फेस्टिव सीजन में बाजार में भर-भरकर आ रहा मिलावटी पनीर, ऐसे में असली-नकली की पहचान

Paneer Buying Tips: अगले कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है. देश में त्योहारों का मौसम शुरू होते ही बाजारों में मिठाइयों और डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड कई गुना बढ़ जाती है. खासकर पनीर की बिक्री में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलता है. लेकिन यही वह समय होता है जब कुछ दुकानदार जल्दी मुनाफा कमाने के लिए मिलावटी पनीर बेचने लगते हैं.

दिखने में बिल्कुल असली लगने वाला यह नकली पनीर स्वाद और सेहत दोनों के लिए नुकसानदेह होता है. इससे पेट दर्द, फूड पॉइजनिंग और लंबे समय में लिवर या किडनी पर बुरा असर पड़ सकता है. इसलिए जरूरी है कि त्योहारों के दौरान खरीदारी करते वक्त थोड़ी सावधानी बरती जाए जिससे आप घर सही पनीर ही लाएं. ऐसे चेक करें पनीर में मिलावट है या नहीं.

असली और नकली पनीर की पहचान ऐसे करें

त्योहार के समय पर जब आप पनीर खरीदने जाए तो उसकी शुद्धता को चेक करने का सबसे आसान तरीका है थोड़ा सा पनीर गर्म पानी में डालना. अगर पनीर पिघलने लगे या तैल की लेयर छोड़ने लगे तो समझिए इसमें मिलावट है. असली पनीर गर्म पानी में डालने पर न मुलायम होता है न घुलता है.

इसके अलावा आप इसे हथेली पर रगड़कर देख सकते हैं. अगर चिकनाहट महसूस हो तो यह नकली हो सकता है क्योंकि इसमें सिंथेटिक फैट का इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा असली पनीर में हल्की सी खुशबू होती है. जबकि मिलावटी पनीर में केमिकल की तरह स्मेल आती है. रंग देखकर भी आप पता कर सकते हैं बता दें असली पनीर सफेद के बजाय हल्का ऑफ व्हाइट या क्रीमिश होता है.

सेहत के लिए कितना खतरनाक है नकली पनीर

नकली पनीर से न पैसों का नुकसान होता है बल्कि सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है. मिलावटी पनीर में डिटर्जेंट, सिंथेटिक मिल्क या यूरीया जैसे हानिकारक तत्व पाए जा सकते हैं. यह तत्व शरीर के पाचन तंत्र को कमजोर करते हैं और लगातार सेवन से लिवर, किडनी और हड्डियों पर असर डालते हैं.

बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह और भी खतरनाक होता है. क्योंकि इससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पनीर बहुत सस्ता मिल रहा है. तो हो सकता है वह नकली हो. इसलिए भरोसेमंद डेयरी से ही पनीर खरीदें या घर पर दूध से ताजा पनीर बनाएं.

