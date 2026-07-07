क्या दूसरे बैंक के ATM से सेट हो सकता है आपके कार्ड का पिन? दूर करें अपना हर भ्रम

ATM PIN Rules: अक्सर लोगों को जब नया डेबिट या ATM कार्ड मिलता है, तो उसे इस्तेमाल करने पहले उसका PIN सेट करना होता है. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या अपने बैंक की बजाय किसी दूसरे बैंक के एटीएम से भी आपके कार्ड का PIN बनाया जा सकता है. कई लोग इसे लेकर काफी चिंतित होते हैं. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि पिन जनरेट करने और पिन बदलने के नियम अलग-अलग होते हैं.

क्या दूसरे बैंक के ATM से बन सकता है नया PIN?

अगर आपका कार्ड नया है या आप आप अपना पुराना पिन भूल गए हैं, तो दूसरे बैंक के एटीएम से आपके कार्ड का पिन सेट नहीं हो सकता है. नया पिन सिर्फ आप अपने बैंक के एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप या बैंक की शाखा के जरिए ही बना सकते हैं. ज्यादातर बैंक OTP या ग्रीन पिन की मदद से हमे यह सुविधा देती है.

Railway Rules: रेलवे ट्रैक पार करने की गलती पड़ सकती है महंगी, जानें कितना है जुर्माना और क्या है नियम

दूसरे बैंक के ATM से क्या कर सकते हैं?

अगर आपके कार्ड का पिन पहले से बना हुआ है और आप सिर्फ उसे महफूज रखने के लिए बदलना चाहते हैं, तो यह काम आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको मौजूदा पिन डालना होगा और फिर पिन चेंज ऑप्शन पर जा कर नया पिन सेट कर सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है यह सुविधा सभी बैंकों और सभी एटीएम के लिए इस्तेमाल हो.

घर बैठे कैसे बदल सकते हैं PIN

ज्यादातर बैंक अपने मोबाइल ऐप और नेट बैंकिंग के जरिए ATM PIN बदलने की सुविधा देते हैं.

SBI YONO, PNB One, HDFC Bank, ICICI Bank जैसे बैंक ऐप में कार्ड मैनेजमेंट सेक्शन से PIN बदला जा सकता है.

PIN दर्ज करते समय हमेशा कीपैड को हाथ से ढककर रखें.

NPS: नेशनल पेंशन सिस्टम में हुए बड़े बदलाव, इन कर्मचारियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा ज्यादा रिटर्न