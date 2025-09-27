हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीलोन लेने वाले शख्स की हो जाए मृत्यु, तो बैंक किस से वसूल करेगा रकम?

लोन लेने वाले शख्स की हो जाए मृत्यु, तो बैंक किस से वसूल करेगा रकम?

Bank Loan Recovery Rules: अगर लोन लेने वाले की मौत हो जाए. तो बैंक किससे लोन का बकाया वसूल करेगा? क्या परिवार को चुकाना पड़ेगा लोन. जान लीजिए क्या कहतें हैं इस बारे में नियम.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 27 Sep 2025 02:45 PM (IST)
Bank Loan Recovery Rules: अगर लोन लेने वाले की मौत हो जाए. तो बैंक किससे लोन का बकाया वसूल करेगा? क्या परिवार को चुकाना पड़ेगा लोन. जान लीजिए क्या कहतें हैं इस बारे में नियम.

आजकल लोगों को जब किसी चीज के लिए पैसों की जरूरत होती है. तो लोन उनका सहारा बनता है. अलग-अलग जरूरतों के लिए बैंक और एनएफबीसी आपको लोन देती है. जिसे किस्तों पर चुकाया जाता रहता है. लेकिन कभी-कभी अचानक ऐसा हो जाता है कि जिसने लोन लिया था. उसकी मौत हो जाती है.

1/6
अगर जिसके नाम लोन लिया गया था. उसकी मौत हो जाए तो ऐसे में परिवार में चिंता और उलझन बढ़ जाती है. सबसे पहला सवाल यही उठता है कि बैंक अपना पैसा किससे वसूल करेगा. क्या इसके लिए कोई नियम तय किए गए हैं
अगर जिसके नाम लोन लिया गया था. उसकी मौत हो जाए तो ऐसे में परिवार में चिंता और उलझन बढ़ जाती है. सबसे पहला सवाल यही उठता है कि बैंक अपना पैसा किससे वसूल करेगा. क्या इसके लिए कोई नियम तय किए गए हैं
2/6
ऐसे में जानन जरूरी है कि लोन किस नाम पर लिया गया था और उसके साथ कौन-कौन सी गारंटी या सिक्योरिटी जुड़ी थी. कुछ लोन केवल व्यक्ति के नाम पर होते हैं. तो कुछ में को-एप्लीकेंट या गारंटर भी शामिल होते हैं.
ऐसे में जानन जरूरी है कि लोन किस नाम पर लिया गया था और उसके साथ कौन-कौन सी गारंटी या सिक्योरिटी जुड़ी थी. कुछ लोन केवल व्यक्ति के नाम पर होते हैं. तो कुछ में को-एप्लीकेंट या गारंटर भी शामिल होते हैं.
3/6
डाॅक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स आगे क्या प्रोसेस होगी यह तय करते हैं. अगर लोन पर कोई को-एप्लीकेंट या को-बोरोवर मौजूद है. तो बैंक सीधे उसी से वसूल करेगा. को-एप्लीकेंट का मतलब है वह व्यक्ति जिसने डिफॉल्ट की स्थिति में भुगतान की जिम्मेदारी ली थी.
डाॅक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स आगे क्या प्रोसेस होगी यह तय करते हैं. अगर लोन पर कोई को-एप्लीकेंट या को-बोरोवर मौजूद है. तो बैंक सीधे उसी से वसूल करेगा. को-एप्लीकेंट का मतलब है वह व्यक्ति जिसने डिफॉल्ट की स्थिति में भुगतान की जिम्मेदारी ली थी.
4/6
कानूनी रूप से वह लोन का रिस्पांस्बिलिटी शेयर करता है. इसलिए बैंक उसकी प्राॅपर्टी या बैंक बैलेंस से रिकवरी कर सकता है. तो कई बार लोन के साथ प्रॉपर्टी पर मोर्टगेज या पर्सनल गारंटी लगी होती है. ऐसी स्थिति में बैंक पहले उस सिक्योरिटी का यूज करेगा.
कानूनी रूप से वह लोन का रिस्पांस्बिलिटी शेयर करता है. इसलिए बैंक उसकी प्राॅपर्टी या बैंक बैलेंस से रिकवरी कर सकता है. तो कई बार लोन के साथ प्रॉपर्टी पर मोर्टगेज या पर्सनल गारंटी लगी होती है. ऐसी स्थिति में बैंक पहले उस सिक्योरिटी का यूज करेगा.
5/6
उदाहरण के तौर पर बात करें तो अगर घर या फ्लैट पर लोन के समय बैंक का हाइपोथेक्स था. तो बैंक उस प्रॉपर्टी को नीलामी करके बकाया वसूल सकता है. यह प्रोसेस डाॅक्यूमेंट और कोर्ट के नियमों के अनुसार होती है. अगर मृतक ने जीवन बीमा लेकर लोन लिया था और पॉलिसी में लोन क्लियर करने का क्लॉज था.
उदाहरण के तौर पर बात करें तो अगर घर या फ्लैट पर लोन के समय बैंक का हाइपोथेक्स था. तो बैंक उस प्रॉपर्टी को नीलामी करके बकाया वसूल सकता है. यह प्रोसेस डाॅक्यूमेंट और कोर्ट के नियमों के अनुसार होती है. अगर मृतक ने जीवन बीमा लेकर लोन लिया था और पॉलिसी में लोन क्लियर करने का क्लॉज था.
6/6
तो बीमा क्लेम से भी बकाया वसूला जा सकता है. कुछ बैंक अपने प्रोडक्ट में ऐसा कवर देते हैं, खासकर होम लोन या पर्सनल लोन के साथ जुड़ी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. पॉलिसी की शर्तें और बेनिफिशियरी किसे बनाया गया है, यह मायने रखता है.
तो बीमा क्लेम से भी बकाया वसूला जा सकता है. कुछ बैंक अपने प्रोडक्ट में ऐसा कवर देते हैं, खासकर होम लोन या पर्सनल लोन के साथ जुड़ी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. पॉलिसी की शर्तें और बेनिफिशियरी किसे बनाया गया है, यह मायने रखता है.
Published at : 27 Sep 2025 02:45 PM (IST)
