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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या आपके घर आ रहे LPG सिलेंडर में भी है कम गैस? तो अपनाएं ये आसान तरीके, तुरंत चल जाएगा पता

क्या आपके घर आ रहे LPG सिलेंडर में भी है कम गैस? तो अपनाएं ये आसान तरीके, तुरंत चल जाएगा पता

LPG Cylinder: एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के बीच अगर आपको गैस कम मिलने का शक होता है तो कुछ आसान तरीकों से इसकी जांच की जा सकती है. साथ ही डिलीवरी के समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 23 Jun 2026 12:55 PM (IST)
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  • शिकायत हो तो गैस कंपनी की हेल्पलाइन पर संपर्क करें।

LPG Cylinder: अभी कुछ समय पहले ही LPG सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जिसके बाद आम लोगों का खर्च और बढ़ गया. ऐसे में सोचिए इतना महंगा एलपीजी सिलेंडर खरीदने के बाद आपको गैस कम मिले तो जाहिर सी बात है कि इससे किसी भी यूजर को निराशा हो सकती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ घरेलू और आसान तरीकों की मदद से आप यह पता लगा सकते हैं कि आपके घर डिलीवर हुए सिलेंडर में गैस कम तो नहीं है. 

सिलेंडर डिलीवरी के समय रहें सतर्क

अक्सर सिलेंडर की डिलीवरी के समय कई लोग कुछ जरूरी बातों को भूल जाते है, जिससे उनका नुकसान हो सकता है. 

  • सिलेंडर डिलीवरी के दौरान हमेशा सिर्फ वजन ही नहीं, बल्कि सिलेंडर की सील और सुरक्षा वाल्व को भी चेक करना चाहिए.
  • अगर डिलीवरी के समय सिलेंडर की सील टूटी हुई है या सही से नहीं लगी है तो ऐसे में सिलेंडर की डिलीवरी नहीं लेनी चाहिए.
  • सबसे पहले इसका फोटो निकाल लें या वीडियो बना लें, ताकि जब आप इसकी शिकायत करें तो आपके पास प्रूफ हो.
  • साथ ही इसकी जानकारी तुरंत ऐजेंसी को देनी चाहिए, ताकि वह इस पर कोई एक्शन ले सके. 

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वेट मशीन से करें पता

अगर आपको लगता है कि आपके घर डिलीवर हुए सिलेंडर में गैस कम है तो कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं जैसे...

  • शक होने पर आप सिलेंडर को डिजिटल वेट मशीन पर रखकर उसका वजन चेक कर सकते हैं.
  • आमतौर पर खाली सिलेंडर का वजन 15 किलो के आसपास होता है.
  • LPG सिलेंडर पर टोटल वजन और खाली सिलेंडर का वजन लिखा होता है.
  • अगर टोटल वजन में से खाली सिलेंडर का वजन घटाने के बाद बचा हुआ वजन 14.2 किलो से कम निकलता है तो मतलब गैस कम है. 

डिलीवरी और बुकिंग में दिक्कत आए तो क्या करें?

अगर आपको डिलीवरी या बुकिंग से जुड़ी कोई शिकायत है तो आप ऐसे में संबंधित गैस कंपनी यानी भारत गैस, इंडेन गैस या एचपी गैस कंपनी की हेल्पलाइन पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं. हमेशा डिलीवरी लेते समय  इन सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 23 Jun 2026 12:55 PM (IST)
Tags :
Utility News LPG Cylinder Cylinder Booking
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