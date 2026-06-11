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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTatkal Ticket Booking: अब तत्काल टिकट बुक करना होगा आसान, रेलवे ने शुरू किया टोकन सिस्टम, जानें पूरी डिटेल

Tatkal Ticket Booking: अब तत्काल टिकट बुक करना होगा आसान, रेलवे ने शुरू किया टोकन सिस्टम, जानें पूरी डिटेल

Tatkal Ticket: तत्काल टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. कोटा डिवीजन ने स्टेशनों पर टोकन सिस्टम शुरू किया है, वहीं रेलवे ने टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन से जुड़े जरूरी नियम भी बताए हैं.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 11 Jun 2026 10:45 AM (IST)
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  • कोटा मंडल ने तत्काल टिकट के लिए टोकन प्रणाली शुरू की।
  • तत्काल बुकिंग: एसी 10 बजे, स्लीपर 11 बजे, एक दिन पहले।
  • आरक्षण चार्ट अब यात्रा से पहले तय समय पर बनेगा।
  • टिकट रद्दीकरण: 8 घंटे से कम पर रिफंड नहीं।

Tatkal Train Ticket Booking: आप भी तत्काल टिकट बुक करते हैं तो यह खबर आपके लिए काफी जरूरी हो सकती है. यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और टिकट बुकिंग प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) के कोटा डिवीजन ने अपने सभी स्टेशनों पर टोकन सिस्टम शुरू किया है. रेलवे की इस व्यवस्था के पीछे का मकसद यात्रियों को सुविधा देना है. कोटा डिवीजन भारतीय रेलवे के जरूरी डिवीजनों में से एक है. इसका ज्यादातर हिस्सा राजस्थान में आता है, जबकि कुछ हिस्से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी फैले हुए हैं. 

तत्काल टिकट के लिए कब मिलेगा टोकन?

कोटा डिवीजन के मुताबिक, AC कोच के तत्काल टिकट के लिए यात्रियों के सुबह 9 बजे से 9:25 बजे तक टोकन दिए जाएंगे. वहीं अगर बात करें स्लीपर श्रेणी के यात्रियों की तो इन्हें सुबह 9:30 बजे से 9:55 बजे तक टोकन मिलेंगे. रेलवे ने यात्रियों से अपील की हाँ कि वह दिए गए टाइमपर बुकिंग कार्याय पहुंचें और नई व्यवस्था में सहयोगा करें, ताकि आरक्षण प्रक्रिया सही से चल सके. 

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तत्काल टिकट बुकिंग करने का समय?

भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, तत्काल टिकट बु्किंग यात्रा की तारीख से एक दिन पहले शुरू होती है. AC क्लास के लिए बुकिंग सुबह 10 बजे शुरू होती है. नॉन-एसी या स्लीपर क्लास के लिए बुकिंग सुबह 11 बजे शुरू होती है. यात्री पीआरएस काउंटर के अलावा IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल एक की मदद से भी टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं. हालांकि, ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा सिर्फ आधार प्रमाणित (Aadhaar Authenticated) यूजर्स के लिए उपलब्ध है.

रिजर्वेशन चार्ट कब होता है तैयार?

रेलवे के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, जिन ट्रेनों का प्रस्थान टाइम सुबह 5:01 बजे से दोपहर 2:00 बजे के बीच है, उनका पहला रिजर्वेशन चार्ट यात्रा से एक दिन पहले रात 8 बजे तक तैयार कर दिया जाता है. वहीं जिन ट्रेनों का प्रस्थान समय दोपहर 2:01 बजे से रात 11:59 बजे के बीच या रात 12 बजे से सुबह 5 बजे के बीच है ,उनका पहला चार्ट ट्रेन के रवाना होने से कम से कम 10 घंटे पहले तैयार किया जाता है. 

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टिकट कैंसिलेशन के नए नियम

रेलवे के टिकट कैंसिलेशन को लेकर भी साफ कर दिया है कि अगर कोई यात्री यात्रा समय से  8 घंटे से कम समय पहले टिकट को रद्द करता है तो उसे कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा.

  • अगर कोई सफर से 72 घंटे पहले टिकट रद्द करता है तो अधिकतम रिफंड मिलेगा.
  • वहीं 72 से 24 घंटे के बीच टिकट रद्द करने पर किराए का 25 प्रतिशत काटा जाएगा.
  • इसके साथ ही 24 से 8 घंटे के बीच टिकट रद्द करने पर किराए का 50 प्रतिशत काट लिया जाएगा.

इसलिए अगर आपको टिकट रद्द करना हो तो टाइम पर कर लें, ताकि आपका कोई नुकसान न हो.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 11 Jun 2026 10:45 AM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Tatkal Ticket Booking
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