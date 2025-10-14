मात्र 50 हजार रुपये से शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, कमाल के हैं ये आइडिया

अगर आप नई-नई खाने की चीजें बनाने का शौक रखते हैं. तो होम बेकरी या स्नैक्स बिजनेस. आप इसे घर की रसोई से ही स्टार्ट कर सकते हैं. शुरुआत में छोटे स्तर के बाद आप इसे बड़ा कर सकते हैं. सोशल मीडिया के ज़रिए ग्राहकों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं.