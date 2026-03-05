सिर्फ 1.5 लाख रुपये में बन जाएगा आपका घर, NTPC का यह तरीका एकदम अनोखा

NTPC House Construction: खुद का घर होना लगभग हर इंसान का सपना होता है. लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि घर बनाने के लिए लाखों ही नहीं करोड़ों रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं. जमीन, सीमेंट, सरिया, मजदूरी और बाकी कंस्ट्रक्शन लागत मिलकर बजट को काफी बड़ा बना देती है. इसी वजह से कई परिवार सालों तक किराए के घर में रहते रहते थक जाते हैं.

अब इस सोच को बदलने वाली एक नई पहल सामने आई है. एक ऐसा घर तैयार किया गया है. जिसे बनाने के लिए न सीमेंट चाहिए, न सरिया और न ही स्टील. इसकी लागत भी काफी कम रखी गई है. खास बात यह है कि इस घर को बनाने के लिए बस 1.5 लाख रुपये ही लगेंगे. जान लीजिए NTPC का अनोखा तरीका.

बेहद कम लागत में तैयार हो सकता है घर

NTPC के इस नए मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसकी लागत है. बताया जा रहा है कि इस घर को करीब डेढ़ से ढाई लाख रुपये के बीच तैयार किया जा सकता है. अगर यह योजना सरकारी आवास योजना के तहत बनाई जाए तो इसकी लागत करीब डेढ़ लाख रुपये तक रह सकती है. वहीं सामान्य तौर पर कोई भी व्यक्ति इसे बनवाना चाहता है.

तो करीब ढाई लाख रुपये खर्च करने होंगे. लगभग 300 स्क्वायर फीट के इस घर में एक बेडरूम, छोटा हॉल, किचन और टॉयलेट बाथरूम की सुविधा मिलती है. कम लागत होने की वजह से यह मॉडल खासकर उन परिवारों के लिए बढ़िया माना जा रहा है. जो कम बजट में अपना घर बनाना चाहते हैं.

इस घर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अंदर का टेंपरेचर बैलेंस्ड बना रहे. गर्मियों में यह घर ठंडा और सर्दियों में गर्म रहने में मदद करता है. इसका मतलब यह है कि रहने वालों को एक्सट्रा कूलिंग या हीटिंग सिस्टम पर ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा. आसान भाषा में कहें तो कई मामलों में एयर कंडीशनर की जरूरत भी कम पड़ सकती है.

यही वजह है कि इसे एनर्जी बचाने वाला मॉडल भी माना जा रहा है. कम लागत के साथ इसमें बिजली भी खर्च होगी यह भी माना जा रहा है. यह घर खास तौर मिडिल क्लास परिवारों के लिए यह एक बढ़िया ऑप्शन बनकर आ सकता है.

राख से बने इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स से बनता है घर

इस घर को बनाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल हो रहा है वह नार्मली बनने वाले मकानों से अलग है. इसे बनाने के लिए इंडस्ट्रियल क्षेत्रों से निकलने वाली राख का इस्तेमाल किया गया है. इसी राख से खास तरह के इंटरलॉकिंग वॉल ब्लॉक्स तैयार किए जाते हैं. यह ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर रखने पर खुद ही लॉक हो जाते हैं.

इसलिए इन्हें जोड़ने के लिए सीमेंट या प्लास्टर की जरूरत नहीं पड़ती. यही वजब है कि कंस्ट्रक्शन प्रोसेस तेज और सस्ती हो जाती है. इन ब्लॉक्स को मजबूत भी बताया जा रहा है और दावा है कि तेज हवा, तूफान या हल्के भूकंप जैसी स्थितियों में भी यह घर टिकाऊ रह सकता है.

