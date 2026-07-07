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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीToll News: हाइवे बन गया, लागत भी निकल गई, फिर भी क्यों वसूला जाता है टोल टैक्स? NHAI ने बताया

Toll News: हाइवे बन गया, लागत भी निकल गई, फिर भी क्यों वसूला जाता है टोल टैक्स? NHAI ने बताया

National Highway: NHAI के अनुसार, हाईवे निर्माण लागत पूरी होने के बाद भी टोल टैक्स सड़क के रखरखाव, मरम्मत और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लिया जाता है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 07 Jul 2026 09:14 PM (IST)
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Toll Tax Rules: देशभर में हर दिन लाखों लोग राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं. ऐसे में अब कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि जब हाइवे के निर्माण पर हुआ खर्च पूरा हो चुका है, तो फिर भी टोल टैक्स की वसूली क्यों जारी रहती है. इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए साफ किया है कि टोल सिर्फ निर्माण लागत की भरपाई के लिए नहीं लिया जाता है. 

NHAI के मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली  सिर्फ सड़क निर्माण की लागत तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसका खास मकसद हाइवे के रखरखाव, मरम्मत और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देना है.

क्यों जारी रहती है टोल टैक्स की वसूली?

  • हाइवे बनने के बाद भी उसकी नियमित मरम्मत और रखरखाव पर लगातार खर्च होने के कारण.
  • भारी गाड़ी की वजह से सड़कें और पुल समय के साथ क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ऐसे में उन्हें समय-समय पर ठीक करना बेहद जरूरी है.
  • आमतौर पर कई हाइवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण कर्ज लेकर जल्द से जल्द किया जाता है.

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  • कर्ज और ब्याज के पेमेंट में भी टोल से मिलने वाली आय का इस्तेमाल किया जाता है.
  • नई सड़क और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए भी टोल टैक्स की वसूली की जाती है.

यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी खर्च

  • टोल की राशि से हाइवे पर 24×7 पेट्रोलिंग और निगरानी की जाती है.
  • इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस और क्रेन जैसी सेवाएं यात्रियोंको दी जाती है. 
  • सड़क पर स्ट्रीट लाइट, खास सुरक्षा व्यवस्था और बाकी जरूरत की सुविधाओं का संचालन भी इसी फंड से किया जाता है.
  • NHAI के मुताबिक, टोल टैक्स की वसूली का खास मकसद यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और बेहतर सफर का अनांद देना है. यही वजह है कि निर्माण लागत निकल जाने के बाद भी नियमों के मुताबिक यात्रियों से टोल टैक्स वसूला जाता है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 07 Jul 2026 09:12 PM (IST)
Tags :
National Highway Toll Tax NHAI Utility News
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