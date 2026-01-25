एक्सप्लोरर
अटल पेंशन योजना में ज्यादा से ज्यादा कितनी पेंशन मिलती है, यहां जानें नियम
Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना उन लोगों के लिए है जो बुढ़ापे में तय पेंशन चाहते हैं. इस स्कीम में ज्यादा से ज्यादा कितनी पेंशन मिल सकती है? जान लीजिए क्या हैं नियम.
अटल पेंशन योजना उन लोगों के लिए बनाई गई है जो बुढ़ापे में नियमित पेंशन चाहते हैं लेकिन किसी बड़ी सरकारी या प्राइवेट पेंशन स्कीम से जुड़े नहीं हैं. यह योजना खासतौर पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों और कम आय वाले लोगों को ध्यान में रखकर शुरू की गई थी.
1/6
2/6
Published at : 25 Jan 2026 03:55 PM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
26 जनवरी की परेड के लिए कौन से मेट्रो स्टेशन पर उतरना होगा, मेट्रो, बस और अपनी गाड़ी से कैसे पहुंचे? यहां जानें डिटेल्स
यूटिलिटी
6 Photos
राजस्थान के इतने किसानों को नहीं मिला सीएम किसान निधि का पैसा, जानें अब क्या करें?
यूटिलिटी
6 Photos
हर साल बच्चे के नाम जमा करें 10000, रिटायरमेंट तक हो जाएंगे 11 करोड़, जानें इस योजना के बारे में
यूटिलिटी
6 Photos
किन लोगों को नहीं मिलता अटल पेंशन योजना का लाभ, जानें योजना से जुड़े नियम व शर्तें
यूटिलिटी
6 Photos
सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
मिट्टी की कसम और जंग का नारा: भारतीय सेना की वो 5 रेजिमेंट, जिनके नाम से ही कांप जाते हैं दुश्मन
महाराष्ट्र
औरंगजेब की कब्र में दफन करेंगे...', AIMIM नेता इम्तियाज जलील पर जमकर बरसे नितेश राणे
बॉलीवुड
विदेश जाकर भी अनुष्का शर्मा और विराट कोहली नहीं भूले संस्कार, लंदन वाले घर में की धार्मिक पूजा
क्रिकेट
आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
Advertisement
यूटिलिटी
6 Photos
26 जनवरी की परेड के लिए कौन से मेट्रो स्टेशन पर उतरना होगा, मेट्रो, बस और अपनी गाड़ी से कैसे पहुंचे? यहां जानें डिटेल्स
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion