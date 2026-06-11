LPG News: सिलेंडर डिलीवरी के नाम पर नया फ्रॉड, इंडेन, एचपी-भारत गैस ने जारी की जरूरी एडवाइजरी

LPG Scam: डिजिटल युग में डिजिटल अपराधी लोगों को ठगने के नए तरीके निकाल रहे हैं. अपराधी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के जरिए यह काम कर रहे हैं. इंडियन ऑयल, एचपी और भारत गैस जैसी प्रसिद्ध कंपनियों ने इसकी जानकारी देकर ग्राहकों को सतर्क किया है और यह कोड किसी के साथ शेयर न करने की सलाह दी है.

HPCL ने अपने सुरक्षा पोर्टल के तहत उपभोक्ताओं को सतर्क किया है. कंपनी ने DAC कोड शेयर करने से पहले उसे जांचने की सलाह दी है और कहा है कि यह देख लें कि OTP 4 अंकों का हो और VM HPGAS से ही आया हो और यह केवल डिलीवरी के समय ही प्राप्त किया जाए. सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कंपनी ने कहा है कि HP गैस के प्रतिनिधि कभी भी फोन कॉल, व्हाट्सएप या किसी संदिग्ध लिंक के जरिए OTP नहीं मांगते. अगर संदेश असामान्य, संदिग्ध या आधिकारिक प्रारूप से अलग लगे तो उस पर भरोसा न करें.

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भारत पेट्रोलियम के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी

भारत पेट्रोलियम ने अपने ग्राहकों के लिए एडवाइजरी जारी की है.

इसके अनुसार कंपनी ने ग्राहकों से कहा है कि वे एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरी पर अनावश्यक कतार में न लगें क्योंकि सिलेंडर की डिलीवरी सीधे घर पर की जाएगी.

ग्राहकों को अनावश्यक बुकिंग और स्टॉक जमा करने से बचने की सलाह दी गई है.

ग्राहकों से डिलीवरी के समय ही OTP साझा करने को कहा गया है और एलपीजी का उपयोग सावधानीपूर्वक करने पर जोर दिया गया है.

कंपनी ने यह भी बताया है कि सभी आधिकारिक संचार केवल अधिकृत चैनलों के माध्यम से ही किए जाएंगे.

Indian Gas ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए पोस्ट कर कहा है कि अगर कोई संदेश अत्यावश्यक लगे, किसी अनजान स्रोत से आया हो या आधिकारिक प्रारूप से अलग दिखाई दे तो उस पर भरोसा न करें. साथ ही कंपनी ने उपभोक्ताओं को एजेंसी पर कतार में खड़े होने से बचने और Indian Oil ONE ऐप के जरिए भारत बिल के माध्यम से LPG बुक करने की सलाह दी है.

Indane LPG Gas book बुक कैसे करें?

अगर आपको सिलेंडर बुक करना है तो आप नीचे दिए गए तरीके को अपना को कर सकते है.

अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से REFILL लिखकर 7588888824 पर टेक्स्ट करें.

अपने रजिस्टर्ड नंबर से 8454955555 पर मिस्ड कॉल दें और ऑटोमेटेड रिक्वेस्ट दर्ज करें.

7718955555 पर कॉल करें या उसी नंबर पर REFILL लिखकर SMS भेजें.

Indian Oil की आधिकारिक वेबसाइट cx.indianoil.in पर लॉग इन करें.

कस्टमर सपोर्ट: फीडबैक या सहायता के लिए Indian Oil के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-2333-555 पर संपर्क करें.

एचपी गैस एलपीजी सिलेंडर बुक कैसे करे

आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 88888 23456 डायल करे या 94936 02222 पर मिस्ड कॉल दें.

अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 92222 01122 पर ‘Hi’ भेजकर आप अपनी बुकिंग प्रक्रिया शुरू कर सकते है.

अपना अकाउंट मैनेज करने और ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://www.myhpgas.in पर जाएं.

UMANG ऐप या Amazon Pay, Paytm और PhonePe (BBPS सेक्शन के माध्यम से) जैसे पॉपुलर पेमेंट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें.

रिफिल रिक्वेस्ट के लिए सहायता पाने हेतु अपने नजदीकी कस्टमर सर्विस सेंटर पर जा सकते है.

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भारत गैस एलपीजी सिलेंडर बुक कैसे करें?

अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7715012345 या 7718012345 पर कॉल करें या इन नंबरों पर ‘LPG’ लिखकर SMS भेजें.

BPCL Smartline नंबर 1800224344 को अपने कॉन्टैक्ट में सेव करें और ‘Hi’ या ‘Book’ भेजकर प्रक्रिया शुरू करें.

Google Play Store से Bharatgas ऐप डाउनलोड करें, अपने रजिस्टर्ड नंबर से लॉगिन करें और ‘Refill Cylinder’ विकल्प चुनें.

आप UMANG ऐप का इस्तेमाल करें जो सभी गैस प्रदाताओं की बुकिंग को एक ही प्लेटफॉर्म पर मैनेज करने की सुविधा देता है.

बुकिंग के बाद क्या करें?

सिलेंडर बुक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आता है. इस मैसेज में बुकिंग नंबर दिया जाता है, जिसकी मदद से आप ऐप या वेबसाइट पर जाकर अपने सिलेंडर की डिलीवरी का स्टेटस देख सकते हैं. डिलीवरी से जुड़ी जानकारी भी समय-समय पर SMS के जरिए भेजी जाती है. वहीं सिलेंडर पहुंचने के दिन आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है.

कंपनियों ने ग्राहकों को सलाह दी है कि OTP को ध्यान से जांचें और उसे किसी के साथ शेयर न करें. केवल आधिकारिक नंबर से आए मैसेज पर ही भरोसा करें. वहीं मध्य पूर्व में चल रहे तनाव का असर तेल और गैस के बाजार पर भी पड़ रहा है. इसके कारण LPG की कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है. 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में 60 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है. वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़कर 3,071.50 रुपये तक पहुंच गई है.

तत्कालीन स्थिति ये है कि घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत स्थिर हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती रहीं तो आने वाले दिनों में कमर्शियल और गैर-सब्सिडी वाले सिलेंडरों के दाम बढ़ सकते हैं. हाल ही में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 105 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है.