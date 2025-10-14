एक्सप्लोरर
Gold On Diwali: दिवाली पर सोना खरीदने का बना रहे हैं प्लान, जानें कितने कैरेट में कौन-सी ज्वेलरी रहेगी टिकाऊ?
Gold On Diwali: दिवाली पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन सही कैरेट चुनना बेहद जरूरी है. 24 कैरेट सोना निवेश के लिए, जबकि 22 कैरेट और 18 कैरेट ज्वेलरी के लिए सबसे टिकाऊ माने जाते हैं.
Gold On Diwali: दिवाली का त्योहार न सिर्फ रोशनी और खुशियों का प्रतीक है, बल्कि सोना-चांदी खरीदने का शुभ समय भी माना जाता है. इस दिन लोग नई शुरुआत के लिए सोना खरीदना शुभ समझते हैं, लेकिन कई बार लोग यह नहीं जानते कि कितने कैरेट का सोना खरीदना टिकाऊ और फायदेमंद रहेगा. अगर आप भी इस दिवाली सोने की ज्वेलरी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके काम की है.
Published at : 14 Oct 2025 08:32 AM (IST)
