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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीगैस बिल कम करना चाहते हैं? पहले जान लें LPG और PNG में से कौन-सा विकल्प है ज्यादा किफायती

गैस बिल कम करना चाहते हैं? पहले जान लें LPG और PNG में से कौन-सा विकल्प है ज्यादा किफायती

LPG Vs PNG: बढ़ती गैस कीमतों के बीच हर किसी के मन में एक सवाल होता है कि LPG और PNG में से कौन ज्यादा बेहतर है और किसमें सबसे कम खर्च आता है. अगर आपको भी दोनों के बीच का अंतर नहीं पता तो जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 23 Jun 2026 03:41 PM (IST)
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  • छोटे परिवार को एलपीजी, ज्यादा उपयोग वालों को पीएनजी।

LPG Vs PNG Connection: एलपीजी सिलेंडर आज लगभग हर घर की जरूरत है, लेकिन इसके बढ़ते दाम ने लोगों का खर्चा बढ़ा दिया है. ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि उसे कोई सस्ता विकल्प मिले, जिससे उसका रसोई गैस पर होने वाला खर्च कम हो. देश में ज्यादातर घरों में LPG सिलेंडर का उपयोग होता है,  लेकिन अब कई शहरों में PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस का भी इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है हालांकि, अब लोगों में इस बात को लेकर कन्फ्यूजन है कि LPG और PNG में से कौन ज्यादा बेहतर है और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए कौन ज्यादा किफायती है. 

PNG का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर है?

अगर बात करें पीएनजी की तो इसमें गैस खत्म होने की चिंता नहीं रहती, क्योंकि इसके यूजर्स को मीटर के जरिए गैस की सप्लाई दी जाती है. साथ ही आप जितना इस्तेमाल करेंगे, उसी के हिसाब से आपको बिल दिया जाता है. अगर आप कम इस्तेमाल करते हैं तो आपका बिल भी उसी हिसाब से आएगा और एलपीजी सिलेंडर के जैसे आपको हर महीने इसकी बुकिंग करने की जरूरत नहीं होती है तो आपको इस बात की टेंशन भी नहीं रहेगी कि सिलेंडर बुक करना है. क्योंकि पीएनजी में लगातार गैस सप्लाई मिलती रहती है. 

LPG के बारे में जानें

  • घरेलू एलपीजी सिलेंडर आमतौर पर 14.2 किलोग्राम का होता है.
  • हर शहर में इसकी कीमत अलग होती है.
  • सिलेंडर डिलीवर होने के दौरान आपको पूरी राशि देनी होती है.
  • एलपीजी सिलेंडर आपको हर महीने बुक करवाना पड़ता है. 

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LPG और PNG  कनेक्शन कैसे मिलेगा?

एलपीजी का कनेक्शन गैस एजेंसी से लेना होता है जैसे भारत गैस, इंडेन और एचपी की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं. साथ ही आप अपने पास के किसी भी गैस डीलर के पास जाकर भी कनेक्शन ले सकते हैं और वहीं पीएनजी कनेक्शन के लिए पहले यह देखना पड़ेगा कि आप जहां रहते हैं वहां पाइपलाइन उपलब्ध है भी या नहीं.

छोटे और बड़े परिवार के लिए कौन बेहतर?

अगर आपके परिवार में कम लोग हैं और गैस का इस्तेमाल भी काफी कम होता है तो आप एलपीजी कनेक्शन ले सकते हैं, लेकिन वहीं अगर परिवार में काफी लोग हैं और गैस का इस्तेमाल भी ज्यादा होता है तो आपके लिए पीएनजी कनेक्शन बेहतर रहेगा. 

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दोनों में से कौन है ज्यादा बेहतर?

एलपीजी और पीएनजी दोनों ही अपनी-अपनी जगह बेहतर है. साफ बात तो यह है कि आप जितना इस्तेमाल करेंगे उसके आधार पर आपका रसोई गैस का खर्चा आएगा. यह बात जरूर है कि जिस इलाके में पीएनजी सप्लाई की सुविधा है वहां लोग इसको प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि आज भी देश के ज्यादातर लोग एलपीजी सिलेंडर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 23 Jun 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
PNG Cylinder Utility News LPG 
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