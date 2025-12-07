हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीलोन लेने की सोच रहे हैं तो इन 4 बड़ी गलतियों से जरूर बचें, वरना होगी दिक्कत

लोन लेने की सोच रहे हैं तो इन 4 बड़ी गलतियों से जरूर बचें, वरना होगी दिक्कत

Loan Mistakes To Be Avoid: लोन लेने की तैयारी करते वक्त लोग कुछ बेसिक गलतियां कर देते हैं जो बाद में बड़ी समस्या बन जाती हैं. थोड़ा होशियारी दिखाओ और इन चार गलतियों से बचकर ही आगे बढ़ो.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 07 Dec 2025 10:09 AM (IST)
Preferred Sources

Loan Mistakes To Be Avoid: आज कल लोग अपनी कमाई, बचत और जरूरतों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश में रहते हैं. लेकिन कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं जब पैसों की जरूरत अचानक बढ़ जाती है. इसी वजह से लोग पर्सनल लोन, होम लोन या छोटे डिजिटल लोन लेने का फैसला करते हैं. लोन लेना गलत नहीं है. 

लेकिन इसे लेते वक्त की गई छोटी सी चूक आगे चलकर काफी बड़ी दिक्कत बन सकती है. खासकर तब जब आप जल्दबाजी में बिना सोचे समझे किसी भी ऐप, ब्रोकर या अनचाहे ऑफर पर भरोसा कर लेते हैं. बेहतर फैसला लेने के लिए कुछ नियमों को हमेशा याद रखना जरूरी है. जिससे लोन आपके लिए राहत बने सिरदर्द नहीं. 

थर्ड पार्टी ऐप से दूरी रहना समझदारी

लोन लेने में सबसे आम गलती होती है किसी भी अनजान ऐप पर भरोसा कर लेना. कई लोग कुछ ही मिनट में लोन मिलने की खुशी में ऐप की विश्वसनीयता चेक ही नहीं करते. यही ऐप बाद में आपका डेटा खींच लेते हैं. कांटैक्ट लिस्ट स्कैन कर लेते हैं और पेमेंट में ज़रा सी देरी होते ही आपको डराने जैसी हरकतें शुरू कर देते हैं. कई नकली ऐप तो पहले ही पैसे लेकर गायब हो जाते हैं. अगर कभी डिजिटल लोन लेना पड़े. तो सिर्फ मान्यता प्राप्त ऐप या सीधी बैंक की वेबसाइट का इस्तेमाल करें. कम ब्याज और जल्दी अप्रूवल के लालच में पड़कर गलती न करें.

ब्रोकर नहीं, सीधे बैंक पर भरोसा करें

कई लोग सोचते हैं कि बैंक से बात करने में बहुत समय लगेग.  इसलिए वह ब्रोकर के चक्कर में पड़ जाते हैं. ब्रोकर आपको मीठी बातों में फंसाकर अपनी फीस ले लेता है और फिर या तो गलत जानकारी देता है या लोन दिलवाने में बहाना बनाता रहता है. कुछ मामलों में तो लोग पैसे दे देते हैं और लोन मिलता ही नहीं. इसलिए हमेशा सीधे बैंक या NBFC से ही बात करें. आज हर बैंक का कस्टमर केयर और ऑनलाइन पोर्टल बेहद आसान है. जहां बिना किसी बीच वाले के आपकी प्रोसेस पूरी हो सकती है.

यह भी पढ़ें: नकली अंडों से सेहत न खराब करें, ऐसे पहचानें कौनसे अंडे हैं असली

दस्तावेज साइन करने से पहले इसे पढ़ लें

लोन की कागजी प्रक्रिया थोड़ी लंबी लगती है. लेकिन यही हिस्सा आपको आगे आने वाली परेशानी से बचा सकता है. कई लोग बिना पढ़े दस्तावेज साइन कर देते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि ब्याज दर ज्यादा है. प्रोसेसिंग फीस अलग से है या कुछ छिपे हुए चार्ज भी लागू हो रहे हैं. एक बार साइन हो गया मतलब शर्तें माननी ही होंगी. इसलिए हर दस्तावेज की हर लाइन और हर शर्त ध्यान से पढ़ें. अगर कुछ समझ न आए तो वहीं पूछें बाद के लिए मत छोड़ें.

यह भी पढ़ें: LIC की दो नई स्कीम लॉन्च, बीमा के साथ सेविंग और 2 करोड़ तक का म‍िलेगा बड़ा फायदा

अपनी क्षमता के हिसाब से ही EMI तय करें

लोग अक्सर लोन का अमाउंट देखकर खुश हो जाते हैं. लेकिन EMI के बोझ का अंदाजा बाद में लगता है. EMI हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो आपकी महीने की इनकम के हिसाब से हो. अगर EMI बड़ी होगी. तो बाकी खर्चों में दिक्कत होगी और पेमेंट चूकने पर आपके क्रेडिट स्कोर को नुकसान होगा. बेहतर है कि EMI कैलकुलेटर से पहले ही देखकर तय करें कि कौन सी किस्त आपके लिए आराम से चुकाई जा सकती है.

यह भी पढ़ें: रेलवे काउंटर पर बुक कराने जा रहे हैं तत्काल टिकट, ये नया नियम पढ़ लीजिए

Published at : 07 Dec 2025 10:09 AM (IST)
Tags :
Loan Utility News Loan Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Goa Nightclub Fire: गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
राजस्थान
राजस्थान में अब सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने वालों को होगी जेल, सरकार ने बनाया नया कानून
राजस्थान में अब सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने वालों को होगी जेल, सरकार ने बनाया नया कानून
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 2: धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
Advertisement

वीडियोज

Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, मृतकों के परिवार को सरकार देगी 2 लाखका मुआल्
Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, बढ़ा हादसे में मरने वालों की संख्या
Renuka Chowdhury: डॉग विवाद पर रेणुका चौधरी ने दिया सीधा और सख्त जवाब | Charcha With Chitra
पति के अफेयर की प्राण घातक बीवी ! | Sansani | Crime News
Babri Masjid: 6 दिसंबर...बाबरी मस्जिद को लेकर नया बवंडर! | TMC | Indigo Flight | Indigo Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Goa Nightclub Fire: गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
राजस्थान
राजस्थान में अब सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने वालों को होगी जेल, सरकार ने बनाया नया कानून
राजस्थान में अब सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने वालों को होगी जेल, सरकार ने बनाया नया कानून
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 2: धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दिल्ली NCR
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
इंडिया
Watch: गोवा के नाइटक्लब में आग ने 25 लोगों की ले ली जान! हादसे का भयानक वीडियो आया सामने
गोवा के नाइटक्लब में आग ने 25 लोगों की ले ली जान! हादसे का भयानक वीडियो आया सामने
जनरल नॉलेज
World First City: कौन-सा था दुनिया का पहला शहर, आज कैसे हैं उसके हालात?
कौन-सा था दुनिया का पहला शहर, आज कैसे हैं उसके हालात?
हेल्थ
क्या है पोर्टफोलियो डाइट, जानें यह कैसे घटाती है दिल की बीमारी का खतरा?
क्या है पोर्टफोलियो डाइट, जानें यह कैसे घटाती है दिल की बीमारी का खतरा?
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Embed widget