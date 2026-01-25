हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रिटायरमेंट के बाद भी हर महीने होगी तगड़ी कमाई, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में निवेश किया तो खाते में आएंगे 20500

रिटायरमेंट के बाद भी हर महीने होगी तगड़ी कमाई, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में निवेश किया तो खाते में आएंगे 20500

Post Office Senior Citizen Savings Scheme: रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की एक खास स्कीम काम आ सकती है. सही निवेश पर हर महीने अच्छी कमाई का रास्ता खुल सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 25 Jan 2026 03:07 PM (IST)
Preferred Sources

Post Office Senior Citizen Savings Scheme: रिटायरमेंट का मतलब आराम अपने शौक पूरे करना और परिवार के साथ सुकून भरा वक्त. लेकिन बहुत से लोगों के लिए यही दौर आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी इस बात की चिंता लेकर आता है. रेगुलर सैलरी बंद होते ही सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हर महीने खर्च कैसे चलेगा. ऐसे में जरूरत होती है एक ऐसी स्कीम की जो सेफ भी हो भरोसेमंद भी और हर महीने तय इनकम भी दे. 

पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम इसी जरूरत को ध्यान में रखकर बनाई गई है. यह स्कीम खास तौर पर रिटायर्ड लोगों को ध्यान में रखती है,. जहां बाजार के उतार चढ़ाव की टेंशन नहीं होती और पैसा सरकारी सुरक्षा में रहता है. सही निवेश किया जाए तो इस स्कीम में रिटायरमेंट के बाद 20 हजार रुपये की मंथली इनकम मिल सकती है. जान लें तरीका.

सरकारी सुरक्षा और दमदार ब्याज 

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम पूरी तरह भारत सरकार द्वारा सपोर्टेड है. यानी इसमें पैसा डूबने का जोखिम लगभग ना के बराबर होता है. फिलहाल इस स्कीम पर 8.2 प्रतिशत सालाना ब्याज मिल रहा है. जो कई बैंकों की एफडी से ज्यादा है. सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार अकाउंट खुलवाने के बाद 5 साल तक इंटरेस्ट रेट फिक्स रहती है.

अगर आगे चलकर रेस घट भी जाएं तो आपके निवेश पर असर नहीं पड़ता. ब्याज का भुगतान हर तीन महीने में सीधे आपके अकाउंट में किया जाता है. जिससे बुजुर्गों को रेगुलर इनकम मिलती रहती है. यही वजह है कि रिटायरमेंट प्लानिंग में इसे सबसे भरोसेमंद ऑप्शन में गिना जाता है.

कौन कर सकता है निवेश?

इस स्कीम में सामान्य तौर पर 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग निवेश कर सकते हैं. अगर किसी ने वीआरएस लिया है तो 55 साल की उम्र से और रक्षा सेवाओं से रिटायर हुए लोग 50 साल की उम्र से भी इसमें पैसा लगा सकते हैं. न्यूनतम निवेश 1000 रुपये से शुरू होता है और अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये तक रखी गई है. 

टैक्स प्लानिंग करने वालों के लिए भी यह स्कीम काम की है. क्योंकि इसमें लगाए गए पैसों पर धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है. अकाउंट आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक ब्रांच में आसानी से खुलवा सकते हैं.

कैसे बनती है 20500 रुपये मंथली इनकम?

इस स्कीम में ब्याज तिमाही आधार पर दिया जाता है. अगर कोई व्यक्ति अधिकतम सीमा यानी 30 लाख रुपये निवेश करता है. तो 8.2 प्रतिशत की दर से साल भर में करीब 2,46,000 रुपये ब्याज बनता है. इसका मतलब हर तीन महीने में लगभग 61500 रुपये सीधे अकाउंट में आते हैं. जब इसी रकम को महीनों में बांटकर देखा जाए. 

तो औसतन करीब 20500 रुपये प्रति माह की इनकम बनती है. इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है. जिसे आगे 3 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है. जरूरत पड़ने पर समय से पहले निकासी का ऑप्शन भी है. हालांकि उस पर पेनल्टी लगती है. खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में पूरी राशि नॉमिनी को मिल जाती है.

Published at : 25 Jan 2026 03:07 PM (IST)
