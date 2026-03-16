कुलदीप यादव की शादी में इस करोड़ों की MPV में पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री, चलता-फिरता महल है गाड़ी

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव की शादी हाल ही में उत्तराखंड के मसूरी में हुई, जो काफी चर्चा में रही. इस खास मौके पर कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं. शादी में बागेश्वर धाम सरकार के कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी कुलदीप यादव को आशीर्वाद देने पहुंचे. सबसे ज्यादा चर्चा उनकी लग्जरी कार Toyota Vellfire की रही, जिससे वह समारोह में पहुंचे थे। इस लग्जरी MPV की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जाती है.

लग्जरी कारों में अक्सर नजर आते हैं धीरेंद्र शास्त्री

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अक्सर अपने कार्यक्रमों और कथा आयोजनों के कारण सुर्खियों में रहते हैं. कई बार वह महंगी और लग्जरी कारों में नजर आते हैं, जिसकी वजह से भी लोग उनके बारे में चर्चा करते हैं. उन्हें कई मौकों पर Land Rover Defender, Range Rover और Toyota Land Cruiser जैसी महंगी कारों में भी देखा गया है. हालांकि यह जरूरी नहीं है कि ये सभी गाड़ियां उनकी खुद की हों. अक्सर बड़े आयोजनों में उनके आरामदायक सफर के लिए लग्जरी कारों की व्यवस्था की जाती है. कुलदीप यादव की शादी में भी उनके लिए Toyota Vellfire जैसी शानदार लग्जरी MPV का इंतजाम किया गया था, जिससे वह मसूरी पहुंचे.

Toyota Vellfire की कीमत और इंजन

Toyota Vellfire भारत की सबसे लग्जरी MPV में से एक मानी जाती है. इस कार की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 1.20 करोड़ रुपये से 1.32 करोड़ रुपये के बीच है. वहीं इसके टॉप वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो जाती है. इस लग्जरी MPV में 2.5 लीटर का 4-सिलेंडर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन दिया गया है. यह इंजन लगभग 193 PS की पावर और 240 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.माइलेज की बात करें तो Toyota Vellfire लगभग 19 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देने में सक्षम है, जो इस सेगमेंट की कार के लिए काफी अच्छा माना जाता है.

चलते-फिरते महल जैसी है Vellfire

Toyota Vellfire को अक्सर “चलते-फिरते महल” भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई शानदार और लग्जरी फीचर्स दिए गए हैं. इस MPV में प्रीमियम इंटीरियर, बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. इसके अलावा सेकेंड रो में एग्जीक्यूटिव लाउंज सीट्स दी गई हैं, जिनमें मसाज फंक्शन, वेंटिलेशन और मेमोरी फंक्शन जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके साथ ही इसमें ओटोमन सीट्स, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, एंबिएंट लाइटिंग और सनरूफ जैसे कई आरामदायक फीचर्स दिए गए हैं. सेफ्टी के लिए इस कार में कई एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) भी दिया गया है.

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