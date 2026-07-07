Toll News: हाइवे बन गया, लागत भी निकल गई, फिर भी क्यों वसूला जाता है टोल टैक्स? NHAI ने बताया

Toll Tax Rules: देशभर में हर दिन लाखों लोग राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं. ऐसे में अब कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि जब हाइवे के निर्माण पर हुआ खर्च पूरा हो चुका है, तो फिर भी टोल टैक्स की वसूली क्यों जारी रहती है. इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए साफ किया है कि टोल सिर्फ निर्माण लागत की भरपाई के लिए नहीं लिया जाता है.

NHAI के मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली सिर्फ सड़क निर्माण की लागत तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसका खास मकसद हाइवे के रखरखाव, मरम्मत और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देना है.

क्यों जारी रहती है टोल टैक्स की वसूली?

हाइवे बनने के बाद भी उसकी नियमित मरम्मत और रखरखाव पर लगातार खर्च होने के कारण.

भारी गाड़ी की वजह से सड़कें और पुल समय के साथ क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ऐसे में उन्हें समय-समय पर ठीक करना बेहद जरूरी है.

आमतौर पर कई हाइवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण कर्ज लेकर जल्द से जल्द किया जाता है.

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कर्ज और ब्याज के पेमेंट में भी टोल से मिलने वाली आय का इस्तेमाल किया जाता है.

नई सड़क और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए भी टोल टैक्स की वसूली की जाती है.

🚧 Know Your National Highways | #MythvsFact



Today’s myth addresses a common misconception that toll collection stops once the cost of constructing a National Highway is recovered.



In reality, toll collection on National Highways is governed by the National Highways Fee Rules… pic.twitter.com/yXv19m66Ap — NHAI (@NHAI_Official) June 3, 2026

यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी खर्च

टोल की राशि से हाइवे पर 24×7 पेट्रोलिंग और निगरानी की जाती है.

इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस और क्रेन जैसी सेवाएं यात्रियोंको दी जाती है.

सड़क पर स्ट्रीट लाइट, खास सुरक्षा व्यवस्था और बाकी जरूरत की सुविधाओं का संचालन भी इसी फंड से किया जाता है.

NHAI के मुताबिक, टोल टैक्स की वसूली का खास मकसद यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और बेहतर सफर का अनांद देना है. यही वजह है कि निर्माण लागत निकल जाने के बाद भी नियमों के मुताबिक यात्रियों से टोल टैक्स वसूला जाता है.

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