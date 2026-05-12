सरकार जनता को फ्री में देगी रिचार्ज, फ्री कार और स्कूटी, सामने आया PM मोदी के वीडियो का सच

Fact Check: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी की वीडियो के साथ ये दावा किया जा रहा है कि देशवासियों को फ्री में कार, स्कटी, मोबाइल रिचार्ज और 12 हजार तक रुपये दिए जा रहे हैं. अब इस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है, इसके बारे में आप यहां से जान सकते हैं.

क्या है वीडियो का दावा?

सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोज शेयर किए जा रहे हैं. इन वीडियो में अलग अलग तरह के दावे हैं. कुछ वीडियो में कहा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा सभी देशवासियों को ‘फ्री रिचार्ज’, ‘फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटी’, ‘फ्री कार’ दी जाएगी तो वहीं, कुछ वीडियोज में 12000 रुपये हर देशवासी के खाते में आने का दावा है. इतना ही नहीं इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये दावे करते नजर आ रहे हैं.

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पीआईबी से जानें दावे की सच्चाई-

बता दें कि वायरल हो रहे इन वीडियोज का जब पीआईबी ने फैक्ट चेक किया तो इसकी सच्चाई सामने आ गई. पीआईबी ने लिखा, 'Facebook पेज ‘Topidea96’ द्वारा साझा किए गए प्रधानमंत्री @narendramodi के ये सभी वीडियो एआई तकनीक से बनाए गए डीपफेक हैं. केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री द्वारा ऐसी किसी योजना की घोषणा नहीं की गई है.' इसके साथ ही पीआईबी ने लोगों को जानकारी देते हुए अपने X हैंडल पर लिखा है, 'सरकारी योजनाओं की सही और प्रमाणिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://myscheme.gov.in पर विजिट करें.'

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डीपफेक वीडियो मिले तो क्या करें?

डीपफेक या एआई वाली फर्जी वीडियो मिलने पर तत्काल कार्रवाई करना जरूरी है ताकि गलत सूचना के प्रसार को रोका जा सके. जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (जैसे Facebook, X, Instagram, WhatsApp) पर वीडियो दिखा है, वहां उसे तुरंत 'Spam', 'Misleading', या 'Fake' के रूप में रिपोर्ट करें. इसके अलावा आप राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं.