अटल पेंशन योजना में ज्यादा से ज्यादा कितनी पेंशन मिलती है, यहां जानें नियम

अटल पेंशन योजना में ज्यादा से ज्यादा कितनी पेंशन मिलती है, यहां जानें नियम

Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना उन लोगों के लिए है जो बुढ़ापे में तय पेंशन चाहते हैं. इस स्कीम में ज्यादा से ज्यादा कितनी पेंशन मिल सकती है? जान लीजिए क्या हैं नियम.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 25 Jan 2026 03:55 PM (IST)
Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना उन लोगों के लिए है जो बुढ़ापे में तय पेंशन चाहते हैं. इस स्कीम में ज्यादा से ज्यादा कितनी पेंशन मिल सकती है? जान लीजिए क्या हैं नियम.

अटल पेंशन योजना उन लोगों के लिए बनाई गई है जो बुढ़ापे में नियमित पेंशन चाहते हैं लेकिन किसी बड़ी सरकारी या प्राइवेट पेंशन स्कीम से जुड़े नहीं हैं. यह योजना खासतौर पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों और कम आय वाले लोगों को ध्यान में रखकर शुरू की गई थी.

अटल पेंशन योजना में जुड़ने वाले लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि उन्हें इस योजना में ज्यादा से ज्यादा कितनी पेंशन मिल सकती है? अगर आपके भी मन में यही सवाल है तो फिर आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना के तहत अधिकतम पेंशन 5000 रुपये प्रति माह तय की गई है.
अटल पेंशन योजना में जुड़ने वाले लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि उन्हें इस योजना में ज्यादा से ज्यादा कितनी पेंशन मिल सकती है? अगर आपके भी मन में यही सवाल है तो फिर आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना के तहत अधिकतम पेंशन 5000 रुपये प्रति माह तय की गई है.
यानी अगर कोई व्यक्ति पूरी अवधि तक सही योगदान करता है. तो 60 साल की उम्र के बाद उसे हर महीने 5000 रुपये की गारंटीड पेंशन मिलती है. अटल पेंशन योजना में 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 रुपये महीने की पेंशन के ऑप्शन मिलते हैं.
यानी अगर कोई व्यक्ति पूरी अवधि तक सही योगदान करता है. तो 60 साल की उम्र के बाद उसे हर महीने 5000 रुपये की गारंटीड पेंशन मिलती है. अटल पेंशन योजना में 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 रुपये महीने की पेंशन के ऑप्शन मिलते हैं.
Published at : 25 Jan 2026 03:55 PM (IST)
Pension Scheme Atal Pension Yojana Utility News

