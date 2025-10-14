सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है. शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, यानी इसमें किसी अन्य धातु की मिलावट नहीं होती, लेकिन यह बहुत नरम होता है और रोजाना पहनने योग्य नहीं रहता है. इसलिए ज्वेलरी बनाने के लिए उसमें थोड़ी मात्रा में अन्य धातुएं जैसे तांबा, चांदी या जिंक मिलाई जाती हैं ताकि वह मजबूत हो सके.