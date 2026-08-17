Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: ट्रेनों में बिना मंजूरी वाला पानी- खाना बेचने पर सख्ती, IRCTC का फैसला

Train News: ट्रेनों में बिना मंजूरी वाला पानी- खाना बेचने पर सख्ती, IRCTC का फैसला

Train News: IRCTC ने हाल ही में ट्रेन में पानी और खाना बेचने वालों के ऊपर बड़ा एक्शन लिया है. जिसके तहत बिना मंजूरी वाला पानी बेचने पर 8 हजार बोतलों को जब्त किया गया है.

Written By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 17 Aug 2026 11:26 PM (IST)
Preferred Sources

Train News: रेल यात्रियों को साफ-सुथरा और सुरक्षित खाना-पानी मिले, इसके लिए IRCTC ने बिना मंजूरी वाले खाने और पीने वाले पदार्थों के खिलाफ स्पेशल अभियान छेड़ दिया है. IRCTC की क्विक रिस्पॉन्स टीम यानी QRT अब रेलवे के कमर्शियल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ट्रेनों और स्टेशनों पर अचानक जांच कर रही है.

इस जांच में खास तौर पर बिना मंजूरी वाले पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर, खाने वाली चीजें और दूसरे पीने वाले पेय पदार्थों पर नजर रखी जा रही है. इसके अलावा कैटरिंग स्टॉल और यूनिट के लाइसेंस, जरूरी अनुमति, साफ-सफाई और फूड सेफ्टी नियमों की भी जांच हो रही है.

लखनऊ में 117 ट्रेनों की जांच
लखनऊ क्षेत्र में IRCTC और रेलवे के कमर्शियल विभाग ने 28 जुलाई से 8 अगस्त तक एक विशेष अभियान चलाया है और इस दौरान 117 ट्रेनों की जांच की गई और बिना मंजूरी वाले ब्रांड की 5,241 पानी की बोतलें जब्त की गईं.

ये भी पढ़ें: Unclaimed bank deposits: पुराने बैंक खाते में लावारिस पड़ी रकम कैसे निकालें? ये एक पोर्टल करेगा मदद

चंडीगढ़ में 51 ट्रेनों पर कार्रवाई
चंडीगढ़ क्षेत्र में भी IRCTC की टीम ने अंबाला, लुधियाना, अमृतसर, कटरा और जम्मू समेत कई स्टेशनों पर ट्रेनों की जांच की. इस दौरान 51 ट्रेनों की जांच हुई और 3,108 बोतलें बिना मंजूरी वाले पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की जब्त की गईं. अंबाला में QRT की दो औचक जांच के दौरान 13 कार्टन बिना मंजूरी वाले सामान बरामद किए गए. इनमें आइसक्रीम और फ्लेवर्ड मिल्क भी शामिल थे. सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर भी बिना मंजूरी वाली आइसक्रीम, पेय पदार्थ और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर जब्त किया गया.

साबरमती में ट्रेन में लोड किया जा रहा था बिना मंजूरी वाला पानी
गुजरात के साबरमती BG रेलवे स्टेशन पर 9 अगस्त को ट्रेन साइड वेंडिंग की अचानक जांच की गई तो ट्रेन नंबर 19223 और 19031 में बिना मंजूरी वाला पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर और छाछ लोड किए जाने का मामला सामने आया. IRCTC टीम ने दोनों सामान जब्त कर लिए.

हावड़ा और गुवाहाटी में भी छापेमारी
हावड़ा में भी बीते 8 अगस्त को QRT ने रेलवे के कमर्शियल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर औचक जांच की. यहां भी बिना मंजूरी वाले खाने-पीने के सामान मिले, जिन्हें जब्त कर नष्ट कर दिया गया.

ये भी पढ़ें: Fraud Alert: ऑनलाइन फ्रॉड होते ही तुरंत डायल करें ये नंबर, एक कॉल पर रुकेगा बैंक ट्रांसफर

वहीं गुवाहाटी, कामाख्या, अगरतला, कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी और डिब्रूगढ़ में 8 से 14 अगस्त के बीच बड़े पैमाने पर जांच अभियान चलाया गया. यहां ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों की कैटरिंग यूनिट दोनों की जांच की गई. टीम ने बिना मंजूरी वाले पानी और खाने-पीने के सामान के साथ-साथ ओवरचार्जिंग, कर्मचारियों के दस्तावेज, साफ-सफाई, कीट नियंत्रण और कैटरिंग उपकरणों की भी जांच की.

कैटरिंग संचालकों को साफ चेतावनी
IRCTC ने सभी कैटरिंग संचालकों के लिए निर्देश भी जारी किए हैं कि वे ट्रेनों में किसी भी बिना मंजूरी वाले खाने का या पीने वाले पदार्थ को लोड, स्टॉक या बेचें नहीं. नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस की शर्तों के मुताबिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

IRCTC का इस कार्रवाई पर कहना है कि यात्रियों को सुरक्षित और साफ-सुथरा खाना-पानी उपलब्ध कराने के लिए सभी जोन और क्षेत्रों में QRT सक्रिय कर दी गई हैं. आने वाले दिनों में भी ट्रेनों और स्टेशनों पर ऐसे औचक निरीक्षण होते रहेंगे.

और पढ़ें
Published at : 17 Aug 2026 11:24 PM (IST)
Tags :
Train News IRCTC
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Train News: ट्रेनों में बिना मंजूरी वाला पानी- खाना बेचने पर सख्ती, IRCTC का फैसला
ट्रेनों में बिना मंजूरी वाला पानी- खाना बेचने पर सख्ती, IRCTC का फैसला
यूटिलिटी
Unclaimed bank deposits: पुराने बैंक खाते में लावारिस पड़ी रकम कैसे निकालें? ये एक पोर्टल करेगा मदद
पुराने बैंक खाते में लावारिस पड़ी रकम कैसे निकालें? ये एक पोर्टल करेगा मदद
यूटिलिटी
क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और यह कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस से कितना अलग है?
क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और यह कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस से कितना अलग है?
यूटिलिटी
PG और हॉस्टल चुनने से पहले ये 7 सेफ्टी चेक ज़रूर करें, नहीं तो पड़ सकते हैं मुश्किल में
PG और हॉस्टल चुनने से पहले ये 7 सेफ्टी चेक ज़रूर करें, नहीं तो पड़ सकते हैं मुश्किल में
Advertisement

वीडियोज

ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जनगणना 2027 में OBC कॉलम पर कांग्रेस का बड़ा प्लान, दिल्ली में होगी बैठक
जनगणना 2027 में OBC कॉलम पर कांग्रेस का बड़ा प्लान, दिल्ली में होगी बैठक
झारखंड
रांची प्रोटेस्ट: JSSC CGL एग्जाम रद्द, CM हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान
रांची प्रोटेस्ट: JSSC CGL एग्जाम रद्द, CM हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
Watch: कपिल देव का आया भयंकर गुस्सा, बोले- बता देते सिर्फ फोटो के लिए...
कपिल देव का आया भयंकर गुस्सा, बोले- बता देते सिर्फ फोटो के लिए...
रीजनल सिनेमा
आम्रपाली दुबे ने पवन सिंह को दिया शादी का ऑफर, काजल राघवानी ने तेज प्रताप संग रचाया 'रास'
आम्रपाली दुबे ने पवन सिंह को दिया शादी का ऑफर, काजल राघवानी ने तेज प्रताप संग रचाया 'रास'
विश्व
क्या ईरान पर परमाणु हथियारों से हमला करेंगे ट्रंप? कांग्रेसवुमन के दावे से हड़कंप
क्या ईरान पर परमाणु हथियारों से हमला करेंगे ट्रंप? कांग्रेसवुमन के दावे से हड़कंप
इंडिया
संगठन में वापसी पर स्मृति ईरानी का पहला रिएक्शन, 'मेरे जैसे कार्यकर्ता का...'
संगठन में वापसी पर स्मृति ईरानी का पहला रिएक्शन, 'मेरे जैसे कार्यकर्ता का...'
ट्रेंडिंग
Viral Video: ट्रेन की पेंट्री में दिखा चूहा, वायरल वीडियो पर आया IRCTC का जवाब
ट्रेन की पेंट्री में दिखा चूहा, वायरल वीडियो पर आया IRCTC का जवाब
बॉलीवुड
'बंटवारा 1947' के फैंस के लिए खुशखबरी, मंगलवार को 99 रुपये में देख पाएंगे फिल्म
'बंटवारा 1947' के फैंस के लिए खुशखबरी, मंगलवार को 99 रुपये में देख पाएंगे फिल्म
ENT LIVE
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Raaka की शूटिंग की पूरी, Pregnancy के चलते पहले पूरे किए अपने सीन्स
Deepika Padukone ने Raaka की शूटिंग की पूरी, Pregnancy के चलते पहले पूरे किए अपने सीन्स
ENT LIVE
Himanshi Khurana का खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था ‘भगवान को धोखा’ देने का डर
Himanshi Khurana का खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था ‘भगवान को धोखा’ देने का डर
ENT LIVE
Akhil Sachdeva का बड़ा खुलासा, Emraan Hashmi के लिए बनाया खास गाना
Akhil Sachdeva का बड़ा खुलासा, Emraan Hashmi के लिए बनाया खास गाना
ENT LIVE
Sunita Ahuja के ‘Sugar Daddy’ बयान पर Govinda का पलटवार, बोले- ‘हद में रहिए’
Sunita Ahuja के ‘Sugar Daddy’ बयान पर Govinda का पलटवार, बोले- ‘हद में रहिए’
Embed widget