कल इतने बजे जारी होगी किसान निधि योजना की 21वीं किस्त, जानें किन किसानों के खाते में आएंगे पैसे?

कल इतने बजे जारी होगी किसान निधि योजना की 21वीं किस्त, जानें किन किसानों के खाते में आएंगे पैसे?

PM Kisan Yojana 21st Installment: किसान निधि योजना की 21वीं किस्त कल दोपहर इतने बजे जारी होगी. केवल यह किसान ही लाभ पाएंगे इस किस्त का फायदा. जान लीजिए पूरी डिटेल्स.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 18 Nov 2025 04:23 PM (IST)
Preferred Sources

PM Kisan Yojana 21st Installment: भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कल यानी 19 नवंबर को 21वीं किस्त जारी की जाएगी. यह योजना देश के किसानों के लिए बड़ा सहारा है. जिसमें सरकार साल में तीन किस्तों के जरिए कुल 6000 रुपये की मदद देती है. किसानों के बीच पिछले कुछ महीनों से 21वीं किस्त का इंतजार है. हालांकि सभी किसानों को यह किस्त नहीं मिल पाएगी. 

बल्कि केवल उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा जो योजना की सभी शर्तों को पूरा कर चुके हैं. कल पीएम मोदी खुद इस किस्त को जारी करेंगे और इससे देश के करोड़ों किसानों के खाते में सीधे लाभ पहुंचाया जाएगा. चलिए आपको बताते हैं कल कितने बजे पीएम मोदी जारी करेंगे 21वीं किस्त और किन किसानों को मिलेगा इसका लाभ. 

कितने बजे जारी होगी 21वीं किस्त?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर 2 बजे तमिलनाडु के कोयंबटूर से 21वीं किस्त जारी करेंगे. इस दौरान लाखों किसानों के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर होंगे. इसका मकसद किसानों को आर्थिक मदद देना और उनकी खेती में आसानी बढ़ाना है.

इस किस्त का फायदा देश के लगभग 9 करोड़ किसानों को मिलेगा. पीएम मोदी के द्वारा राशि मिलने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और वह अपनी खेती में ज्यादा निवेश कर पाएंगे. इस कार्यक्रम में अलग-अलग राज्यों के किसान भी इसका सीधा फायदा उठाएंगे.

किन किसानों के खाते में आएंगे पैसे?

आपको बता दें सभी किसानों को इस किस्त का लाभ नहीं मिलेगा. सिर्फ उन्हीं किसानों को 21वीं किस्त का लाभ मिलेगा जिनके खाते में ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जिनका भू-सत्यापन हो चुका है. इसके अलावा जिन किसानों के खाते में किसी प्रकार की जानकारी मिसमैच नहीं है. वह ही इस योजना का लाभ ले पाएंगे.

अगर किसी किसान की जानकारी सही दर्ज नहीं है. तो राशि उनके खाते में नहीं पहुंचेगी और उन्हें सुधार की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. सरकार लगातार किसानों को अपनी जानकारी अपडेट करने और प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्देश देती रही है जिससे उन्हें योजना का पूरा लाभ मिल सके. आपके खाते में भी कोई जानकारी अधूरी है तो उसे जल्द से पूरा कर लें.

Published at : 18 Nov 2025 04:23 PM (IST)
