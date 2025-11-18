एक्सप्लोरर
क्या बेटे को बिना बताए दामाद के नाम पूरी प्रॉपर्टी कर सकता है पिता, जान लें नियम?
Property Division Rules: क्या पिता अपनी पूरी प्रॉपर्टी दामाद के नाम कर सकते हैं? बेटा या वारिस उठा सकते हैं ऑब्जेक्शन. जान लीजिए इसे लेकर क्या हैम नियम.
देश में प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर कुछ कानूनी नियम तय किए गए हैं. लेकिन फिर भी रोजाना कई मामले सुनने को मिलते हैं जहां परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है. लोग सोचते हैं कि पिता अपनी संपत्ति किसी भी तरह बांट सकते हैं.
Published at : 18 Nov 2025 02:51 PM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
