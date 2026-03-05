हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सिर्फ 1.5 लाख रुपये में बन जाएगा आपका घर, NTPC का यह तरीका एकदम अनोखा

सिर्फ 1.5 लाख रुपये में बन जाएगा आपका घर, NTPC का यह तरीका एकदम अनोखा

NTPC House Construction: कम बजट में घर बनाने का नया तरीका सामने आया है. खास तकनीक से तैयार यह मकान कम लागत में बन सकता है. अब महज 1.5 लाख रुपयों में बना सकते हैं अपना घर. जान लें तरीका.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 05 Mar 2026 02:13 PM (IST)
NTPC House Construction: खुद का घर होना लगभग हर इंसान का सपना होता है. लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि घर बनाने के लिए लाखों ही नहीं करोड़ों रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं. जमीन, सीमेंट, सरिया, मजदूरी और बाकी कंस्ट्रक्शन लागत मिलकर बजट को काफी बड़ा बना देती है. इसी वजह से कई परिवार सालों तक किराए के घर में रहते रहते थक जाते हैं. 

अब इस सोच को बदलने वाली एक नई पहल सामने आई है. एक ऐसा घर तैयार किया गया है. जिसे बनाने के लिए न सीमेंट चाहिए, न सरिया और न ही स्टील. इसकी लागत भी काफी कम रखी गई है. खास बात यह है कि इस घर को बनाने के लिए बस 1.5 लाख रुपये ही लगेंगे. जान लीजिए NTPC का अनोखा तरीका.

बेहद कम लागत में तैयार हो सकता है घर

NTPC के इस नए मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसकी लागत है. बताया जा रहा है कि इस घर को करीब डेढ़ से ढाई लाख रुपये के बीच तैयार किया जा सकता है. अगर यह योजना सरकारी आवास योजना के तहत बनाई जाए तो इसकी लागत करीब डेढ़ लाख रुपये तक रह सकती है. वहीं सामान्य तौर पर कोई भी व्यक्ति इसे बनवाना चाहता है.

 तो करीब ढाई लाख रुपये खर्च करने होंगे. लगभग 300 स्क्वायर फीट के इस घर में एक बेडरूम, छोटा हॉल, किचन और टॉयलेट बाथरूम की सुविधा मिलती है. कम लागत होने की वजह से यह मॉडल खासकर उन परिवारों के लिए बढ़िया माना जा रहा है. जो कम बजट में अपना घर बनाना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: QR कोड स्कैन करने से पहले कैसे जानें वह सही है या नहीं? काम आएंगे ये टिप्स

मौसम के हिसाब से आरामदायक रहेगा घर

इस घर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अंदर का टेंपरेचर बैलेंस्ड बना रहे. गर्मियों में यह घर ठंडा और सर्दियों में गर्म रहने में मदद करता है. इसका मतलब यह है कि रहने वालों को एक्सट्रा कूलिंग या हीटिंग सिस्टम पर ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा. आसान भाषा में कहें तो कई मामलों में एयर कंडीशनर की जरूरत भी कम पड़ सकती है. 

यही वजह है कि इसे एनर्जी बचाने वाला मॉडल भी माना जा रहा है. कम लागत के साथ इसमें बिजली भी खर्च होगी यह भी माना जा रहा है. यह घर खास तौर मिडिल क्लास परिवारों के लिए यह एक बढ़िया ऑप्शन बनकर आ सकता है.

यह भी पढ़ें: आपके पैन कार्ड पर किसी और ने लोन तो नहीं ले लिया, जान लीजिए कैसे पता लगा सकते हैं आप

राख से बने इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स से बनता है घर

इस घर को बनाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल हो रहा है वह नार्मली बनने वाले मकानों से अलग है. इसे बनाने के लिए इंडस्ट्रियल क्षेत्रों से निकलने वाली राख का इस्तेमाल किया गया है. इसी राख से खास तरह के इंटरलॉकिंग वॉल ब्लॉक्स तैयार किए जाते हैं. यह ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर रखने पर खुद ही लॉक हो जाते हैं. 

इसलिए इन्हें जोड़ने के लिए सीमेंट या प्लास्टर की जरूरत नहीं पड़ती. यही वजब है कि कंस्ट्रक्शन प्रोसेस तेज और सस्ती हो जाती है. इन ब्लॉक्स को मजबूत भी बताया जा रहा है और दावा है कि तेज हवा, तूफान या हल्के भूकंप जैसी स्थितियों में भी यह घर टिकाऊ रह सकता है.

यह भी पढ़ें: इन्वर्टर की बैटरी बार-बार हो रही डिस्चार्ज, बदलने से पहले करें ये काम; बच जाएंगे पैसे

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Published at : 05 Mar 2026 02:13 PM (IST)
NTPC Utility News House Construction
Embed widget