाले ट्रांजैक्शन में स्मार्टफोन के नेटिव सिक्योरिटी सिस्टम को दूसरे ऑथेंटिकेशन फैक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा. इसका मतलब है कि राशन, खाने पीने, दवाई या छोटी शॉपिंग जैसे रोजमर्रा के पेमेंट के लिए सिर्फ फिंगरप्रिंट या फेस रिकग्निशन काफी होगा. 

इन फोन में मिलेगी सुविधा 

हालांकि बड़े ट्रांजैक्शन के लिए अभी भी UPI PIN जरूरी रहेगा. pfms सुरक्षा से कोई समझौता न हो. कंपनी का कहना है कि यह फीचर पेमेंट फ्लो में आने वाली रुकावट को कम करेगा और यूजर्स को तेजी से ट्रांजैक्शन पूरा करने में मदद करेगा. फिलहाल यह सुविधा केवल एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए उपलब्ध है. आने वाले समय में इसे आईफोन यूजर्स के लिए भी शुरू किया जाएगा.

कैसे करें इस फीचर का इस्तेमाल?

इस सुविधा को एक्टिव करना आसान है. सबसे पहले PhonePe ऐप खोलें और अपनी प्रोफाइल सेक्शन में जाएं. वहां Manage Payments का ऑप्शन मिलेगा. इसके बाद बायोमेट्रिक पे आइकन पर टैप करें. अपने बैंक अकाउंट के लिए UPI पेमेंट्स में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑन करें. 

पहली बार सेटअप के दौरान आपको अपना UPI PIN और बायोमेट्रिक दोनों से कन्फर्म करना होगा. एक बार प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन के लिए पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फोन का इनबिल्ट फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक सिस्टम ही सुरक्षा की दूसरी परत के तौर पर काम करेगा. 

Published at : 22 Feb 2026 10:54 AM (IST)
