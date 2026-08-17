ट्रेनों में बिना मंजूरी वाला पानी- खाना बेचने पर सख्ती, IRCTC का फैसला

Train News: रेल यात्रियों को साफ-सुथरा और सुरक्षित खाना-पानी मिले, इसके लिए IRCTC ने बिना मंजूरी वाले खाने और पीने वाले पदार्थों के खिलाफ स्पेशल अभियान छेड़ दिया है. IRCTC की क्विक रिस्पॉन्स टीम यानी QRT अब रेलवे के कमर्शियल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ट्रेनों और स्टेशनों पर अचानक जांच कर रही है.

इस जांच में खास तौर पर बिना मंजूरी वाले पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर, खाने वाली चीजें और दूसरे पीने वाले पेय पदार्थों पर नजर रखी जा रही है. इसके अलावा कैटरिंग स्टॉल और यूनिट के लाइसेंस, जरूरी अनुमति, साफ-सफाई और फूड सेफ्टी नियमों की भी जांच हो रही है.

लखनऊ में 117 ट्रेनों की जांच

लखनऊ क्षेत्र में IRCTC और रेलवे के कमर्शियल विभाग ने 28 जुलाई से 8 अगस्त तक एक विशेष अभियान चलाया है और इस दौरान 117 ट्रेनों की जांच की गई और बिना मंजूरी वाले ब्रांड की 5,241 पानी की बोतलें जब्त की गईं.

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चंडीगढ़ में 51 ट्रेनों पर कार्रवाई

चंडीगढ़ क्षेत्र में भी IRCTC की टीम ने अंबाला, लुधियाना, अमृतसर, कटरा और जम्मू समेत कई स्टेशनों पर ट्रेनों की जांच की. इस दौरान 51 ट्रेनों की जांच हुई और 3,108 बोतलें बिना मंजूरी वाले पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की जब्त की गईं. अंबाला में QRT की दो औचक जांच के दौरान 13 कार्टन बिना मंजूरी वाले सामान बरामद किए गए. इनमें आइसक्रीम और फ्लेवर्ड मिल्क भी शामिल थे. सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर भी बिना मंजूरी वाली आइसक्रीम, पेय पदार्थ और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर जब्त किया गया.

साबरमती में ट्रेन में लोड किया जा रहा था बिना मंजूरी वाला पानी

गुजरात के साबरमती BG रेलवे स्टेशन पर 9 अगस्त को ट्रेन साइड वेंडिंग की अचानक जांच की गई तो ट्रेन नंबर 19223 और 19031 में बिना मंजूरी वाला पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर और छाछ लोड किए जाने का मामला सामने आया. IRCTC टीम ने दोनों सामान जब्त कर लिए.

हावड़ा और गुवाहाटी में भी छापेमारी

हावड़ा में भी बीते 8 अगस्त को QRT ने रेलवे के कमर्शियल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर औचक जांच की. यहां भी बिना मंजूरी वाले खाने-पीने के सामान मिले, जिन्हें जब्त कर नष्ट कर दिया गया.

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वहीं गुवाहाटी, कामाख्या, अगरतला, कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी और डिब्रूगढ़ में 8 से 14 अगस्त के बीच बड़े पैमाने पर जांच अभियान चलाया गया. यहां ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों की कैटरिंग यूनिट दोनों की जांच की गई. टीम ने बिना मंजूरी वाले पानी और खाने-पीने के सामान के साथ-साथ ओवरचार्जिंग, कर्मचारियों के दस्तावेज, साफ-सफाई, कीट नियंत्रण और कैटरिंग उपकरणों की भी जांच की.

कैटरिंग संचालकों को साफ चेतावनी

IRCTC ने सभी कैटरिंग संचालकों के लिए निर्देश भी जारी किए हैं कि वे ट्रेनों में किसी भी बिना मंजूरी वाले खाने का या पीने वाले पदार्थ को लोड, स्टॉक या बेचें नहीं. नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस की शर्तों के मुताबिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

IRCTC का इस कार्रवाई पर कहना है कि यात्रियों को सुरक्षित और साफ-सुथरा खाना-पानी उपलब्ध कराने के लिए सभी जोन और क्षेत्रों में QRT सक्रिय कर दी गई हैं. आने वाले दिनों में भी ट्रेनों और स्टेशनों पर ऐसे औचक निरीक्षण होते रहेंगे.