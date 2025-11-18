क्या बेटे को बिना बताए दामाद के नाम पूरी प्रॉपर्टी कर सकता है पिता, जान लें नियम?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीक्या बेटे को बिना बताए दामाद के नाम पूरी प्रॉपर्टी कर सकता है पिता, जान लें नियम?

Property Division Rules: क्या पिता अपनी पूरी प्रॉपर्टी दामाद के नाम कर सकते हैं? बेटा या वारिस उठा सकते हैं ऑब्जेक्शन. जान लीजिए इसे लेकर क्या हैम नियम.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 18 Nov 2025 02:51 PM (IST)
देश में प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर कुछ कानूनी नियम तय किए गए हैं. लेकिन फिर भी रोजाना कई मामले सुनने को मिलते हैं जहां परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है. लोग सोचते हैं कि पिता अपनी संपत्ति किसी भी तरह बांट सकते हैं.

क्या किसी परिवार में अगर पिता चाहे तो अपने बेटों को बिना बताए अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने दामाद के काम कर सकता है. इसे लेकर क्या हैं नियम. क्या कानून पिता को इसकी इजाजत देता है. चलिए आपको बताते हैं इससे जुड़े सभी नियम.
कानून के मुताबिक अगर पिता अपनी संपत्ति किसी खास व्यक्ति को देना चाहते हैं. तो वह वसीयत के माध्यम से कर सकते हैं. बिना वसीयत के प्रॉपर्टी कानूनी वारिसों में बंटती है. यानी बेटे, पत्नी और बेटी के बीच नियम तय करता है कि कितना हिस्सा किसे मिलेगा.
अगर पिता अपने दामाद को पूरी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं. तो यह कानूनी तौर तभी हो सकता है. जब वसीयत में साफ तौर पर उसका नाम लिखा हो. बिना वसीयत के यह करना मुश्किल है. क्योंकि बेटों का कानूनी हक पहले
कई बार लोग मान लेते हैं कि पिता अपनी इच्छा से प्रॉपर्टी किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं. लेकिन कानून कहता है कि बेटों और बेटियों का हक सुरक्षित रहता है. इसलिए वसीयत बनाना जरूरी होता है जिससे बाद में विवाद न बढ़े.
अगर पिता ने वसीयत बनाई है और उसमें प्रॉपर्टी दामाद को देने के बारे में लिखा है. तो बेटा या और कोई वारिस इसे चुनौती दे सकते हैं. सिर्फ धोखाधड़ी या दबाव में वसीयत लिखे होने का सबूत होने पर ही इसे खारिज किया जा सकता है.
कानून कहता है कि बिना वसीयत के संपत्ति का ट्रांसफर करना वैलिड नहीं माना जाएगा. ऐसे में बेटे का हक पहले आता है और दामाद सिर्फ तभी प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है जब बेटा अपना हिस्सा दे या वसीयत में इस बारे में साफ लिखा हो.
Published at : 18 Nov 2025 02:51 PM (IST)
