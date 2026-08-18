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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी1 सितंबर से बदलेंगे नियम, दिल्ली की बसों में फ्री सफर के लिए अब ये काम जरूरी

1 सितंबर से बदलेंगे नियम, दिल्ली की बसों में फ्री सफर के लिए अब ये काम जरूरी

Delhi Bus Pink Smart Card: दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा के नियम बदलने वाले हैं. कागजी पिंक टिकट की सुविधा 31 अगस्त 2026 तक रहेगी, इसके बाद सफर के लिए सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड जरूरी होगा.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 18 Aug 2026 09:23 AM (IST)
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Delhi Free Bus Service: अगर आप भी दिल्ली की डीटीसी या क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर करती हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दिल्ली में महिलाओं के लिए चल रही फ्री बस यात्रा योजना के नियम में अब जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. पात्र महिलाएं अभी तक डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागज वाले पिंक टिकट के जरिए मुफ्त सफर कर रही थी, लेकिन यह सुविधा अब ज्यादा दिनों तक जारी नहीं रहेगी. 

दरअसल, दिल्ली सरकार ने कागज वाले पिंक टिकट की सुविधा को 31 अगस्त 2026 तक जारी रखने का फैसला किया है. इसके बाद महिलाओं को बस से सफर करने के लिए सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड की जरूरत होगी.

कब से जरूरी होगी सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड?

दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि 1 सितंबर 2026 से पात्र महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का लाभ लेने के लिए सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करना होगा. ऐसे में अगर आपके पास यह कार्ड नहीं है, तो आपको डीटीसी या क्लस्टर बसों में सामान्य किराया देना पड़ सकता है. फिलहाल 31 अगस्त तक पिंक टिकट लेकर मुफ्त यात्रा कर सकती हैं. 

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अब तक इतने पिंक स्मार्ट कार्ड जारी हुए

दिल्ली परिवहन विभाग के मुताबिक, अब तक करीब 18,13,866 पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं. सरकार ने हले कार्ड को अनिवार्य करने की समयसीमा 1 अगस्त राखी थी, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया था. 

कैसे काम करेगा सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड?

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सिस्टम पर आधारित है. ऐसे में पात्र महिलाओं को बस में सफर के दौरान अपनी टिकट को मशीन पर कार्ड टैप करना होगा, जिसके बाद उन्हें मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा. हालांकि, अगर इस कार्ड का इस्तेमाल मेट्रो, नमो भारत या अन्य खुदरा पेमेंट के लिए किया जाता है, तो इसके अलग से पेमेंट या बैलेंस की जरूरत हो सकती है.

कार्ड बनवाने के लिए क्या करें?

अधिकारियों के मुताबिक, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड के लिए अपनी पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी आधिकारिक डीटीसी चैनलों के जरिए जरूर जांचें. हालांकि, दिल्ली में कार्ड जारी करने के लिए 50 अधिकृत केंद्र बनाए गए हैं. ऐसे में कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले पहचान और पते से जुड़े जरूरी दस्तावेज तैयार रखें, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी न हो.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 18 Aug 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
Delhi Bus Utility News Free Travel Saheli Pink Smart Card DTC Pink Ticket
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