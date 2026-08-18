अमृत उद्यान में मुफ्त एंट्री, राष्ट्रपति भवन के दीदार से पहले जानें बुकिंग के नियम

Delhi Amrit Udyan Free Entry: अगर आप दिल्ली में घूमने के लिए किसी खूबसूरत और शांत जगह की तलाश कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है. राष्ट्रपति भवन का मशहूर अमृत उद्यान आम लोगों के लिए खोल दिया गया है. समर एनुअल्स 2026 के तहत लोग यहां 16 अगस्त से 15 सितंबर तक घूम सकते हैं. इसकी सबसे खास बात ये है कि आपको अमृत उद्यान में जाने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं देनी होगी.

इस बार अमृत उद्यान में देश के अलग-अलग हिस्सों में पाए जाने वाले पौधों और फूलों को खास जगह दी गई है. यहां बरसा, गुलमेंहदी, रुक्मिणी, नागफना और लाल साग जैसी किस्में देखने को मिलेंगी. करीब 15 एकड़ में फैला ये उद्यान अपने खूबसूरत फूलों के लिए जाना जाता है.

मुफ्त एंट्री, लेकिन बुकिंग जरूरी

अमृत उद्यान में एंट्री भले ही मुफ्त है, लेकिन बिना बुकिंग के पहुंचने पर एंट्री नहीं मिलेगा. यहां जाने के लिए ऑनलाइन स्लॉट पहले से बुक करना जरूरी है. मौके पर जाकर पास लेने की सर्विस नहीं है.

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सबसे पहले अमृत उद्यान की ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट पर जाएं. वहां अपनी पसंद की तारीख और उपलब्ध समय का स्लॉट चुनें. इसके बाद मांगी गई जानकारी भरकर बुकिंग पूरी करें. जिस दिन जाना है, उससे एक दिन पहले सुबह 10 बजे तक उस तारीख के लिए बुकिंग की जा सकती है. इसलिए पहले से स्लॉट बुक करना बेहतर रहेगा.

कब रहेगा बंद?

अमृत उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा. लेकिन, हर सोमवार को रखरखाव के वजह से ये बंद रहेगा. यहां आने वाले लोगों की एंट्री और बाहर निकलने का इंतजाम गेट नंबर 35, नॉर्थ एवेन्यू रोड के पास से होगी.

मेट्रो से आने वालों के लिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान तक हर 30 मिनट में शटल बस चलाने की इंतजाम है. उद्यान में पीने का पानी, प्राथमिक इलाज, शौचालय और बारिश से बचने के लिए जगह भी उपलब्ध रहेगी.

इन लोगों के लिए खास इंतजाम

29 अगस्त और 5 सितंबर को खिलाड़ियों और शिक्षकों के लिए खास एंट्री का इंतजाम किया गया है. ऐसे में अगर आप अमृत उद्यान घूमने जाना चाहते हैं, तो पहले ऑनलाइन स्लॉट बुक करें और फिर फिक्स तारीख और समय पर पहुंचें.

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