हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीफेस्टिव सीजन में बाजार में भर-भरकर आ रहा मिलावटी पनीर, ऐसे में असली-नकली की पहचान

फेस्टिव सीजन में बाजार में भर-भरकर आ रहा मिलावटी पनीर, ऐसे में असली-नकली की पहचान

Paneer Buying Tips: त्योहारों में बढ़ती पनीर की डिमांड के बीच मिलावटी पनीर का खतरा भी बढ़ जाता है. जानिए असली और नकली पनीर कैसे पहचानें और खुदको परिवार को सुरक्षित रखें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 14 Oct 2025 01:49 PM (IST)
Preferred Sources

Paneer Buying Tips: अगले कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है. देश में त्योहारों का मौसम शुरू होते ही बाजारों में मिठाइयों और डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड कई गुना बढ़ जाती है. खासकर पनीर की बिक्री में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलता है. लेकिन यही वह समय होता है जब कुछ दुकानदार जल्दी मुनाफा कमाने के लिए मिलावटी पनीर बेचने लगते हैं.

दिखने में बिल्कुल असली लगने वाला यह नकली पनीर स्वाद और सेहत दोनों के लिए नुकसानदेह होता है. इससे पेट दर्द, फूड पॉइजनिंग और लंबे समय में लिवर या किडनी पर बुरा असर पड़ सकता है. इसलिए जरूरी है कि त्योहारों के दौरान खरीदारी करते वक्त थोड़ी सावधानी बरती जाए जिससे आप घर सही पनीर ही लाएं. ऐसे चेक करें पनीर में मिलावट है या नहीं. 

असली और नकली पनीर की पहचान ऐसे करें

त्योहार के समय पर जब आप पनीर खरीदने जाए तो उसकी शुद्धता को चेक करने का सबसे आसान तरीका है थोड़ा सा पनीर गर्म पानी में डालना. अगर पनीर पिघलने लगे या तैल की लेयर छोड़ने लगे तो समझिए इसमें मिलावट है. असली पनीर गर्म पानी में डालने पर न मुलायम होता है न घुलता है. 

यह भी पढ़ें: मात्र 50 हजार रुपये से शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, कमाल के हैं ये आइडिया

इसके अलावा आप इसे हथेली पर रगड़कर देख सकते हैं. अगर चिकनाहट महसूस हो तो यह नकली हो सकता है क्योंकि इसमें सिंथेटिक फैट का इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा असली पनीर में हल्की सी खुशबू होती है. जबकि मिलावटी पनीर में केमिकल की तरह स्मेल आती है. रंग देखकर भी आप पता कर सकते हैं बता दें असली पनीर सफेद के बजाय हल्का ऑफ व्हाइट या क्रीमिश होता है.

सेहत के लिए कितना खतरनाक है नकली पनीर

नकली पनीर से न पैसों का नुकसान होता है बल्कि सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है. मिलावटी पनीर में डिटर्जेंट, सिंथेटिक मिल्क या यूरीया जैसे हानिकारक तत्व पाए जा सकते हैं. यह तत्व शरीर के पाचन तंत्र को कमजोर करते हैं और लगातार सेवन से लिवर, किडनी और हड्डियों पर असर डालते हैं.

यह भी पढ़ें: Gold On Diwali: दिवाली पर सोना खरीदने का बना रहे हैं प्लान, जानें कितने कैरेट में कौन-सी ज्वेलरी रहेगी टिकाऊ?

बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह और भी खतरनाक होता है. क्योंकि इससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पनीर बहुत सस्ता मिल रहा है. तो हो सकता है वह नकली हो. इसलिए भरोसेमंद डेयरी से ही पनीर खरीदें या घर पर दूध से ताजा पनीर बनाएं. 

यह भी पढ़ें: इन किसानों के खाते में नहीं आएगी पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त, कहीं लिस्ट में आपका नाम तो नहीं?

Published at : 14 Oct 2025 01:49 PM (IST)
Tags :
Paneer Adulterated Paneer Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
IPS अधिकारी पूरन कुमार के परिवार से मिलकर बोले राहुल गांधी, 'परिवार दबाव में है, जल्द...'
IPS अधिकारी पूरन कुमार के परिवार से मिलकर बोले राहुल गांधी, 'परिवार दबाव में है, जल्द...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
IND vs AUS ODI Series: भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: NDA-Mahagathbandan में सीट बंटवारे पर रार, कब थमेगी ये सियासी तकरार? | ABP News
सलमान खान ने सिकंदर विवाद पर तोड़ी चुप्पी, डायरेक्टर एआर मुरुगादास पर आरोप-प्रत्यारोप का आरोप
जमनापार सीजन 2, दिल्ली लाइफ-फूड, वायरल मीम्स और ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ और भी बहुत कुछ
पंचायत पर जितेंद्र कुमार | रील लाइफ बनाम रियल लाइफ | अभिनय का सफर और बहुत कुछ
Gold में Bumper Rally, पर क्यों गिरे Jewellery Stocks?| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IPS अधिकारी पूरन कुमार के परिवार से मिलकर बोले राहुल गांधी, 'परिवार दबाव में है, जल्द...'
IPS अधिकारी पूरन कुमार के परिवार से मिलकर बोले राहुल गांधी, 'परिवार दबाव में है, जल्द...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
IND vs AUS ODI Series: भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
बॉलीवुड
तीन आलीशान बंगले, सात लग्जरी कारें, श्रीदेवी अपने पीछे कितने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गई थीं?
तीन आलीशान बंगले, सात लग्जरी कारें, श्रीदेवी अपने पीछे कितने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गई थीं?
नौकरी
बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर बनने का मौका, 1 लाख 20 हजार मिलेगी सैलरी, ये कर सकते हैं अप्लाई
बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर बनने का मौका, 1 लाख 20 हजार मिलेगी सैलरी, ये कर सकते हैं अप्लाई
लाइफस्टाइल
Husbands Helping Wives: घर के काम में बीवी का बस इतनी देर साथ देते हैं यूपी के मर्द, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
घर के काम में बीवी का बस इतनी देर साथ देते हैं यूपी के मर्द, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
जनरल नॉलेज
Drone Engines: कौन से देश बनाते हैं ड्रोन का इंजन, इस मामले में कहां है भारत?
कौन से देश बनाते हैं ड्रोन का इंजन, इस मामले में कहां है भारत?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget