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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या दूसरे बैंक के ATM से सेट हो सकता है आपके कार्ड का पिन? दूर करें अपना हर भ्रम

क्या दूसरे बैंक के ATM से सेट हो सकता है आपके कार्ड का पिन? दूर करें अपना हर भ्रम

Debit Card PIN: नया डेबिट या एटीएम कार्ड मिलने पर PIN सेट करना जरूरी होता है. PIN जनरेट करने और PIN बदलने के नियम अलग-अलग हैं, इसलिए सही प्रक्रिया की जानकारी होना आवश्यक है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 07 Jul 2026 08:16 PM (IST)
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ATM PIN Rules: अक्सर लोगों को जब नया डेबिट या ATM कार्ड मिलता है, तो उसे इस्तेमाल करने पहले उसका PIN सेट करना होता है. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या अपने बैंक की बजाय किसी दूसरे बैंक के एटीएम से भी आपके कार्ड का PIN बनाया जा सकता है. कई लोग इसे लेकर काफी चिंतित होते हैं. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि पिन जनरेट करने और पिन बदलने के नियम अलग-अलग होते हैं.

क्या दूसरे बैंक के ATM से बन सकता है नया PIN?

अगर आपका कार्ड नया है या आप आप अपना पुराना पिन भूल गए हैं, तो दूसरे बैंक के एटीएम से आपके कार्ड का पिन सेट नहीं हो सकता है. नया पिन सिर्फ आप अपने बैंक के एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप या बैंक की शाखा के जरिए ही बना सकते हैं. ज्यादातर बैंक OTP या ग्रीन पिन की मदद से हमे यह सुविधा देती है.

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दूसरे बैंक के ATM से क्या कर सकते हैं?

अगर आपके कार्ड का पिन पहले से बना हुआ है और आप सिर्फ उसे महफूज रखने के लिए बदलना चाहते हैं, तो यह काम आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको मौजूदा पिन डालना होगा और फिर पिन चेंज ऑप्शन पर जा कर नया पिन सेट कर सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है यह सुविधा सभी बैंकों और सभी एटीएम के लिए इस्तेमाल हो. 

घर बैठे कैसे बदल सकते हैं PIN

  • ज्यादातर बैंक अपने मोबाइल ऐप और नेट बैंकिंग के जरिए ATM PIN बदलने की सुविधा देते हैं.
  • SBI YONO, PNB One, HDFC Bank, ICICI Bank जैसे बैंक ऐप में कार्ड मैनेजमेंट सेक्शन से PIN बदला जा सकता है.
  • PIN दर्ज करते समय हमेशा कीपैड को हाथ से ढककर रखें.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 07 Jul 2026 08:14 PM (IST)
Tags :
Atm Pin ATM CARD Utility News Debit Card PIN
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