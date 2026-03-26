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होटल-रेस्टोरेंट बिल में अलग से गैस चार्ज वसूले, तो ऐसे करें तुरंत शिकायत

Extra Gas Charge Complaint: रेस्टोरेंट बिल में गैस या LPG चार्ज जोड़ना नियमों के खिलाफ है. ऐसा दिखे तो तुरंत सवाल करें और जरूरत पड़े तो कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करवा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 26 Mar 2026 05:53 PM (IST)
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Extra Gas Charge Complaint: जबसे देश में LPG की कीमतें बढ़ी हैं. तबसे गैस के इस्तेमाल को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं. इसी बीच एक नया ट्रेंड भी देखने को मिला है. जहां कुछ होटल और रेस्टोरेंट बिल में अलग से गैस चार्ज जोड़कर ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं. कई लोग इसे सामान्य समझकर पेमेंट कर देते हैं.

लेकिन असल में यह नियमों के खिलाफ है. अब इस पर सख्ती भी शुरू हो गई है. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने साफ कर दिया है कि ऐसे एक्सट्रा चार्ज लेना गलत है. यानी अगर आपके बिल में खाना और टैक्स के अलावा कोई गैस शुल्क जोड़ा गया है. तो आप शिकायत भी कर सकते हैं.

क्या कहते हैं नियम?

देश में कई जगहों से खबरें आ रही हैं. जहां  होटल और रेस्टोरेंट में अलग से गैस चार्ज लिया जा रहा है. जो कि नियमों के मुताबिक गलत है. सरल भाषा में समझें तो होटल या रेस्टोरेंट का काम है कि वो अपने खर्च पहले से ही कीमत में जोड़ें. इस तरह बाद में अलग से चार्ज जोड़ना नियमों के खिलाफ है.

  • एलपीजी, बिजली या ईंधन का खर्च बिजनेस कॉस्ट का हिस्सा होता है.
  • इसे अलग से बिल में जोड़ना गलत माना गया है.
  • मेन्यू में जो कीमत लिखी है, वही बेस प्राइस मानी जाएगी.
  • इसके ऊपर सिर्फ लागू टैक्स ही जोड़े जा सकते हैं.

सीसीपीए ने इसे उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत अवैध बताया है. यानी यह चार्ज सही नहीं है. ऐसा हो तो शिकायत कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: PNG कनेक्शन पर इन लोगों को नहीं देनी होगी सिक्योरिटी फीस, अप्लाई करने से पहले जान लीजिए नियम

बिल में गैस चार्ज दिखे तो तुरंत क्या करें?

अगर आपके सामने ऐसा बिल आता है. तो उसे नजरअंदाज करने की बजाय तुरंत कदम उठाना जरूरी है. कई बार लोग झंझट से बचने के लिए पैसे दे देते हैं. जिससे इस चीज को बढ़ावा मिलता है. लेकिन आप यह न करें. बल्कि सही कदम उठाएं.

  • सबसे पहले रेस्टोरेंट स्टाफ से इस चार्ज के बारे में पूछें.
  • अगर जवाब संतोषजनक न हो, तो चार्ज हटाने को कहें.
  • बिल की फोटो या कॉपी अपने पास जरूर रखें.
  • जरूरत पड़े तो मैनेजर से बात करें और लिखित स्पष्टीकरण मांगें

याद रखें आपसे जबरदस्ती कोई एक्सट्रा चार्ज नहीं लिया जा सकता. आप मना करने का पूरा अधिकार रखते हैं.

शिकायत कैसे करें?

अगर होटल या रेस्टोरेंट आपकी बात नहीं मानता, तो अगला कदम शिकायत करना है. अब इसके लिए प्रोसेस भी काफी आसान कर दिया गया है.

  • नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कॉल या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें.
  • कंज्यूमर कोर्ट में भी मामला ले जाया जा सकता है.
  • बिल और बातचीत का सबूत रखना जरूरी होता है.
  • शिकायत सही पाई गई तो संबंधित जगह पर कार्रवाई हो सकती है

सीसीपीए ने साफ चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में सख्त एक्शन लिया जाएगा. इसलिए अगली बार अगर बिल में गैस चार्ज दिखे. तो चुप रहने के बजाय सही कदम उठाएं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में घर खरीदने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा...33 लाख में 1BHK दे रहा DDA

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 26 Mar 2026 05:53 PM (IST)
Tags :
Extra Charge Utility News Hotel Bill Lpg Gas Crisis
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