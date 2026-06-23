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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअमरनाथ यात्रा 2026: रवाना होने से पहले बैग में रख लें ये जरूरी चीजें, हर मोड़ पर आएंगी काम

अमरनाथ यात्रा 2026: रवाना होने से पहले बैग में रख लें ये जरूरी चीजें, हर मोड़ पर आएंगी काम

Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा में जाने से पहले कुछ जरूरी सामान अपने पास रखना चाहिए, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो. जानिए सामान की पूरी लिस्ट.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 23 Jun 2026 02:03 PM (IST)
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  • टॉर्च, स्टिक, ऊर्जा हेतु स्नैक्स, वैध दस्तावेज ज़रूरी।

Amarnath Yatra 2026: देश के कोने-कोने में महादेव के भक्त हैं और हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा देश की सबसे प्रमुख यात्राओं में से एक मानी जाती है. भक्त बड़ी संख्या में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं. इस साल 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी और इसका समापन 28 अगस्त को होगा. अगर आप भी इस पवित्र यात्रा में शामिल होने वाले हैं तो यात्रा के दौरान कुछ जरूरी सामान अपने पास जरूर रखें.

हमेशा रखें पानी की बोतल

अमरनाथ यात्रा के दौरान हमेशा अपने पास पानी की बोतल रखें, क्योंकि चढ़ाई के कारण आपको ज्यादा प्यास लग सकती है और शरीर भी ठक सकता है तो ऐसे में पानी की बोतल अपने पास रखना बेहद जरूरी है. 

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स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें रखें

चढ़ाई के दौरान शरीर काफी थक जाता है और कई लोगों को थकान की वजह से सिरदर्द, उल्टी व अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है. ऐसे समय में खुद को सही रखने के लिए जरूरी दवाइयां जरूरी अपने पास रखें जैसे...

  • फर्स्ट एड किट
  • बैंडेज
  • दर्द की दवा

मौसम के हिसाब से रखें कपड़े

पहाड़ी इलाकों में मौसम कभी भी बदल जाता है. ऐसे में लोग जल्दी बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए बेहतर यहीं होगा कि अपने साथ गर्म कपड़े, छाता, वाटरप्रूफ जूते लेकर जाए. इन सभी चीजों की जरूरत आपको यात्रा के दौरान पड़ेगी.

चेहरे का रखें खास ख्याल

  • यात्रा के दौरान तेज धूप और ठंडी हवाओं के कारण चेहरे को बचाना बेहद जरूरी है.
  • इसके लिए आप एक सनस्क्रीन रख सकते हैं, जो आपका चेहरा धूप से खराब होने से बचाएगी.
  • इसके साथ ही एक धूप का चश्मा भी रखना बेहद जरूरी है.
  • इससे आप कड़कती धूप में भी यात्रा कर पाएंगे. 

यात्रा के दौरान ये सामान आएंगे आपके काम

  • अपने पास एक हेड-लैंप या टॉर्च जरूर रखें.
  • अंधेरे में आपके काफी काम आएगा.
  • साथ ही अपने पास एक ट्रेकिंग स्टिक रखें, इससे आपको चढ़ाई करने में आसानी होगी.
  • इसके अलावा यात्रा के दौरान शरीर में एनर्जी कम महसूस हो सकती है तो इसके लिए अपने पास खट्टी-मीठी टॉफियां, ड्राई फ्रूट्स, भुने चने और चॉकलेट जरूर रखें.
  • साथ ही वहां मौसम बदलता रहता है इसके लिए वाटरप्रूफ कवर रखें.
  • इससे आपका मोबाइल फोन और पैसे सेफ रहेंगे.

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जरूरी डॉक्यूमेंट रखें 

यात्रा मार्ग में कई जगह जांच भी होती है. ऐसे में आपके पास वैध पहचान पत्र यात्रा से जुड़ा अनुमति पत्र होना चाहिए. इसे अपने पास संभालकर रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर आप इसे दिखे सकें. यह सभी वह जरूरी सामान हैं जो आपको अमरनाथ यात्रा के दौरान काम आएंगे, इन्हें अपने साथ ले जाना न भूलें. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 23 Jun 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
Travel Tips Amarnath Yatra Utility News
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