इन राज्य के किसानों को मिली पीएम किसान योजना 21वीं किस्त, जानें आपका राज्य शामिल या नहीं

PM Kisan Yojana 21th Installment: देशभर में करोड़ों की संख्या में किसान रहते हैं. जिनके लिए केंद्र सरकार समय-समय पर अलग योजना चलाती रहती है. किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है. हाल ही में जिसकी 21वीं किस्त जारी की गई है. लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है.

सामान्य तौर पर जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त सभी किसानों को दी जाती है. इस बार कुछ ही राज्यों में यह किस्त जारी की गई है. इस बार सिर्फ 3 राज्यों 27 लाख किसानों के खाते में भेजी गई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त. जान लीजिए इसमें आपका राज्य शामिल है या नहीं.

इन 3 राज्यों के किसानों को मिली 21वीं किस्त

देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में तीन राज्यों के लिए पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की है. यह तीन राज्य हाल ही में बाढ़ से प्रभावित रहे हैं और वहां किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. इसलिए सरकार की ओर से राहत के तौर पर पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के 27 लाख से अधिक किसानों को 540 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी है.

सरकार का कहना है कि यह किस्त अग्रिम तौर पर दी गई है. जिससे किसान मुश्किल वक्त में कुछ आर्थिक सहारा पा सकें. प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे इन इलाकों में इस मदद से किसानों को अपनी खेती-बाड़ी और रोजमर्रा के खर्चों को संभालने में राहत मिलेगी. लेकिन अब सवाल है कि बाकी राज्यों के किसानों को किस्त अब मिलेगी.

बाकी राज्यों के किसानों को किस्त कब मिलेगी?

पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसानों को 21वीं किस्त मिल गई है. अब बाकी राज्यों के किसानों के लिए भी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक दिवाली से पहले किसानों को 21वीं किस्त मिल सकती है.

माना जा रहा है कि त्योहार से ठीक पहले किसानों के खातों में यह रकम भेजी जाएगी. जिससे वह अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा कर सकें और अगली बुवाई के लिए बीज व उर्वरक जैसी चीजें खरीद सकें. इस बार दिवाली 20 और 21 अक्टूबर को है और कयास लगाए जा रहे हैं कि किस्त उसी से पहले आ जाएगी.

