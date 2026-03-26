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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPNG कनेक्शन पर इन लोगों को नहीं देनी होगी सिक्योरिटी फीस, अप्लाई करने से पहले जान लीजिए नियम

PNG कनेक्शन पर इन लोगों को नहीं देनी होगी सिक्योरिटी फीस, अप्लाई करने से पहले जान लीजिए नियम

PNG Connection Rules: PNG कनेक्शन लेने वालों के लिए राहत भरी खबर है. कुछ यूजर्स को सिक्योरिटी फीस नहीं देनी होगी और साथ में फ्री गैस का फायदा भी मिलेगा. अप्लाई करने से पहले शर्तें जरूर समझ लें.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 26 Mar 2026 04:38 PM (IST)
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PNG Connection Rules: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने लोगों को गैस इस्तेमाल करने को लेकर काफी जागरूक कर दिया है. रसोई गैस को लेकर अब धीरे-धीरे बड़ा बदलाव दिख रहा है. सिलेंडर बढ़ी हुई कीमतों के बाद अब काफी जगह पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके लिए सरकार और गैस कंपनियां मिलकर लोगों को PNG अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं. 

अब इसे आसान बनाने के लिए एक बड़ा ऑफर भी सामने आया है. अगर आप नया PNG कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं/ तो आपको सिक्योरिटी फीस नहीं देनी पड़ सकती. इसके साथ ही कुछ फ्री गैस का फायदा भी मिल सकता है. लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें और समय सीमा तय की गई है. जान लीजिए पूरी खबर. 

किन लोगों को नहीं देनी होगी सिक्योरिटी फीस?

सरकार की ओर से शुरू की गई इस पहल का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को PNG से जोड़ना है. इसलिए कुछ कैटेगरी के यूजर्स को सीधा फायदा दिया जा रहा है. खासकर नए कनेक्शन लेने वालों को यह राहत मिल रही है.

  • जो लोग पहली बार PNG कनेक्शन ले रहे हैं. उन्हें सिक्योरिटी फीस में छूट मिल सकती है.
  • 31 मार्च तक आवेदन करने वाले ग्राहकों के लिए यह ऑफर लागू है.
  • शहरों में रहने वाले लोगों को इसका ज्यादा फायदा मिलेगा.
  • अपार्टमेंट और सोसायटी में रहने वालों को एक्सट्रा छूट मिलने सकती है.

इसके साथ ही 500 रुपये तक की फ्री गैस भी दी जा रही है. जिससे शुरुआती खर्च और कम हो जाता है.

यह भी पढ़ें: क्या है फसल बीमा योजना, किसानों को कैसे मिलता है इसका लाभ; जानिए पूरा प्रोसेस

LPG से PNG पर शिफ्ट क्यों ?

सरकार लगातार LPG से PNG की तरफ शिफ्ट होने की बात कर रही है और इसके पीछे ठोस वजह है. देश की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव जरूरी माना जा रहा है.

  • LPG का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात होता है.
  • PNG सप्लाई ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद मानी जाती है.
  • पाइपलाइन के जरिए गैस सीधे घर तक पहुंचती है.
  • सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी का झंझट खत्म हो जाता है.

इसी वजह से जिन इलाकों में PNG उपलब्ध है. वहां लोगों को 3 महीने के भीतर शिफ्ट होने की सलाह दी जा रही है. जिससे गैस का बेहतर उपयोग हो सके.

आवेदन की प्रोसेस

PNG कनेक्शन लेने की प्रोसेस अब पहले से काफी आसान कर दी गई है. जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बिना परेशानी के जुड़ सकें.

  • ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया जा सकता है.
  • डॉक्युमेंटेशन कम किया गया है और प्रोसेस तेज हुआ है.
  • गैस कंपनियां घर-घर जाकर कनेक्शन दे रही हैं.
  • हाल के दिनों में लाखों नए कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं.

सरकार ने यह भी साफ किया है कि देश में LPG की कोई कमी नहीं है. इसलिए अफवाहों से बचें और जरूरत के हिसाब से सही ऑप्शन चुनें. अगर आपके इलाके में PNG उपलब्ध है. तो यह एक बेहतर और आसान ऑप्शन साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें: Indian Army के वीरों को रेलवे का तोहफा, 2AC में आजीवन मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 26 Mar 2026 04:38 PM (IST)
Tags :
Utility News PNG Gas PNG Connection
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