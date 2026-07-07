LPG News: गैस सप्लाई की हर सेवा अब आपकी उंगलियों पर, इस App से घर बैठे बुक करें सिलेंडर
LPG News: एलपीजी की बुकिंग अब तक कॉल पर या मैनुअली की जाती थी, लेकिन अब कई आसान रास्ते भी इसके लिए आ गए हैं, जैसे कि BPCL का एप, जिसके जरिए बुकिंग के अलावा भी कई काम किए जा सकते हैं.
LPG News: LPG की किल्लत पिछले कुछ महीनों में कई लोगों ने झेली है. जिसके बाद अब लोग इसकी बुकिंग को लेकर काफी सजग हैं. जिसके चलते भारत पेट्रोलियम यानी BPCL ने ग्राहकों की सुविधा के लिए एक ऐप लॉन्च की है. जिसके जरिए ना केवल गैस सिलेंडर की बुकिंग हो पाएगी बल्कि कई और भी सुविधाएं लोगों को मिलेंगी.
HelloBPCL ऐप
दरअसल भारत पेट्रोलियम (BPCL) ने अपने ग्राहकों के लिए कुछ दिन पहले ही HelloBPCL नाम की एक App शुरू की है. ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसकी मदद से भारत गैस से जुड़ी लगभग सभी जरूरी सेवाओं का लाभ घर बैठे लिया जा सकता है. इस एक ऐप के माध्यम से महज एक ही टैप में रोजमर्रा के भी कई काम पूरे किए जा सकेंगे. इसके बारे में खुद BPCL द्वारा अपने ऑफिशियल X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर कर बताया है.
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रोज़मर्रा की सेवाएँ अब बस एक टैप की दूरी पर हैं। HelloBPCL App के माध्यम से रिफिल बुक करें, भुगतान करें, eKYC पूरा करें, LPG की कीमतें जानें, मैकेनिक सेवा का अनुरोध करें और कई अन्य सुविधाओं का लाभ उठाएँ। Bharatgas सेवाओं से जुड़े रहने के लिए, चाहे आप कहीं भी हों।— Bharat Petroleum LPG (@BPCLLPG) July 7, 2026
HelloBPCL App… pic.twitter.com/MKhXkoDQvi
ऐप से मिलेंगी ये सुविधाएं
HelloBPCL ऐप के जरिए ग्राहकों को केवल LPG सिलेंडर की बुकिंग या रिफिल बुकिंग की सुविधा ही नहीं मिलेगी, बल्कि कई और भी सुविधाएं मिल जाएंगी. जैसे:
- इस ऐप के जरिए गैस सिलंडर बुकिंग के समय ऑनलाइन भुगतान आसानी से हो पाएगा.
- इस ऐप के जरिए eKYC आसानी से की जाएगी, जिससे ग्राहकों को गैस एजेंसी के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
- ऐप में ग्राहक LPG की ताजा कीमत भी देख सकते हैं.
- अगर गैस कनेक्शन या चूल्हे से जुड़ी कोई तकनीकी समस्या हो, तो मैकेनिक को भी ऑनलाइन बुला सकते हैं.
- इस ऐप के जरिए ग्राहक मोबाइल नंबर अपडेट, पता बदलने, डिस्ट्रीब्यूटर बदलने और सुरक्षा जांच जैसी सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं.
- इससे गैस कनेक्शन से जुड़े ज्यादातर काम ऑनलाइन और आसान हो गए हैं.
अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कंपनी ने ग्राहकों से अपील की है कि वो HelloBPCL App डाउनलोड करें और Bharatgas से जुड़ी सभी सेवाओं का लाभ कहीं भी और कभी भी उठाएं. यदि आपने भी अब तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी ही कर लें और इसकी सुविधाओं का लाभ जरूर उठाएं.
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