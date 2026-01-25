अटल पेंशन योजना में ज्यादा से ज्यादा कितनी पेंशन मिलती है, यहां जानें नियम

अटल पेंशन योजना में जुड़ने वाले लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि उन्हें इस योजना में ज्यादा से ज्यादा कितनी पेंशन मिल सकती है? अगर आपके भी मन में यही सवाल है तो फिर आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना के तहत अधिकतम पेंशन 5000 रुपये प्रति माह तय की गई है.