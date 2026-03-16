दिल्ली में किन लोगों को मिलेगी PNG कनेक्शन पर 500 की छूट, कब तक वैलिड है IGL का यह ऑफर?

देश के कई हिस्सों में एलपीजी गैस को लेकर बढ़ती चिंता के बीच अब पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन की मांग तेजी से बढ़ने लगी है. खासतौर पर दिल्ली-एनसीआर में गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण लोग वैकल्पिक ईंधन की ओर रुख कर रहे हैं. इसी बीच सरकार और गैस वितरण कंपनियां भी लोगों को पीएनजी कनेक्शन अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ताकि एलपीजी सिलेंडरों पर दबाव कम किया जा सके.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, जिन इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस की सुविधा पहले से मौजूद है, वहां घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. इस दिशा में दिल्ली में गैस वितरण करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने उपभोक्ताओं के लिए एक विशेष ऑफर शुरू किया है. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने उपभोक्ताओं का पीएनजी कनेक्शन लेने पर 500 रुपये की छूट दी है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में किन लोगों को पीएनजी कनेक्शन पर 500 रुपये की छूट मिलेगी और यह ऑफर कब तक वैलिड है.



ये भी पढ़ें-इस चीज के बिना रुक सकती है सिलेंडर की डिलीवरी, LPG संकट के बीच सरकार ने बदला नियम

31 मार्च तक मिलेगा 500 रुपये का फायदा



इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने घोषणा की है कि जो उपभोक्ता 31 मार्च 2026 तक नया पीएनजी कनेक्शन लेते हैं या पहले से लिया हुआ कनेक्शन एक्टिव करते हैं तो उन्हें पहले बिल में 500 की छूट दी जाएगी. यह एक बार मिलने वाली छूट है और इसका लाभ घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के उपभोक्ता उठा सकते हैं. कंपनी का कहना है कि इस तरह की योजनाओं का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वच्छ ईंधन की और आकर्षित करना और एलपीजी सिलेंडर की मांग को संतुलित करना है.



तेजी से बढ़ रही पीएनजी कनेक्शन की मांग



दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों में पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन करने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. आमतौर पर जहां रोजाना करीब 700 से 800 आवेदन मिलते थे. वहीं अब यह संख्या बढ़कर लगभग 1200 से 1500 तक पहुंच गई है. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के अनुसार गैस सिलेंडर की संभावित कमी की खबरों के बाद लोगों ने पाइपलाइन गैस को ज्यादा सुरक्षित ऑप्शन के रूप में देखना शुरू कर दिया है. कॉल सेंटर पर भी नए कनेक्शन से जुड़ी पूछताछ पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गई है.



क्या है नया कनेक्शन लेने की प्रक्रिया?



पीएनजी गैस कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ता कंपनी की वेबसाइट या मोबाइल मोबाइल ऐप या कॉल सेंटर के जरिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन मिलने के बाद तकनीकी टीम घर या ऑफिस का निरीक्षण करती है और देखती है कि पाइपलाइन कहां से बिछाई जा सकती है और सुरक्षा के लिहाज से कौन सी जगह उपयुक्त है. जांच में डॉक्यूमेंट प्रक्रिया पूरी होने के बाद कनेक्शन लगाने का काम किया जाता है.

ये भी पढ़ें-LPG सिलेंडर बुक होने के कितने दिन बाद हो जानी चाहिए डिलीवरी, जान लें सरकार का नियम?