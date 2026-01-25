फोन चार्ज होने में लग रहा है ज्यादा वक्त? स्लो चार्जिंग की दिक्कत ऐसे करें ठीक

Phone Charging Tips: आज स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का रिमोट बन चुका है. कॉल, पेमेंट, नेविगेशन, काम और एंटरटेनमेंट, सब कुछ इसी एक डिवाइस पर टिका है. ऐसे में जब फोन चार्ज होने में घंटों लगाने लगे. तो मूड खराब हो जाता है. कई बार लोगों को लगता है बैटरी खराब है. तो ऐसे में नया फोन ले लेते हैं लेकिन जब वह भी उम्मीद के मुताबिक फास्ट चार्ज नहीं करता. तो लगता है जैसे कुछ गड़बड़ है.

अब नए फोन की बैटरी तो खराब नहीं हो सकती है. अक्सर इस तरह की दिक्कतें लोगों के साथ आती हैं. लेकिन इसकी वजह क्या है. स्लो चार्जिंग के पीछे अक्सर छोटी-छोटी गलतियां जिम्मेदार होती हैं. अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में इस दिक्कत को घर बैठे ही ठीक किया जा सकता है. जान लीजिए जरूरी बातें.

सबसे पहले ये बेसिक चीजें चेक करें

स्लो चार्जिंग की सबसे आम वजह चार्जर और केबल होती है. लोकल या पुरानी केबल अंदर से खराब हो जाती है, जिससे करंट ठीक से नहीं पहुंचता. इसलिए हमेशा ओरिजिनल या अच्छी क्वालिटी की केबल और अडॉप्टर इस्तेमाल करें. दूसरी बड़ी वजह चार्जिंग पोर्ट में जमी धूल होती है. जेब में रहने की वजह से पोर्ट में लिंट भर जाता है.

जिससे कनेक्शन ढीला हो जाता है. टॉर्च की रोशनी डालकर देखें और जरूरत हो तो लकड़ी की टूथपिक से हल्के हाथ से साफ करें. इसके साथ ही लैपटॉप या कार चार्जर से फोन चार्ज करने पर स्पीड अपने आप कम हो जाती है. फास्ट चार्ज चाहिए तो सीधे वॉल सॉकेट में लगाना ज्यादा असरदार रहता है.

ऐसे चार्जिंग होगी तेज

फोन चार्ज करते समय अगर आप गेम खेल रहे हैं. वीडियो चला रहे हैं या हॉटस्पॉट ऑन है. तो बैटरी भरने से ज्यादा खर्च होने लगती है. नतीजा, चार्जिंग बहुत स्लो लगती है. बेहतर होगा कि चार्ज पर लगाते ही मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ और जो ऐप्स काम के नहीं है उन्हें बंद कर दें. एयरप्लेन मोड ऑन करने से चार्जिंग स्पीड पर बढ़ती है.

इसके अलावा बहुत ज्यादा गरम फोन भी धीरे चार्ज होता है. चार्ज करते वक्त कवर हटा दें और फोन को ठंडी, हवादार जगह पर रखें. अगर इन सब के बाद भी फोन बहुत स्लो चार्ज हो रहा है, तो बैटरी हेल्थ चेक करवाना सही रहेगा. कई बार पुरानी बैटरी पूरी चार्जिंग स्लो कर देती है.

