कश्मीर घूमने का है मन तो IRCTC ले आया ये बंपर प्लान, 6 दिन में घूम लेंगे बहुत कुछ

धरती के स्वर्ग यानि कश्मीर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती से सबका मन मोह लेता है. यहां की हसीन वादियां, बादलों से बातें करने वाले ऊंचे पहाड़ और सुंदर रंग बिरंगे फूलों से सजी घटिया इसे जन्नत बना देती हैं. ऐसे में अक्सर लोग जीवन में एक बार तो कश्मीर घूमने जाना ही चाहते है पर खर्चे के चलते अपना मन मार लेते हैं. लेकिन आप आपको अपना निराश होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि IRCTC ले आया है आपके लिए ये शानदार मौका, जिसमें आप भी कश्मीर के हरे भरे मैदान, झील और नदियों के बेहद सुंदर नजारों का आनंद ले सकते हैं. तो आइए जानते हैं IRCTC के इस कश्मीर टूर पैकेज के बारे में.

जान लीजिए टूर पैक की डिटेल्स

कश्मीर की सुंदरता का आनंद लेने के लिए IRCTC ले आया है MYSTICAL KASHMIR नाम से टूर पैकेज, जिसमें यात्री रीजनेबल कीमत पर कश्मीर घूमकर आ सकते हैं. 5 रातें और 6 दिन वाले इस टूर पैकेज का कोड SHA11 है. इस पैकेज में आपको खाने से लेकर रहने तक की सभी सुविधाएं और बेहद आरामदायक सफर मिलेगा.

कब से शुरू है पैकेज?

IRCTC का कश्मीर पैकेज 6 अक्टूबर, 2025 से शुरू होगा. ये यात्रा साउथ इंडिया के हैदराबाद से शुरू होगी, जिसमें यात्रियों को गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और श्रीनगर जैसी प्रमुख जगहों की सैर कराई जाएगी. यात्रियों को श्रीनगर के मुगल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, पहलगाम की बेताब घाटी, चंदनवाड़ी जैसी दर्शनीय जगहों पर भी घुमाया जाएगा.

कौन-सी अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी?

इस टूर के दौरान प्रोग्राम के हिसाब से आने जाने का खर्च पैकेज में शामिल है. साथ ही इसमें एक रात के लिए हाउसबोट में स्टे का बेहतरीन बंदोबस भी किया गया है. इसके अलावा इस टूर पैकेज में ट्रैवल इंश्योरेंस और टोल, पार्किंग और टैक्स जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी शामिल है.

पैकेज प्राइस ज्यादा है क्या?

आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा की तरह IRCTC ने यात्रियों की जेब का ख्याल रखते हुए इस टूर पैकेज का प्राइस सेट किया है. इसकी कीमत इस प्रकार है -

सिंगल ऑक्यूपेंसी की कीमत : 45100 रुपये

डबल ऑक्यूपेंसी की कीमत : 34950 रुपये

ट्रिपल ऑक्यूपेंसी की कीमत : 33510 रुपये

तो इंतजार किस बात का है, कश्मीर जाने इस मौके को न गवाए और जल्दी से जाकर इस पैकेज को बुक करें और कश्मीर घूमकर आएं.

