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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकहीं भी QR स्कैन कर रहे हैं? पहले ये 3 चीजें चेक करें, वरना हो जाएगा तगड़ा नुकसान

कहीं भी QR स्कैन कर रहे हैं? पहले ये 3 चीजें चेक करें, वरना हो जाएगा तगड़ा नुकसान

QR Code Safety Tips: QR कोड स्कैन करने से पहले ये बातें जरूर चेक कर लें. नहीं तो फिर आपके साथ हो जाएगा फ्राॅड. इन छोटी सी सावधानियों से आफ खुदको बड़े फ्रॉड से बचा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 27 Mar 2026 10:14 AM (IST)
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QR Code Safety Tips: आजकल पेमेंट का तरीका इतना आसान हो गया है कि बस मोबाइल उठाया, QR कोड स्कैन किया और पैसा ट्रांसफर. लेकिन यही आसानी अब धोखेबाजों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है. लोग बिना सोचे-समझे कहीं भी कोड स्कैन कर देते हैं और यहीं गलती हो जाती है. खासकर तब जब सामने वाला कहे कि स्कैन करो, पैसे मिल जाएंगे. 

सच ये है कि QR कोड का इस्तेमाल पैसे भेजने के लिए होता है लेने के लिए नहीं. अगर यह बेसिक बात समझ में आ जाए. तो आधे स्कैम यहीं खत्म हो जाते हैं. इसलिए अगली बार स्कैन करने से पहले 3 जरूरी चीजें जरूर चेक करें. वरना आपको हो सकती है परेशानी.

पहले ये चीज करें चेक

आप पैसे भेज रहे हैं या लेने की बात हो रही है. सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहीं होता है और स्कैमर्स इसी का फायदा उठाते हैं. कई बार लोग जल्दी में या लालच में आकर गलत कदम उठा लेते हैं. इसलिए इन बातों का ध्यान रखें.

  • QR कोड हमेशा पैसे भेजने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए नहीं.
  • अगर कोई कहे कि “स्कैन करो और पैसे मिलेंगे”, तो तुरंत सावधान हो जाएं.
  • पैसे पाने के लिए कभी UPI पिन डालने की जरूरत नहीं होती.
  • जैसे ही आप पिन डालते हैं आप खुद पैसे भेजने की परमिशन दे देते हैं.

अगर कहीं भी स्कैन करने के बाद पिन डालना पड़ रहा है. तो समझ लें पैसा आपके अकाउंट से ही जाएगा आएगा नहीं.

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QR कोड असली है या छेड़छाड़ किया हुआ?

आजकल फर्जी QR कोड का खेल तेजी से बढ़ा है. स्कैमर्स असली दुकानों के कोड के ऊपर अपना नकली स्टिकर चिपका देते हैं और लोग बिना देखे स्कैन कर देते हैं.

  • कोड अगर उखड़ा हुआ, टेढ़ा या ऊपर से चिपका हुआ दिखे तो सावधान रहें.
  • सार्वजनिक जगहों जैसे पेट्रोल पंप, दुकानों पर खास ध्यान दें.
  • स्कैन करने के बाद जो नाम दिखे, उसे दुकानदार से मैच जरूर करें.
  • अगर नाम किसी पर्सनल अकाउंट का दिखे, तो तुरंत रुक जाएं.
  • थोड़ा सा ध्यान देने से आप बड़ी ठगी से बच सकते हैं. जल्दीबाजी यहां सबसे बड़ा नुकसान कर सकती है.

झांसे में न आएं, ट्रिक्स समझें

स्कैमर्स अब सीधे नहीं बल्कि दिमाग से खेलते हैं. वो ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे सामने वाला खुद फंस जाए.

  • “पेमेंट पेंडिंग है” या “रिवॉर्ड मिलेगा” जैसे मैसेज भेजे जाते हैं.
  • ऑनलाइन साइट्स पर खरीदने के बहाने QR भेजा जाता है.
  • स्कैन करते ही आपको लगता है पैसा आएगा, लेकिन असल में कट जाता है.
  • कई बार कॉल या मैसेज के जरिए जल्दी फैसला लेने का दबाव बनाया जाता है

याद रखें कोई भी सही ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको पैसे लेने के लिए QR स्कैन करना पड़े. अगर थोड़ी देर रुककर सोचेंगे तो स्कैम से बचना आसान हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: PNG कनेक्शन पर इन लोगों को नहीं देनी होगी सिक्योरिटी फीस, अप्लाई करने से पहले जान लीजिए नियम

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 27 Mar 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
Utility News QR Code Scanning QR CODE Safety Tips
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