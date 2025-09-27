कश्मीर घूमने का है मन तो IRCTC ले आया ये बंपर प्लान, 6 दिन में घूम लेंगे बहुत कुछ

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकश्मीर घूमने का है मन तो IRCTC ले आया ये बंपर प्लान, 6 दिन में घूम लेंगे बहुत कुछ

धरती के स्वर्ग यानि कश्मीर घूमने के लिए IRCTC ले आया है ये शानदार टूर पैकेज, जिसमें 6 दिन और 5 रातों के लिए आपको कराई जाएगी कश्मीर के बेहतरीन जगहों की सैर. तो आइए जानते हैं इस पैकेज की सारी डिटेल्स.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 27 Sep 2025 03:00 PM (IST)
धरती के स्वर्ग यानि कश्मीर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती से सबका मन मोह लेता है. यहां की हसीन वादियां, बादलों से बातें करने वाले ऊंचे पहाड़ और सुंदर रंग बिरंगे फूलों से सजी घटिया इसे जन्नत बना देती हैं. ऐसे में अक्सर लोग जीवन में एक बार तो कश्मीर घूमने जाना ही चाहते है पर खर्चे के चलते अपना मन मार लेते हैं. लेकिन आप आपको अपना निराश होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि IRCTC ले आया है आपके लिए ये शानदार मौका, जिसमें आप भी कश्मीर के हरे भरे मैदान, झील और नदियों के बेहद सुंदर नजारों का आनंद ले सकते हैं. तो आइए जानते हैं IRCTC के इस कश्मीर टूर पैकेज के बारे में.

जान लीजिए टूर पैक की डिटेल्स

कश्मीर की सुंदरता का आनंद लेने के लिए IRCTC ले आया है MYSTICAL KASHMIR नाम से टूर पैकेज, जिसमें यात्री रीजनेबल कीमत पर कश्मीर घूमकर आ सकते हैं. 5 रातें और 6 दिन वाले इस टूर पैकेज का कोड SHA11 है. इस पैकेज में आपको खाने से लेकर रहने तक की सभी सुविधाएं और बेहद आरामदायक सफर मिलेगा.

कब से शुरू है पैकेज?

IRCTC का कश्मीर पैकेज 6 अक्टूबर, 2025 से शुरू होगा. ये यात्रा साउथ इंडिया के हैदराबाद से शुरू होगी, जिसमें यात्रियों को गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और श्रीनगर  जैसी प्रमुख जगहों की सैर कराई जाएगी. यात्रियों को श्रीनगर के मुगल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, पहलगाम की बेताब घाटी, चंदनवाड़ी जैसी दर्शनीय जगहों पर भी घुमाया जाएगा. 

कौन-सी अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी?

इस टूर के दौरान प्रोग्राम के हिसाब से आने जाने का खर्च पैकेज में शामिल है. साथ ही इसमें एक रात के लिए हाउसबोट में स्टे का बेहतरीन बंदोबस भी किया गया है. इसके अलावा इस टूर पैकेज में ट्रैवल इंश्योरेंस और टोल, पार्किंग और टैक्स जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी शामिल है.

पैकेज प्राइस ज्यादा है क्या?

आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा की तरह IRCTC ने यात्रियों की जेब का ख्याल रखते हुए इस टूर पैकेज का प्राइस सेट किया है. इसकी कीमत इस प्रकार है -
सिंगल ऑक्यूपेंसी की कीमत :  45100 रुपये
डबल ऑक्यूपेंसी की कीमत : 34950 रुपये 
ट्रिपल ऑक्यूपेंसी की कीमत : 33510 रुपये

तो इंतजार किस बात का है, कश्मीर जाने इस मौके को न गवाए और जल्दी से जाकर इस पैकेज को बुक करें और कश्मीर घूमकर आएं.

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 27 Sep 2025 03:00 PM (IST)
Utility News Kashmir Tour Package IRCTC IRCTC Tour
