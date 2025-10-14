PM Kisan Yojana 21st Installment: देश में करोड़ों की संख्या में किसान रहते हैं. लेकिन इनमें से बहुत से किसान खेती के ज़रिए ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते. ऐसे किसानों की आर्थिक मदद के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाती है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की सहायता दी जाती है. जो तीन समान किश्तों में सीधे खाते में भेजी जाती है.

अब तक इस योजना की कुल 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं. अब किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार है. लेकिन आपको बता दें इस बार सभी किसानों को यह किस्त नहीं मिलेगी. जान लीजिए कहीं लिस्ट में आपका भी नाम तो नहीं शामिल.

किन किसानों को नहीं मिलेगी 21वीं किस्त?

सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त के लिए कुछ पात्रताएं तय की गई हैं. बहुत से ऐसे किसान हैं. जिन्होंने अब तक योजना में जरूरी काम नहीं करवाए हैं. जिन किसानों के आधार कार्ड लिंक नहीं हैं. बैंक खाते में गलत जानकारी दर्ज है या ई-केवाईसी पूरी नहीं की गई. उन्हें 21वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा. पीएम किसान पोर्टल पर ऐसे कई खातों को अस्थायी तौर से होल्ड पर रखा गया है.

जब तक किसान यह काम नहीं कर लेते उन्हें किस्त नहीं मिलेगी. इसके अलावा जिन किसानों ने खेती योग्य जमीन की गलत जानकारी दी है या गैर-कृषि भूमि को योजना में शामिल किया है. उनके नाम भी लिस्ट से हटाए जा चुके हैं. ऐसे किसान अगर गलती सही कर लेते हैं तो उन्हें दोबारा लाभ मिल सकता है.

कैसे चेक करें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं?

किसान अपनी किस्त का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा. यहां Beneficiary Status सेक्शन में जाकर आधार नंबर, मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट इनमें से कोई जानकारी दर्ज करनी होगी. अगर स्टेटस में Approved लिखा हो तो आपको अगली किस्त मिलेगी. वहीं अगर स्टेटस Pending नजर आए तो समझ लीजिए आपका कोई काम अधूरा है जिस वजह से किस्त रोक दी गई है. आप नजदीकी कृषि विभाग जाकर या फिर ऑनलाइन ई-केवाईसी करवाएं अगर कोई दस्तावेज गलत है या जानकारी अधूरी है तो उसे सही करवाएं.

