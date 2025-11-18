हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रातभर रूम हीटर चलाकर तो नहीं छोड़ देते आप, हो सकता है बड़ा नुकसान

रातभर रूम हीटर चलाकर तो नहीं छोड़ देते आप, हो सकता है बड़ा नुकसान

Room Heater Using Tips: रातभर हीटर चलाकर सोने से हो सकती हैं यह प्राॅब्लम्स. इसलिए रात में उठकर कुछ देर बाद हीटर बंद कर देना है फायदेमंद. जान लीजिए रातभर हीटर चालू रहने से क्या नुकसान हो सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 18 Nov 2025 11:11 AM (IST)
Room Heater Using Tips: देश में सर्दियों की दस्तक हो चुकी है. अब सर्दियों से बचने के लिए लोगों कई तरीके आजमाएंगे. जिसमें सबसे काॅमन तरीका है रूम हीटर का. लेकिन रूम हीटर चलाते वक्त बहुत सी बातें है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है. कई लोगों को रात भर रूम हीटर चलाकर सो जाना आसान लगता है. 

लेकिन यही आदत कई बार बड़ा नुकसान करा देती है. अगर आप भी सर्दियों में रातभर हीटर चलाकर छोड़ देते हैं. तो फिर आपको ऐसा करने से पहले सोचना बहुत जरूरी है .यह जितना आरामदायक लगता है उतना ही जोखिम भरा होता है. चलिए आपको बताते हैं ऐसा करने से हो सकता है कितना नुकसान. 

कमरे के माहौल पर असर

जब कमरा बहुत देर तक गर्म होता रहता है. उसकी हवा अपनी नैचुरल क्वालिटी खो देती है. इतनी देर तक गर्मी रहने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम महसूस होने लगती है और हवा भारी सी लगती है. कई लोग इस वजह से नींद के बीच बेचैनी या घबराहट महसूस करते हैं.

इसके अलावा लगातार गर्म हवा में रहने से नाक के भीतर की नमी कम हो जाती है.  लकड़ी या प्लास्टिक फर्नीचर भी ज्यादा टेंपरेचर से खराब होने लगता है. जो लंबे समय में नुकसान कर सकता है. अगर कमरे में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा है. तो उसके ओवरहीट होने के चांस और बढ़ जाते है. 

स्वास्थ्य के लिए भी है खतरनाक

हीटर को रातभर ऑन छोड़ने से आग लगने का सबसे बड़ा खतरा रहता है. अगर तार पुराना है तो लगातार लोड बढ़ने पर चिंगारी आ सकती है. कई बार लोग हीटर के पास कपड़े सुखाते हैं या कमरे में कोई ज्वलनशील चीज रख देते हैं. जो और खतरनाक हो सकता है. स्वास्थ्य की बात करें तो सूखी हवा सांस लेने में परेशानी पैदा कर सकती है और अस्थमा वाले लोगों के लिए यह और मुश्किल हो जाता है. 

अगर कमरा बंद है तो कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन इंबैलेंस जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. इसलिए रातभर हीटर चलाने के बजाय टाइमर का इस्तेमाल करें. इससे सर्दी से भी बचे रहेंगे और किसी अनचाहे हादसे से भी नुकसान नहीं होगा. 

Published at : 18 Nov 2025 11:11 AM (IST)
Embed widget