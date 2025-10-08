सिर्फ 436 रुपये देकर पाएं 2 लाख रुपये तक बीमा, जानें कैसे करना होगा अप्लाई?

PM Jeevan Jyoti Bima Yojana: आज के समय में आर्थिक सुरक्षा साथ लेकर चलना. हर किसी के लिए बेहद जरूरी हो गया है. जिंदगी बड़ी अनिश्चितताओं भारी होती है ऐसे में कब किसके साथ क्या हो जाए कहां नहीं जा सकता और यही वजह है कि बहुत से लोग 19वीं सातों से बचने के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेकर चलते हैं. ताकि अगर कोई आना वहीं घटना होती है तो उसके बाद उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता मिल सके.

सरकार की ऐसी ही एक बीमा योजना इन दिनों काफी चर्चा में है. जिसमें सिर्फ 436 रुपये जमा करके आप 2 लाख रुपये तक का बीमा लाभ ले सकते हैं. यह योजना खासतौर से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपनी और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं. लेकिन ज्यादा प्रीमियम देने की स्थिति में नहीं हैं. चलिए आपको बताते हैं इस योजना के बारे में पूरी जानकारी.

किसे मिलेगा लाभ योजना में लाभ?

देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ती बीमा योजना का लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लागू की गई है. यह योजना 2015 में शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य आम नागरिकों को आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना के समय आर्थिक सुरक्षा देना है.

इस योजना के तहत सालाना सिर्फ 436 रुपये का प्रीमियम जमा करके 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है. लाभ पाने के लिए लाभार्थी की उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए. योजना में अगर बीमाधारक की मृत्यु हो जाती है. तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये तक का क्लेम मिलेगा.

कैसे करें योजना में आवेदन?

पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में आवेदन करना बेहद आसान है. इसके लिए सबसे पहले अपनी बैंक ब्रांच में जाना होगा. बैंक में आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा और इसमें अपने आधार कार्ड, ऐज प्रूफ और बैंक खाते की जानकारी देनी होगी. इसको बाद आपको सालाना 436 रुपये का प्रीमियम भरना होगा. इसके बाद के लिए आप खाते से ऑटो डेबिट कर के प्रीमियम कटवा सकते हैं.

जिसे आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, UPI या शाखा में नकद/चेक से भर सकते हैं. आवेदन जमा करने के बाद बैंक आपको पॉलिसी नंबर देगा. जो बीमा प्रमाण का काम करेगा और भविष्य में किसी भी क्लेम के लिए जरूरी होगा. आवेदन करते समय ध्यान रखें कि सभी दस्तावेज़ सही और अपडेटेड हों. जिससे क्लेम प्रक्रिया में किसी तरह की दिक्कत न आए.

