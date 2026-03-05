QR कोड स्कैन करने से पहले कैसे जानें वह सही है या नहीं? काम आएंगे ये टिप्स

QR Code Scan Tips: एक वक्त था जब लोग कैश लेकर चला करते थे. क्योंकि तब डिजिटल पेमेंट से कुछ नहीं था. लेकिन अब पेमेंट करने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है. जेब में कैश रखने की जगह लोग मोबाइल से कुछ सेकंड में पेमेंट कर देते हैं. दुकान, कैफे, पार्किंग, टैक्सी से लेकर छोटे ठेलों तक हर जगह क्यूआर कोड नजर आ जाता है. अब लोगों के लिए सुविधा काफी बढ़ गई है. लेकिन इसके साथ एक नया खतरा भी सामने आया है.

साइबर ठग अब क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके लोगों को निशाना बना रहे हैं. कई मामलों में असली कोड के ऊपर नकली कोड चिपका दिए जाते हैं और भुगतान सीधे ठगों के खाते में पहुंच जाता है. इसलिए स्कैन करने से पहले थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी है. कुछ आसान बातों पर ध्यान देकर आप ऐसे फ्रॉड से खुद को बचा सकते हैं. जान लें तरीके.

स्कैन करने से पहले कोड को ध्यान से देखें

पेमेंट करने से पहले क्यूआर कोड को एक नजर ध्यान से देखना जरूरी है. कई बार जालसाज असली कोड के ऊपर अपना कोड चिपका देते हैं, जिससे ग्राहक को फर्क समझ नहीं आता. अगर स्टिकर थोड़ा टेढ़ा लगा हो, नया दिखाई दे या उसके नीचे कोई दूसरा कोड दिख रहा हो. तो सावधान हो जाएं.

ऐसी स्थिति में सीधे स्कैन करने के बजाय दुकानदार से पूछ लें. खासकर भीड़भाड़ वाली जगहों पर यह तरीका ज्यादा अपनाया जाता है. इसलिए जल्दी में पेमेंट करने की बजाय कुछ सेकंड निकालकर कोड की स्थिति देख लेना बेहतर रहता है.

पेमेंट से पहले स्क्रीन पर नाम मैच करें

जब भी आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं. पेमेंट ऐप स्क्रीन पर उस व्यक्ति या दुकान का नाम दिखाता है जिसे पैसा भेजा जाना है. पेमेंट करने से पहले यह देख लें कि स्क्रीन पर दिख रहा नाम दुकानदार या दुकान के नाम से मैच हो रहा है या नहीं. अगर नाम अलग दिखाई दे रहा है. तो तुरंत पेमेंट रोक दें. कई लोग जल्दबाजी में नाम चेक नहीं करते हैं और यहीं गलती हो जाती है. अगर नाम सही नहीं दिखे तो दुकानदार को भी इस बारे में बताएं. क्योंकि हो सकता है उसके क्यूआर कोड के साथ छेड़छाड़ की गई हो.

दुकानदारों के लिए सावधानी

सिर्फ ग्राहक ही नहीं बल्कि दुकानदारों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है. अगर आप क्यूआर कोड से पेमेंट लेते हैं. तो साउंड बॉक्स या पेमेंट अलर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करना बेहतर रहता है. इससे जैसे ही कोई पेमेंट आता है. तुरंत आवाज के जरिए जानकारी मिल जाती है. अगर किसी ग्राहक ने पेमेंट किया है लेकिन साउंड बॉक्स पर अलर्ट नहीं आया. तो समझ लें कि कुछ गड़बड़ हो सकती है.

