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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीNPS: नेशनल पेंशन सिस्टम में हुए बड़े बदलाव, इन कर्मचारियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा ज्यादा रिटर्न

NPS: नेशनल पेंशन सिस्टम में हुए बड़े बदलाव, इन कर्मचारियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा ज्यादा रिटर्न

NPS Update: केंद्रीय स्वायत्त निकायों CABs के कर्मचारियों को अब NPS में निवेश के नए और बेहतर ऑप्शन मिलेंगे. इससे पात्र कर्मचारी अपनी जरूरत के हिसाब से निवेश ऑप्शन चुन सकेंगे.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 07 Jul 2026 07:35 PM (IST)
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  • कर्मचारी अपनी जोखिम क्षमतानुसार निवेश विकल्प अब चुन सकेंगे।

NPS Update: नौकरी करने वाला हर व्यक्ति यही चाहता है कि नौकरी के दौरान ही वह अपने भविष्य के लिए इतना फंड जोड़ ले, ताकि रिटायरमेंट के बाद उसे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े. यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग NPS यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में निवेश करना पसंद करते हैं. केंद्रीय स्वायत्त निकायों यानी CABs के कर्मचारियों को अब NPS में इन्वेस्ट के नए और बेहतर ऑप्शन मिलेंगे.

सरकार का फैसला क्या है?

दरअसल, केंद्र सरकार ने NPS के तहत इन्वेस्टमेंट के दो नए ऑप्शनों को जोड़ा है. इसके तहत अब कर्मचारी अपनी जरूरत और जोखिम उठाने की क्षमता के मुताबिक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चुन पाएंगे. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक मेमो जारी किया है. अब वित्तीय सेवा विभाग की 13 नवंबर 2025 की अधिसूचना अब CAB के कर्मचारियों पर भी लागू होगी.

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दो कौन-कौन से ऑप्शन हैं?

1.अब कर्मचारियों को LC-75-High नाम का नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलेगा. इसको पहले अग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड (LC-75) के नाम से जानते थे.
इस ऑप्शन में 75 प्रतिशत तक इक्विटी में इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें, यह ऑप्शन उन कर्मचारियों के लिए अच्छा है, जो लंबी अवधि में ज्यादा रिटर्न चाहते हैं और जोखिम लेने को तैयार हैं. 

2. इसके साथ ही दूसरे ऑप्शन के लिए Balanced Life Cycle Fund का नाम बदलकर Aggressive Life Cycle Fund किया गया है.
इसमें 50 प्रतिशत तक इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसमें 45 साल की उम्र के बाद इक्विटी में इन्वेस्ट कम होता रहता है, जिससे जोखिम भी कम होता रहता है.

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क्या कर्मचारियों को होगा फायदा?

इन नए ऑप्शन की मदद से कर्मचारी अब अपनी जरूरत के हिसाब से इन्वेस्टमेंट चुन पाएंगे. यानी जिसमें जितनी जोखिम उठाने की क्षमता है वह उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट चुनें. इन दोनों नए निवेश ऑप्शन को जल्द ही CRA के सिस्टम पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसके बाद पात्र NPS कर्मचारी अपनी जरूरत के हिसाब से ऑप्शन चुन सकेंगे.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 07 Jul 2026 07:35 PM (IST)
Tags :
Investment Retirement National Pension System Utility News
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