मात्र 50 हजार रुपये से शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, कमाल के हैं ये आइडिया

मात्र 50 हजार रुपये से शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, कमाल के हैं ये आइडिया

Small Business Ideas: कम पूंजी में बड़ा मुनाफा कमाना अब आसान है. जानिए कैसे सिर्फ 50 हजार रुपये से शुरू किए जा सकते हैं छोटे बिजनेस जो बाद में बन सकते हैं बड़ा ब्रांड.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 14 Oct 2025 12:02 PM (IST)
Small Business Ideas: कम पूंजी में बड़ा मुनाफा कमाना अब आसान है. जानिए कैसे सिर्फ 50 हजार रुपये से शुरू किए जा सकते हैं छोटे बिजनेस जो बाद में बन सकते हैं बड़ा ब्रांड.

भारत में छोटे कारोबारों की संख्या लगातार बढ़ रही है. आज के समय में हर कोई अपना कुछ शुरू करना चाहता है. लेकिन पूंजी की कम होने से लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं. लेकिन ऐसा पूरी तरह सही नहीं है आप 50 हजार रुपये से भी कई बिजनेस शुरू सकते हैं.

अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो आप टी स्टॉल या कॉफी कॉर्नर खोल सकते हैं. लोगों की चाय और कॉफी पीने की आदत कभी नहीं बदलती. 50 हजार रुपये में छोटा स्टॉल लगाकर रोजाना अच्छी कमाई की जा सकती है.
अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो आप टी स्टॉल या कॉफी कॉर्नर खोल सकते हैं. लोगों की चाय और कॉफी पीने की आदत कभी नहीं बदलती. 50 हजार रुपये में छोटा स्टॉल लगाकर रोजाना अच्छी कमाई की जा सकती है.
रोजाना सभी धार्मिक जगहों पर पूजा-अर्चना की जाती है. लोग मोमबत्ती या अगरबत्ती जलाते हैं. आप इसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं. इसके लिए ज्यादा मशीनों की जरूरत नहीं होती. घर से ही छोटा यूनिट चलाया जा सकता है.
रोजाना सभी धार्मिक जगहों पर पूजा-अर्चना की जाती है. लोग मोमबत्ती या अगरबत्ती जलाते हैं. आप इसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं. इसके लिए ज्यादा मशीनों की जरूरत नहीं होती. घर से ही छोटा यूनिट चलाया जा सकता है.
इसके अलावा आप पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं. देश भर में कई जगहों पर प्लास्टिक बैन के बाद इसकी मांग तेजी से बढ़ी है. थोड़ी सी ट्रेनिंग और सस्ती मशीन से यह काम आसानी से शुरू किया जा सकता है. इसमें मुनाफा भी अच्छा है.
इसके अलावा आप पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं. देश भर में कई जगहों पर प्लास्टिक बैन के बाद इसकी मांग तेजी से बढ़ी है. थोड़ी सी ट्रेनिंग और सस्ती मशीन से यह काम आसानी से शुरू किया जा सकता है. इसमें मुनाफा भी अच्छा है.
अगर आप नई-नई खाने की चीजें बनाने का शौक रखते हैं. तो होम बेकरी या स्नैक्स बिजनेस. आप इसे घर की रसोई से ही स्टार्ट कर सकते हैं. शुरुआत में छोटे स्तर के बाद आप इसे बड़ा कर सकते हैं. सोशल मीडिया के ज़रिए ग्राहकों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं.
अगर आप नई-नई खाने की चीजें बनाने का शौक रखते हैं. तो होम बेकरी या स्नैक्स बिजनेस. आप इसे घर की रसोई से ही स्टार्ट कर सकते हैं. शुरुआत में छोटे स्तर के बाद आप इसे बड़ा कर सकते हैं. सोशल मीडिया के ज़रिए ग्राहकों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं.
मोबाइल चलाना कभी बंद नहीं होगा. मोबाइल है तो मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी हमेशा चलता रहेगा. थोड़ी ट्रेनिंग लेकर यह काम सीखा जा सकता है. हर जगह मोबाइल रिपेयर की जरूरत होती है. इसमें ज्यादा खर्च की जरूरत नहीं रहती है.
मोबाइल चलाना कभी बंद नहीं होगा. मोबाइल है तो मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी हमेशा चलता रहेगा. थोड़ी ट्रेनिंग लेकर यह काम सीखा जा सकता है. हर जगह मोबाइल रिपेयर की जरूरत होती है. इसमें ज्यादा खर्च की जरूरत नहीं रहती है.
आजकल हैंडमेड क्राफ्ट या ज्वेलरी बिजनेस काफी ग्रो कर रहा है. थोड़ी सी क्रिएटिविटी और मार्केटिंग से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं. और मांग बढ़ने पर काम को टीम के साथ बढ़ाया जा सकता है. इसमें भी अच्छा मुनाफा है.
आजकल हैंडमेड क्राफ्ट या ज्वेलरी बिजनेस काफी ग्रो कर रहा है. थोड़ी सी क्रिएटिविटी और मार्केटिंग से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं. और मांग बढ़ने पर काम को टीम के साथ बढ़ाया जा सकता है. इसमें भी अच्छा मुनाफा है.
Published at : 14 Oct 2025 12:02 PM (IST)
