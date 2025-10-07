हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
त्योहार में इन दो तरीकों से बढ़ जाएंगे तत्काल में कंफर्म सीट मिलने के चांस, जान लें अपने काम की बात

त्योहार में इन दो तरीकों से बढ़ जाएंगे तत्काल में कंफर्म सीट मिलने के चांस, जान लें अपने काम की बात

Tatkal Booking Tips: त्योहार के मौसम में तत्काल टिकट बुक करने के लिए कुछ आसान तरीके अपनाने से सीट जल्दी कन्फर्म हो सकती है. जानें कैसे क्या करना होगा?

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 07 Oct 2025 07:04 PM (IST)
Tatkal Booking Tips: त्योहार के मौसम में तत्काल टिकट बुक करने के लिए कुछ आसान तरीके अपनाने से सीट जल्दी कन्फर्म हो सकती है. जानें कैसे क्या करना होगा?

देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन के जरिए यात्रा करते हैं. त्योहारों और छुट्टियों के समय इनकी संख्या में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलती है. ऐसे में टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है और यात्रियों की परेशानियां बढ़ जाती हैं. इसी वजह से कई लोग तत्काल बुकिंग पर निर्भर रहते हैं.

तत्काल बुकिंग में आपको कंफर्म सीट मिलने गए चांस रहते हैं. लेकिन आपको 100 परसेंट कंफर्म सीट मिल जाएगी इस बात की गारंटी नहीं होती .कई बार लोग तत्काल में टिकट बुक करते हैं और टिकट वेटिंग में चला जाता है. इसलिए जरूरी है आप कुछ बातों का ध्यान रखकर टिकट बुक करें.
तत्काल बुकिंग का फायदा तभी मिलता है जब आप समय से पहले तैयारी कर लें. कई लोग बस 10 बजे लॉगिन करके टिकट पाने की कोशिश करते हैं. लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि आप 9:55 बजे ही लॉगिन कर लें. इससे आपका समय बचेगा और साइट की ट्रैफिक ज्यादा होने पर भी आपको लाॅगिन करने में इशू नहीं होगा.
दूसरा जो बात है कि आप मास्टर लिस्ट तैयार कर लें. इसमें उन यात्रियों की सभी जरूरी जानकारियां पहले ही सेव कर लें जो यात्रा कर रहे हैं. जिसमें ट्रेवल करने वाले पैसेंजर की सारी डिटेल्स को पहले से भरकर रख लें. जिससे आपको तत्काल बुकिंग करते वक्त. जानकारी नहीं भरनी होगी.
तत्काल बुकिंग में डिटेल जल्दी भरना और सबमिट करना जरूरी होता है. अगर आप मास्टर लिस्ट पहले से तैयार कर लेते हैं. तो आपको बार-बार यात्रियों की जानकारी डालने की जरूरत नहीं होगी. यह मिनटों की बचत करता है और टिकट जल्दी कन्फर्म होने के चांस बढ़ा देता है.
ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म पर अक्सर भारी ट्रैफिक होता है, खासकर त्योहारों और पिक सीजन में. इसलिए 9:55 बजे लॉगिन करना और मास्टर लिस्ट का इस्तेमाल करना आपको तेजी से फॉर्म सबमिट करने में मदद करेगा. यह छोटे से ट्रिक्स आपको कंफर्म सीट दिला सकते हैं.
इसलिए दिवाली और छठ के मौके पर आपको तत्काल में टिकट बुक करनी हो. तो इन दो बातों का खास तौर पर ध्यान रखें. इससे आपका टिकट कंफर्म मिलने के चांस पर जाएंगे. इसके अलावा आप पेमेंट डिटेल्स भी पहले ही सेव कर लें.
Published at : 07 Oct 2025 07:04 PM (IST)
