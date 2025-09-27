बरसात के सीजन में घर में आने लगी हैं मक्खियां, ऐसे कर सकते हैं इनका इलाज
बरसात के मौसम में घर में हर जगह मक्खियां मंडराने लगती हैं और कई बीमारियों का कारण बनती हैं. ऐसे में इन्हें भगाने के लिए जान लीजिए ये आसान तरीके.
बरसात के मौसम में घर में हर जगह नमी और सीलन आ जाती है. ऐसे में अक्सर गीली जगहों पर गंदगी और भी बढ़ जाती है , जिस पर फिर मंडराती है मक्खियां. यही मक्खियां बाहर सड़क और नाले में जमा कूड़े कचरे पर भी बैठती हैं और फिर हमारे घर में आकर खुली हुई खाने-पीने की चीजों पर भी. ऐसे में इसे नजरअंदाज करना आपकी सबसे बड़ी गलती बन सकती है क्योंकि ये मक्खियां अपने साथ कई बीमारियां लाती हैं. दरअसल, जब मक्खियां एक चीज से दूसरी चीज पर बैठती हैं तो वह अपने साथ कई सारे बैक्टीरिया को भी ले आती हैं. बाद में यही बैक्टीरिया आपकी चीजों में चिपककर शरीर में जाते हैं और बीमारी का कारण बनते हैं. ऐसे में इन्हें भगाने के लिए जान लीजिए ये आसान तरीके.
घर में साफ सफाई रखें
मक्खियां अक्सर गंदी जगहों पर बैठती हैं इसलिए घर में साफ सफाई रखना बेहद जरूरी है, जिससे कि घर में मक्खियां न आए. घर में सफाई रखने के लिए रोजाना फिनायल के पानी से पोछा लगाए और किचन को गीला न रखें.
कपूर और तेजपत्ता जलाएं
मक्खियों को अक्सर तेज गंध पसंद नहीं होती, वह इससे दूर भागती हैं. ऐसे में कपूर और तेजपत्ता जलाने से इसमें से आने वाली तेज महक से मक्खियां झट से भाग जाएंगी और मुड़कर वापस नहीं आएंगी. साथ ही इसका धुआं घर में फैलाने से इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण सभी बैक्टीरिया को मार देते हैं और घर को सुरक्षित रखते हैं.
नमक और सिरके का पोछा
नमक और सिरका दोनों ही बेहतरीन क्लींजिंग एजेंट माने जाते हैं. साथ ही ये एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होते है. ऐसे में इन्हें पानी में मिलाकर पोछा लगाने से घर में मक्खियां फिर कभी नहीं भिनभिनाएंगी.
नमक-नींबू और फिटकरी का स्प्रे
मक्खियां अगर परेशान कर रही है तो ये है इसका रामबाण इलाज. एक नींबू लेकर उसे पानी में उबाल लें. फिर इसमें फिटकरी को कूटकर डाल दें और ठंडा होने दें. इसके बाद इसे एक बॉटल में भर लें और घर में स्प्रे कर दें. ऐसा करने से मक्खियों की समस्या का निदान हो जाएगा.
किस बात का रखें ख्याल?
आपको इस बात का बेहद ख्याल रखना चाहिए कि मक्खियां हमेशा गंदगी पर ही भिनभिनाती हैं. इसलिए हमेशा कोशिश करें कि घर को ज्यादा से ज्यादा साफ रखें. कूड़ा खुले में न फेंके. घर में रखे डस्टबिन को खुला न रखें. साथ ही खाने पीने की चीजों को भी ढक कर रखें.
